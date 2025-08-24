«Будто в санатории, а не в роддоме»: ярославны поделились, где лучше рожать, — рейтинг от мам

Рейтинг роддомов Ярославля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле, как и в целом по стране, снижается рождаемость. Из-за уменьшения количества рожениц перестают работать некоторые акушерские отделения.

На данный момент в городе действуют три роддома: в Областном перинатальном центре и в клинических больницах № 2 и 9.

В этом материале собрали отзывы ярославн с «Яндекс Карт» о родах в этих больницах.

Роддом на Липовой Горе

Начнем с самого высокого рейтинга. Он у роддома на Липовой Горе (клиническая больница № 2, ул. Попова, 26), который сегодня оценивается местными жительницами в 4,9 балла из 5 на основе почти двухсот оценок.

Свежие отзывы в первую очередь касаются врачей и акушерок. Женщины отмечают внимание и поддержку специалистов даже в нестандартных ситуациях.

Эля Травина (29 июля 2025 года):

«Вчера приехала в приемный покой около 11 часов вечера. Не рожала, не отошли воды, а болел очень сильно желудок. Меня приняли очень душевно, спокойно, с позитивом. К сожалению, не знаю, как зовут медсестру, но женщина — ангел, на протяжении всей КТГ меня подбадривала, смешила. Врач-акушер Афинеевская А. Д. — я никогда в жизни не встречала таких добрых, внимательных и ответственных врачей. Вы — чудо!»

Роженицы отмечают профессионализм работающих в роддоме врачей. В такой сокровенный и трепетный период, как роды, важны поддержка и тепло. Со слов ярославн, они это получали от специалистов роддома на Липовой.

Валерия Сахарова (30 января 2025 года):

«Рожала в августе, по плану были партнерские роды. Всё прошло очень неожиданно и быстро, рада, что попала именно к Наталии Андреевне, очень приятный и компетентный врач. Да и вообще весь персонал хороший и очень отзывчивый.

Из плюсов: все врачи и сестры максимально отзывчивые, добрые, помогут и подскажут. Вторые сутки в роддоме были сложные, переживала из-за малышки и даже плакала, все, кто заходил, подбадривали, утешали и помогали советом. Санитарки тоже очень добрые женщины, упрямо настаивали на том, чтобы я поела, даже готовы были подождать, чтобы забрать тарелку. О еде я постоянно забывала, так что их заслуга, что я не свалилась в обморок на выписке. Когда нужно было отойти на УЗИ, присмотрели за ребенком (я лежала в палате «мать и дитя», поэтому попросить было некого). Акушеры тоже замечательные, каждый обход всё рассказывали и объясняли.

Был, пожалуй, единственный минус — отсутствие семейной палаты или посещения, так как нужно было уходить на обследования, оплачивать пребывание, в это время ребенок остается в палате один. Я с моей тревожностью чуть с ума не сошла. Очень надеюсь, что с этим что-нибудь придумают, так как в следующий раз хотелось бы рожать здесь же».

На Липовую Гору приезжают рожать даже из отдаленных районов Ярославля.

Дарья С. (10 февраля 2025 года):

«Рожала с 3 на 4 декабря 2024 года. Родила 4.12 в 03:30. Приехала в этот роддом целенаправленно из Дзержинского района и не пожалела. Легла в 40 недель и 5 дней. Родила ровно на 41-й. Я очень благодарна врачам за их профессионализм, поддержку и помощь! Относились и общались со мной очень вежливо. Если еще раз соберусь, то точно вернусь в этот роддом».

Евгения (1 октября 2024 года):

«Из минусов: палаты, конечно, оставляют желать лучшего. Особенно запомнился синий удручающий цвет стен в патологии. Старые грязные матрасы, просиженные кровати, качающиеся стулья. В послеродовом чуть-чуть повеселее. Плюсы: понравилось отношение медсестер в отделении патологии».

Роддом больницы № 9

На втором месте по рейтингу находится роддом клинической больницы № 9 в Брагине. Ярославны оценили его на 4,7 балла из 5 при 95 отзывах.

Роженицы отмечают атмосферу уюта и доброжелательности, что нередко становится решающим фактором при выборе.

Ирина (10 апреля 2025 года):

«Долго выбирала между Областным перинатальным центром и роддомом в больнице № 9. Всё-таки, почитав и послушав отзывы, доверилась „девятке“ и ни капли не пожалела. Отношение всего персонала великолепное! Ни одного плохого слова не услышала за время пребывания здесь. Чувствовала себя как дома».

Ксюша (27 декабря 2024 года):

«Во время родов акушерочки и врачи тебя подбадривают, всегда ходят и узнают о самочувствии, ты всегда под контролем. Пока вели в родильный зал, успели посмеяться. В общем, атмосфера супер. Будто в санатории, а не в роддоме».

Анастасия (19 мая 2025 года):

«Самый лучший роддом и потрясающе врачи! Неравнодушные, добрые, квалифицированные, внимательные. Отдельная благодарность врачам и акушерам родзала, особенно Симаковой А. Ю., Ирхиной И. Н.

Желаю процветания этому роддому, побольше благодарных пациентов и зарплаты врачам и акушерам, соответствующей ответственности профессии и их мастерству! Роддом, в котором действительно стоит рожать!»

Но некоторые и отмечают и серьезные недостатки роддома.

Ирина М. (23 июля 2025 года):

«Рожала здесь дважды, заметила разницу: во второй раз был удивительно заботливый врач.

Минусы:

Как только родишь, в родильном зале дают документы на подпись — на вакцинацию и укол витамина К. Документы не читаешь: не до этого. Здравоохранению, наверное, так выгодно. Спрашивается: если показаний нет, зачем колоть лишнее только что родившему и необследованному ребенку?! Понятное дело, у врачей план и приказ. А вся ответственность — на родителях. Питание — эконом-вариант (везде, наверное, так), не очень, совсем. Здравоохранение экономит, как всегда. Перед родами все в одной палате мучаются: еле терпишь свои муки, а рядом, бывает, жутко смотреть, что творится.

Плюс: врачи здесь очень хорошие — профессионалы, с уважительным отношением».

Роддом в перинатальном центре

Наименьший рейтинг — у роддома при Областном перинатальном центре Ярославля. Здесь он составляет 4,1 балла из 5 при 18 отзывах.

Главная претензия рожениц связана с неуважительным отношением персонала.

Zlata (2 марта 2024 года):

«Приехав в приемное отделение, увидела недовольные лица врачей, резкие и грубые ответы на вопросы первородящей, которая ничего не знает и очень переживает (понимаю, что таких, как я, много, но вы если не любите свою работу, так зачем находитесь там?). Отделение патологии беременных — отдельная сказка. Когда ночь, нельзя трогать врачей, иначе огребешь по полной. Подходишь просить обезболить или помочь, отвечают, мол, „хватит тут симулировать, ничего у тебя нет“. Но врач Солоухина просто божественная, хороший, добрый врач, всё разложит по полочкам, пережует».

Аня Тихомирова (16 июля 2024 года):

«Приехала с болью, принимать не стали в приемном покое, несмотря на то что все врачи направляли именно туда. В приемном покое важно, чтобы вы соответствовали прописке, а что у вас болит, разберется ваш лечащий врач!»

Чехова (22 ноября 2023 года):

«Грубое отношение к беременным и в родах. Топят за естественные роды, даже когда это опасно».

Некоторые всё же хвалят роддом, отмечая позитивную работу врачей при критике приемного отделения.

Натали 553 (23 сентября 2023 года):

«Хорошо всё. Только приемный покой хамоватый в плане персонала. А всё от 4-го и 2-го этажа мне очень понравилось. Врачи и медсестры — молодцы! Спасибо им огромное, что в такое сложное время и за такую зарплату продолжают свою работу».