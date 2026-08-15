Туристический автобус с россиянами попал в аварию во Вьетнаме. Водитель уснул за рулем, один человек погиб — кадры

Одного человека госпитализировали с переломом ноги Источник: Vietnam.vn

Во Вьетнаме автобус с российскими туристами попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

«Утром 15 августа в провинции Ламдонг во Вьетнаме произошло ДТП с экскурсионным автобусом, следовавшим по маршруту Нячанг — Хошимин», — сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Там добавили, что один турист погиб. Еще двое пострадали, один из них госпитализирован в Хошимин с переломом ноги. Туроператор и страховая компания находятся с ним на связи и оказывают всю необходимую помощь. Еще один человек получил травму спины.

Остальные пассажиры отделались легкими ушибами, им оказали медпомощь. Точное количество туристов в автобусе пока неизвестно. Люди, которым не потребовалась госпитализация, после аварии возвращаются в Нячанг.