С повышенным комфортом и своим врачом: сколько стоят платные роды в Ярославле. Обзор

Редакция 76.RU выяснила, сколько стоят роды по контракту в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов

Будущие мамы в Ярославле могут выбирать: родить бесплатно по полису ОМС или по контракту — с индивидуальным подходом и повышенным комфортом. Во втором случае стоимость особых условий может приблизиться к сотне тысяч рублей.

В этом материале рассмотрим, что предлагают ярославские роддома за деньги. Сразу оговоримся: платные опции остаются на усмотрение будущей мамы, они необязательны. Особенность родов по контракту в том, что вы сами выбираете специалистов, кто будет с вами в этот момент. А в некоторых роддомах — доплачиваете за более комфортную палату.

В Ярославле работают три роддома: в Областном перинатальном центре и в клинических больницах № 2 и 9. Рожениц принимают бесплатно (по ОМС) везде.

Адреса роддомов в Ярославле Источник: Мария Романова / Городские медиа

Роддом на Липовой горе

Роддом на Липовой горе относится к Клинической больнице № 2 на улице Попова, 26. С 2026 года, как и в других родильных домах, здесь обновили стоимость контрактных родов.

Цена зависит от нескольких факторов: квалификации врача (категории и наличия ученой степени), а также способа родоразрешения — естественные роды или плановое кесарево сечение.

Контрактные роды с индивидуальным сопровождением начинаются примерно от 43 500 рублей. В эту сумму входит работа трех специалистов: акушера-гинеколога, неонатолога и акушерки. Если в сопровождении участвует анестезиолог, стоимость увеличивается — в среднем до 52 500–54 500 рублей.

Роды с врачом высшей категории обойдутся примерно в 56 000 рублей, а если их принимает заведующий отделением или кандидат медицинских наук — до 57 500 рублей. Более доступный вариант без участия анестезиолога стоит около 46 000–49 500 рублей.

Если беременная решает заключить договор на роды без анестезии, но после она бывает необходима, процедура оплачивается отдельно и стоит 10 000 рублей.

После родов пациентки могут выбрать условия размещения. Сутки в одноместной палате для матери и ребенка повышенной комфортности стоят от 1300 до 2500 рублей. В случае родов по ОМС мам с малышами размещают в двух- и треххместных палатах.

Роддом больницы № 9 в Брагине

В роддоме при клинической больнице № 9 в Ярославле на Тутаевском шоссе, 95 также можно заключить договор на контрактные роды. Стоимость зависит от выбранного формата.

Роды в индивидуальном родовом зале с врачом, который вел дородовое наблюдение, и последующей реабилитацией в палате повышенной комфортности стоят 48 500 рублей. При кесаревом сечении в тех же условиях — 63 740 рублей.

Роды с применением эпидуральной анестезии в индивидуальном родовом зале с врачом, ведущим дородовое наблюдение, и размещением в палате повышенной комфортности обойдутся в 53 370 рублей.

Отдельно выделены базовые роды для граждан из других государств — 23 050 рублей, а при кесаревом сечении для этой категории — 38 290 рублей. Послеродовое УЗИ оплачивается дополнительно и стоит 1050 рублей.

Областной перинатальный центр

Самые дорогие контрактные роды в Ярославле предлагают в Областном перинатальном центре на Тутаевском шоссе, 31в. Здесь действует несколько программ сервисных родов, стоимость которых зависит от выбранного врача, наличия индивидуальной акушерки и особенностей течения беременности.

Базовая программа начинается от 55 000 рублей. В нее входят роды с дежурной бригадой врача-акушера-гинеколога, необходимые обследования и размещение в отдельной палате совместного пребывания матери и ребенка.

При многоплодной беременности стоимость увеличивается — до 67 000 рублей. Если к процессу добавляется индивидуальная акушерка, цена составляет около 60 000 рублей, а при многоплодной беременности — 73 000 рублей.

Индивидуальное ведение родов врачом высшей или первой категории обойдется в 75 000 рублей, а в более расширенном формате с акушеркой — до 92 000 рублей. Максимальная стоимость программы при многоплодной беременности с индивидуальным врачом и акушеркой достигает 119 000 рублей.

Дополнительно оплачиваются условия пребывания. Палата повышенной комфортности стоит около 8000 рублей за три дня, двухкомнатная палата «семейного типа» — 30 000 рублей, а вариант с питанием — 33 000 рублей, также за трое суток. Если со здоровьем малыша всё хорошо, как правило, маму с ребенка выписывают домой как раз по истечении этих дней.

Также доступны дополнительные услуги: сопровождение доулой — 22 000 рублей, эпидуральная анестезия — 12 500 рублей.

Доула — это помощница, которая поддерживает женщину во время беременности и родов, но не является врачом и не проводит медицинских процедур.

«Так тебе спокойнее»

Ярославна Марина рожала платно в конце 2023 года. Вот как она вспоминает этот опыт.

— Я заключала официально контракт за месяц до родов в 2023 году, стоил он около 50 тысяч рублей, плюс анестезия (если потребуется). Мне потребовалась эпидуралка, она стоила около восьми тысяч рублей. Платили отдельно в кассу в день выписки. Заключала, потому что хотелось заранее выбрать врача по отзывам. И так тебе в день родов спокойнее. Знаешь, кто тебя встретит и что про тебя не забудут, не придется ждать в случае чего, — вспоминает девушка.

По словам Марины, это была плата за ее спокойствие.

— Во время самих родов или после них особых преимуществ уже и нет. Просто надеешься, что не прогадала с врачом и его опытом. Я не прогадала. Всё, что читала в отзывах, так и сбылось. Врач был внимателен и спокойно контролировал процесс и мое состояние. Успокаивал своей уверенностью. Держал в курсе, что сейчас происходит и чего ждать дальше.