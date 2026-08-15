У матери-героини с 12 детьми заблокировали все счета за долг, о котором она не знала

Семья воспитывает 12 детей, и арест всех банковских карт для нее — ситуация экстренная Источник: страница Екатерины Кириченко во «ВКонтакте»

У матери-героини Екатерины Кириченко из города Березовского Свердловской области(такое звание ей присвоили в этом году указом президента за воспитание 12 детей) арестовали все счета, в том числе заблокировали детские банковские карты детей. Причина — долг 3977 рублей за вывоз мусора в старом деревенском доме, который был продан еще в 2021 году.

В той деревне Кириченко не живут уже шесть лет: с того момента, как меценат подарил многодетной семье трехэтажный коттедж в Березовском, они прописаны в новом доме. E1.RU разбирается в ситуации вместе с экспертом по коммунальным вопросам и приставами.

«В деревне Верховино Свердловской области у нас в собственности были два маленьких однокомнатных дома, участки были рядом, — рассказывает Екатерина. — В 2021 году один дом мы продали. Второй решили оставить, собственники — я, муж Янис и наши дети. От электричества мы его отключили. В наше отделение „Спецавтобазы“ в городе Березовском мы предоставили справку из районной администрации Тугулыма, что мы там не проживаем, чтобы нам не начисляли плату за вывоз мусора».

Все шесть лет семья исправно оплачивала налоги и коммунальные начисления на новом месте. Ни о каких долгах даже не подозревали. В личных кабинетах у Екатерины и Яниса высвечивались начисления за вывоз мусора в их доме в Березовском.

И вот неожиданно в июне у Яниса заблокировали все банковские карты, в том числе детские, которые были привязаны к родительским. Оказалось, что у семьи накопился долг за вывоз мусора в деревенском доме в Верховино, где они не прописаны и не живут.

«За долг в 14 тысяч, о котором мы не знали, арестовали всё имущество, машину и даже дом, подаренный меценатом (то, что многие называют арестом, правильно назвать запретом на регистрационные действия, продажу и любые сделки. — Прим. ред.). Я пришла в наше отделение „Спецавтобазы“, чтобы выяснить, почему так получилось, — рассказывает Екатерина. — Мне ответили, что никаких справок, которые мы до этого предоставляли, у них не сохранилось. А самое главное — специалисты объяснили, что по закону платить за вывоз мусора собственники обязаны в любом случае, неважно, где они живут.

Дозвониться до приставов в Тугулыме мы тогда так и не смогли. Что делать? Ехать на личный прием за 300 километров? Ситуация была тогда экстренной, арест был наложен не на конкретную сумму долга, картами вообще нельзя было пользоваться. Мы оплатили этот долг, хотя искренне не понимали за что, ведь мы там не жили и все нужные справки предоставили».

Но на этом проблемы не закончились. На днях заблокировали карты уже у многодетной матери, не только зарплатную (Екатерина работает учителем младших классов), но и социальную, на которую начислялись социальные пособия, а еще карты четырех младших детей, которые были привязаны к счетам мамы.

У семьи всплыл еще один коммунальный долг — за другой деревенский дом, который был благополучно продан еще в 2021 году. Об этом Кириченко узнали тоже неожиданно, когда Екатерине на «Госуслуги» пришел исполнительный лист на 3977 рублей, и тоже за вывоз мусора в 2020–2021 годах. Про этот долг также не было никакой информации в личном кабинете.

На этот раз Екатерина пришла в «Энергосбыт» (с февраля 2026 года эта компания стала начислять и собирать плату в некоторых свердловских городах как агент по договору, хотя саму услугу оказывают региональные операторы).

«Говорю специалистам, что искренне не понимаю, почему так? Мусорят люди, а не дома. Мы не появлялись в этом доме много лет, никакого мусора от нас не было, почему с нас и с других людей берут плату за это? Специалисты „Энергосбыта“ также сослались на закон: собственник обязан платить, даже если не живет в доме», — рассказывает Екатерина.

На этот раз семья решила оспорить судебное решение.

«Отправили письмо в суд об отмене решения о взыскании. Не прописаны, не живем, заранее о суде нас никто не уведомлял, а главное — срок исковой давности составляет три года. Почему спустя пять лет вдруг решили подать в суд? — возмущается Екатерина. — Причем арест снова наложен не на сумму долга, а полностью заблокированы все карты. До судебных приставов Тугулыма мы никак не можем дозвониться. Я послала через „Госуслуги“ обращение, что в суд направлено заявление об оспаривании решения. Никакого ответа».

Что нужно сделать, чтобы долгов не было

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию сотрудника одного из екатеринбургских ТСЖ Дмитрия Ларионова. Он объяснил, почему действия регионального оператора в данном случае правомерны и что делать в подобных случаях, чтобы не платить лишнего за дом, где вы не живете. Дело в том, что в такой ситуации можно рассчитывать на перерасчет — надо только всё правильно оформить.

«Начисления за обращение с ТКО производятся по количеству проживающих, а при отсутствии сведений — по количеству собственников. Подать заявление о перерасчете можно только в отношении тех периодов, по которым начисления уже произведены, то есть это не сделать по методу „Я тут не живу и не собираюсь, поэтому не начисляйте в будущем“. Это так не работает. И если когда-то давно собственники уведомляли „Спецавтобазу“, то с этого момента долг накопился, и его совершенно правомерно взыскивают, — объясняет Дмитрий.

Деревня Верховино, 2020 год. Семья возле того самого дома Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Чтобы этого не происходило, нужно периодически (раз в два-три месяца) подавать такие заявления по прошедшим периодам, прикладывая подтверждающие документы о фактическом проживании по другому адресу. Подтверждающим документом может быть любой документ, который доказывает фактическое местонахождение собственника по другому адресу на протяжении указанного в заявлении времени. Например, справка о постоянной или временной регистрации по другому адресу (очень желательно — с подтверждением УК по этому адресу о том, что в отношении потребителей производятся начисления за обращение с ТКО)».

Эксперт также объяснил: чтобы не попасть в ситуацию «узнал о вынесенном приказе только по факту списания», надо обязательно проверять почту по месту регистрации и по адресу каждого объекта недвижимости и официально уведомлять регионального оператора о смене места жительства, чтобы все документы направлялись по реальному адресу проживания, где проверяют почту.

«Если „Спецавтобазу“ уведомляли о смене адреса, это уведомление можно будет использовать в суде при оспаривании решения. Документ нужно хранить бессрочно. Чтобы это было легче сделать, можно направлять уведомления через ГИС ЖКХ, там они не потеряются», — советует Дмитрий Ларионов.

То, что в личном кабинете Екатерины не отражалась информация о долгах в деревенском доме, тоже объяснимо.

«Личный кабинет привязан к лицевому счету, а он привязан к конкретному адресу. Нужно проверять лицевой счет по тем адресам, где находятся объекты недвижимости, а судебные дела на „Госуслугах“ не появляются», — разъясняет эксперт.

При этом наш собеседник согласен, что решение по долгу за 2021 год действительно можно отменить через суд, сославшись на сроки давности. Это нужно сделать в течение десяти дней с момента получения судебного приказа, главное — не пропустить этот срок.

Региональный оператор предоставил нам следующую информацию: Действующее законодательство РФ (постановление Правительства РФ № 354) говорит о том, что плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами начисляется исходя из количества проживающих в помещении. Но если данных о фактически проживающих нет, то за основу берется число собственников помещения: предполагается, что именно собственники в итоге и образуют отходы. То есть если у квартиры два собственника, то плата начисляется на них, и во избежание задолженности услугу необходимо оплачивать, даже если в помещении никто не проживает.



Как выяснилось, у женщины был долг за период с 2020 по 2021 год за одну из квартир (деревенский дом был на две квартиры. — Прим. ред.), где она являлась собственником. В настоящий момент она уже получила всю необходимую консультацию и согласилась оплатить долг добровольно. Специалисты направили письмо приставам о снятии арестов со счетов и отзыве исполнительного документа с принудительного взыскания.

Комментарий приставов

Мы также попросили прокомментировать ситуацию в управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. В их ответе, в частности, говорится, что в случае обращения в суд об отмене судебного приказа можно одновременно обратиться к приставу с заявлением об отложении исполнительного производства.

Ниже публикуем полный комментарий УФСПП.

О чём идет речь в ответе службы судебных приставов Узнать «В случае, если гражданин-должник оказался в трудной жизненной ситуации, есть возможность сохранения прожиточного минимума при взыскании задолженности. Согласно части 5.1 статьи 69 федерального закона „Об исполнительном производстве“, должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие доход, сведения о его источниках. При наличии лиц, находящихся на иждивении у должника-гражданина, последний вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум (ч. 2 ст. 69 федерального закона). Обращение можно направить через личный кабинет на сайте „ Госуслуги “ . В случае обращения в суд об отмене судебного приказа можно одновременно обратиться к судебному приставу с заявлением об отложении исполнительного производства (приостановление правами судебного пристава в данном случае не предусмотрено). Данная мера также носит заявительный характер. Одновременно с возражениями (или после их принятия судом) подайте в тот же суд отдельное заявление (ходатайство) о приостановлении исполнительного производства. Право на это дает п. 1 ч. 2 ст. 39 ФЗ „ Об исполнительном производстве “ : суд может приостановить производство при оспаривании самого судебного акта (приказа), на котором оно основано. Кроме того, разъясняем, что в рамках исполнительного производства в соответствии с законодательством судебный пристав имеет право налагать арест на денежные средства и имущество должника. Такой арест может быть наложен в том числе и в срок для добровольного исполнения, установленный должнику. Арест денежных средств на счете должника производится в размере суммы задолженности. Денежные средства не списываются, а фактически находятся на счете должника, но данная сумма не может быть потрачена им на иные цели, кроме погашения долга. Остальными средствами, сверх данной суммы на счете, должник может распоряжаться без ограничений. Если имеет место излишний арест денежных средств, необходимо обратиться с заявлением к судебному приставу-исполнителю о снятии ареста с карт, указав счет, на котором есть денежные средства, достаточные для оплаты долга», — говорится в ответе приставов.

«Да, у нас в обоих случаях были полностью заблокированы карты, — говорит Екатерина, — то есть мы не могли ими пользоваться, и ситуация была экстренной (пока готовился материал карту Екатерины разблокировали, арест наложен, как положено, на сумму долга. — Прим. ред.).

Нам обидно, что мы жили законопослушно, ничего не нарушая, и тут оказались должниками. Думаю, в такой ситуации может оказаться много кто, не каждый разбирается в юридических и коммунальных вопросах. Как люди должны узнавать такие нюансы? Мне кажется, эта ситуация произошла, потому что люди у нас недостаточно информированы и лишены возможности консультаций.

Хотелось бы, чтобы органы власти, разные коммунальные организации, управляющие компании и поставщики услуг были более открыты к диалогу, разъясняли людям их права и обязанности, а не сразу подавали в суд. Ведь когда мы шесть лет назад подавали справки, никто нам не объяснил необходимость постоянно подтверждать, что мы не проживаем в тех домах, привозить новые справки. Мы уже пообщались с представителями „ Спецавтобазы “ , поговорили хорошо, мне всё разъяснили. Проблема оказалась решаемой, и ее можно было избежать. Долг я всё-таки буду оспаривать через суд», — заключила Екатерина Кириченко.