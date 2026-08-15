Томатная королева. В коллекции огородницы из Сибири 563 сорта помидоров — за ними охотятся дачники из Европы

Наталии Семчук 61 год, она на пенсии и с удовольствием занимается огородом Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Имя Наталии Семчук хорошо известно в узких кругах. Огородники между собой прозвали ее томатной королевой — и не зря: в коллекции сибирячки более 500 сортов помидоров, от популярных до самых редких. Она выращивает томаты в трех теплицах и продает их семена на дачных ярмарках — и это мегаходовой товар, за ними люди готовы не то что в очередях стоять, а ехать даже из-за границы. Корреспондентам NGS.RU удалось побывать у Наталии в гостях и узнать секреты выращивания богатого и вкусного урожая.

Гуляем по томатным теплицам Наталии Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

«Для поддержки штанов, на хлеб с маслом хватает»

В 2018 году Наталия Семчук переехала с мужем в частный дом к свекру, чтобы помогать ему по хозяйству. Переезд стал для нее судьбоносным. Отец мужа увлекался выращиванием помидоров и быстро приобщил к этому делу и невестку. Вместе они начали расширять огород. С увлечением обсуждали за просмотром телевизора, что посадить, какие сорта «выписать». Именно так — ждали желаемые семена по почте от коллекционеров со всей России.

Постепенно количество пакетиков перевалило за сотню. Свекра не стало пять лет назад, но Наталия коллекцию не бросила. На крошечном участке — всего 1,8 сотки — она умудрилась расположить три теплицы, а часть земли оставить под открытый огород.

«У меня сейчас по последнему подсчету 563 сорта. Я их не все каждый год высаживаю, но это все, что есть в коллекции. Есть любимые сорта, которые у меня каждый год. А есть и новинки», — хвалится Наталия Семчук.

Главное в уходе за томатами — правильный полив и обрезка Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Она особо отметила, что выращивает именно сорта, не гибриды. Разница между ними большая. У сортовых растений есть устойчивые признаки, а их семена сохраняют все свойства родительского куста. Гибрид — результат скрещивания нескольких линий. Если взять с такого куста семена, то он легко расщепится на эти самые родительские линии.

«Сорта можно посадить, выпустить семена и такое же растение получить и через год, и через 10 лет», — отметила специалист.

Семена Наталия заготавливает каждый год, ей в этом помогают муж и трое внуков. Четвертой внучке всего два года, и ее помощь пока заключается в поедании черри прямо с кустов. На вопрос, сколько можно заработать на продаже семян, томатная королева отвечает уклончиво.

«Даже и не скажешь, что это бизнес. Просто мне нравится сам процесс выращивания. Нравится зайти в теплицу, радоваться, что у меня есть и желтые, и зеленые полностью плоды, которые уже созрели. Есть и полосатые, и с желтой оболочкой, а внутри красные, всякие разные есть томаты, — перечисляет огородница. — Для поддержки штанов, на хлеб с маслом хватает».

«Втянулись все»

Некоторые помидоры могут весить больше килограмма Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Сейчас Наталия на пенсии, а до этого 20 лет проработала в магазине запчастей. В свое время закончила авиаучилище, трудилась дежурной по встрече и посадке авиапассажиров. В аэропорту и познакомилась с мужем, и эту встречу она вспоминает с особой теплотой. Пара расписалась всего через месяц после знакомства — и вот уже 43 года вместе. Юрий Анатольевич жене помогает и теплицы обустраивать, и за кустами ухаживать, и семена заготавливать. Но поначалу отговаривал ее от такого хобби.

«По первости говорил: „Что тебе? Зачем тебе это надо?“ А потом втянулись все, — смеется Наталия. — В двух теплицах у нас теперь стоит подогрев. Кабель включаешь на четыре дня, температура в почве до +16 градусов доходит — и можно высаживать. Я рано высаживаю томаты, в конце марта они уже на постоянном месте».

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Наталия с гордостью показывает свои теплицы. На входе установлен специальный «прибор» — деревянная палка: с ее помощью женщина узнает, нужен ли полив. Механика простая: палку нужно воткнуть в землю сантиметров на 7–10 и достать назад: если будет грязной, то всё в порядке, а если грязь не налипла, то пора озаботиться поливом.

На грядках между кустами лежат 5-литровые емкости с водой: днем вода забирает чрезмерное тепло, а ночью его отдает. Для защиты от от конденсата верх теплицы проложен тонким укрывным материалом. Видно, что овощевод подходит к делу не только со знанием, но и с любовью.

«Я томатонутая, как говорят, — улыбается Наталия и признается, что с растениями своими разговаривает. — Когда первая кисточка наливается до грецкого ореха, я удаляю листья. Захожу с ножницами: „Так, девки, стрижка только началась“, — и начинаю их стричь».

«Чувствую гордость, что не только я это всё вырастила»

С помощью бутылок с водой можно поддерживать оптимальную температуру в теплице Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

В этом году у Наталии много новинок: «Минусинские плоские сердца», «Аленка минусинская», «Тайвань немецкий». Из любимых сортов — «Французский гроздьевой с носиком», «Минусинские брикадейки», «Бычье сердце дядюшки Чана», «Немецкая красная клубника». Урожай она собирает на сотни килограммов, но точный вес не считает. Часть идет под семена, часть по соседям, семье и на заготовки.

Огородница добавила, что секретов в выращивании особых нет. Срезка листьев и пасынков, прополка, полив, минимум удобрений — вот и весь уход. Наталия уверена, что каждый дачник справится с помидорами, даже если в первый год и наделает ошибок.

«Я с осени грунт заправляю в теплице, потому что выхожу рано на работу с рассадой. Удобряю куриным навозом под перекопку. И больше ничего не кладу. Когда рассада готова, в каждую лунку добавляю древесной золы. А дальше уже по состоянию рассады смотрю. Допустим, если вершинная гниль, то нужно подкормить кальцием. А чтобы сладость была у томатов, надо дать дополнительно калий», — с готовностью поделилась овощевод своим опытом.

От вопроса, как она оценивает томаты из магазинов, Наталия хмурится и пожимает плечами.

«Это просто деревянные томаты. Зимой купили на Новый год помидоры и потеряли в холодильнике. Через три месяца достали, а они как были, такие есть, даже нигде не мягкими не стали, не созрели до конца. Дерево деревом, — возмущенно говорит она. — А свои есть свои. Вот я горшки приготовила, хочу посадить в зиму. И домой затащу».

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Семена поклонница помидоров постоянно продает на ярмарках. За эти годы о Наталии узнали дачники по всей России и даже за рубежом. Семена просили прислать в Германию, Швейцарию, Данию, приходили иностранцы и на выставки-ярмарки.

«Когда приходят на выставку люди, которые уже брали у меня семена и говорят: „Вау, я вырастил — вот у меня такие классные помидоры получились“, — чувствую гордость, что не только я это всё вырастила, но и люди тоже», — улыбается наша собеседница.