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Еда Интервью Болгарка, отвертка, чертеж вместо рецепта. Энергетик делает антигравитационные торты потрясающей красоты — ее шедевры покорили Ивлева

Болгарка, отвертка, чертеж вместо рецепта. Энергетик делает антигравитационные торты потрясающей красоты — ее шедевры покорили Ивлева

История необычного кондитера

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Кубок за участие в «Битве тортов» Евгения Тарнакина получила из рук Константина Ивлева | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивКубок за участие в «Битве тортов» Евгения Тарнакина получила из рук Константина Ивлева | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архив

Кубок за участие в «Битве тортов» Евгения Тарнакина получила из рук Константина Ивлева

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Вместо венчика — отвертка, вместе миксера — болгарка. Евгения Тарнакина — кондитер-самоучка, которая к своему делу подходит ну очень нестандартно. Торты у нее получаются такие, каких никто никогда не видел и не пробовал. Они называются антигравитационными, и, когда смотришь на них, действительно кажется, что законы физики эти десерты игнорируют: могут отрываться от стола, звучать, крутиться, имитировать северное сияние и выпускать дым.

Такие чудеса Евгения — специалист управления технологического присоединения «Россети Сибирь» — способна творить благодаря своему техническому образованию. Днем она считает нагрузки и чертит схемы, а по вечерам собирает торты весом в несколько десятков килограммов, для которых нужны те же самые инструменты, что и для ремонта.

Путь от первой домашней выпечки до кубка «Битвы тортов» и золота международного чемпионата GRAVITYCAKE занял у необычного кондитера всего два года. Ее история — в материале NGS24.RU.

Первый торт — вместе с сыном

И как только держится верхний куб? | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивИ как только держится верхний куб? | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архив

И как только держится верхний куб?

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Сколько деталей! | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивСколько деталей! | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архив

Сколько деталей!

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

В кондитерку Евгения пришла, можно сказать, случайно: два года назад она просто собрала свой первый торт вместе с сыном — это было скорее совместное занятие, чем начало карьеры. Но что-то щелкнуло, и с того дня она уже не останавливалась. При этом сама кондитер настаивает: это всё еще увлечение, а не вторая профессия.

— Это только увлечение. Днем я энергетик. Задач всегда много, но свою работу я люблю, — уверяет она.

А профессия у Евгении очень серьезная. Сибирячка окончила энергетический вуз, имеет опыт работы в разных компаниях, в том числе на позиции руководителя проектной организации, а сейчас занимается подготовкой технической документации. Расчет мощности, чертежи, схемы — для нее это родная стихия.

Глобус Красноярска&nbsp;—&nbsp;почему бы и нет | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивГлобус Красноярска&nbsp;—&nbsp;почему бы и нет | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архив

Глобус Красноярска — почему бы и нет

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивИсточник: Евгения Тарнакина / Личный архив
Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Торт начинается в гараже

У кондитеров есть шутка: когда город засыпает, они просыпаются. Для Евгении это буквально так — ночь остается едва ли не единственным временем для второй работы. Но самое неожиданное: антигравитационный торт начинается не на кухне. Сначала эскиз, потом подробный чертеж, расчет нагрузки и лишь после этого замешивание теста.

— Антигравитационные торты отличаются сложной конструкцией, а чтобы она была устойчивой, нужно очень внимательно подойти к подготовительной работе, — объясняет Евгения.

Составив подробный чертеж, кондитер идет туда, где ждут пилы, болгарки и шуруповерты, — в гараж, мастерить каркас будущей конструкции. Это не значит, что торт будет по большей части состоять из несъедобных элементов. Для конкурсных работ, например, есть регламент: десерт должен быть съедобным минимум на 90 процентов. Всё, что выглядит как декор, — резные ставни, тонкие нити, фигурки людей, шкатулки, цепочки, кружевные ткани — на самом деле можно съесть.

Некоторые работы Евгении даже двигаются или звучат. Шкатулка с конфетами открывается под музыку. А торт ко Дню космонавтики, который Евгения готовила для программы «Утро на Енисее», был в виде ракеты, которая отрывается от земли под голос Юрия Гагарина, звучащий на фоне.

40 кондитерских техник в одном торте

Огромная конструкция, которую Евгения заявила на конкурс | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивОгромная конструкция, которую Евгения заявила на конкурс | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архив

Огромная конструкция, которую Евгения заявила на конкурс

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Не менее масштабная работа | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивНе менее масштабная работа | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архив

Не менее масштабная работа

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Первый свой торт Евгения испекла в мае 2024-го. А уже в марте 2026-го она впервые вышла на кондитерский чемпионат и сразу забрала золото, хотя изначально вообще не планировала участвовать.

— Основатель клуба, в котором я обучаюсь, пригласила на Международный чемпионат GRAVITYCAKE. Затем в рамках этого же чемпионата Константин Ивлев объявил «Битву тортов». Я хотела только посмотреть, но муж настоял на участии. Так я оказалась в Москве сразу с двумя тортами, — вспоминает Евгения.

Основную часть работы она делала в Красноярске. Торт для GRAVITYCAKE готовила в одиночку — его пришлось отправить к месту сборки самолетом. Было волнительно, Евгения очень переживала за сохранность конструкции в пути.

Работу на тему «Россия объединяет» кондитер выстроила вокруг образа девушки, выглядывающей из ставен русской избы: яблоки, половицы, кот у ног героини — деталей в композиции хватит на долгое разглядывание. Всего в торте использовано свыше 40 кондитерских техник.

Критериев оценки на конкурсе было много, один из решающих — вкус. И здесь Евгения набрала максимум баллов от ведущих кондитеров.

— Когда позвали за золотой медалью, я не поверила, — признается она.

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

«Битва тортов» оказалась испытанием другого масштаба. Условия — команда от двух до четырех человек, высота готовой конструкции не менее 1 метра 20 сантиметров, диаметр подложки — от 90 сантиметров.

Везти такую махину самолетом было нереально, поэтому в Москву торт отправился поездом, разобранным по коробкам. В команду Евгения позвала двух участниц своего клуба — из Красноярска и Зеленогорска.

— На сборку и установку торта на площадке по правилам было всего 40 минут. Мы с девочками так увлеклись, что даже не заметили Константина, который наблюдал за нами, — рассказывает она.

Тему «Малочисленные народы России» команда сузила до малочисленных коренных народов Красноярского края — прежде чем взяться за торт, участницы изучали традиции, историю и предания, чтобы точно отразить в композиции промыслы, верования и символы.

А в финале торт превратился в театрализованное представление: солнце на верхнем ярусе вращалось, из-за горы пробивалось северное сияние, в чуме горел огонь, а изнутри поднимался дым.

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Но лучшей наградой команда считает не кубок, а реплику Константина Ивлева: «Как можно сделать все эти детали!» Узор на втором ярусе торта, кстати, был выложен бисером из шоколадного риса.

Не просто лампочка, а целый механизм!

Лампочка! Главное, чтобы зажглась | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивЛампочка! Главное, чтобы зажглась | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архив

Лампочка! Главное, чтобы зажглась

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Всё продумано до мелочей | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивВсё продумано до мелочей | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архив

Всё продумано до мелочей

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Всё это время рядом был муж — именно он в свое время настоял на участии жены в чемпионате и продолжает поддерживать ее увлечение. У Евгении трое детей, и, вопреки расхожему стереотипу про семьи кондитеров, тортами они не объедаются.

— Обычно близким остаются остатки крема, срезанная макушка бисквита, — смеется она. — Но, конечно, гордятся. Во время награждения на конкурсе видела, как блестят глаза у мужа, и это вдохновляет.

Часть тортов Евгения делает безвозмездно. Один из самых памятных — медовик с брусникой для ветеранов Манского района, малой родины ее мужа.

— Ветеранам очень понравился — просили добавки, — говорит она.

Повезло и коллегам — недавно Евгения угостила их тортом на энергетическую тематику.

— Коллега попросила приготовить торт в виде лампочки. Но она попросила специалиста по антигравитационным тортам! Поэтому вышел целый механизм, — улыбается она.

Энергетик по сути, а не по диплому

Благотворительный торт для ветеранов на День победы | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивБлаготворительный торт для ветеранов на День победы | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архив

Благотворительный торт для ветеранов на День победы

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Угадаете, кому заказали такой торт? | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архивУгадаете, кому заказали такой торт? | Источник: Евгения Тарнакина / Личный архив

Угадаете, кому заказали такой торт?

Источник:

Евгения Тарнакина / Личный архив

Несмотря на все победы и награды, сама Евгения ни на секунду не считает себя профессиональным кондитером. Дело не в том, что увлечение это затратное и редко окупается, — хотя это чистая правда. А в том, что чертежи и схемы для нее и правда важнее, чем кажется со стороны.

— Это прямо мое, — говорит она.

Пожалуй, поэтому в одной семье уживаются сразу два, казалось бы, противоположных таланта — техническая специальность и творчество. Не только у самой Евгении: старший сын играет в театре музыкальной комедии, дочь получила грант на обучение в Китае, а младший увлечен спортом.

О себе же Евгения предпочитает говорить коротко и без пафоса: «Торты делаю», — и всё.

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Татьяна ЗарваТатьяна Зарва
Татьяна Зарва
корреспондент NGS24.RU
Красноярск Россети История Кондитер
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