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Происшествия Туристический автобус с россиянами попал в аварию во Вьетнаме. Водитель уснул за рулем, один человек погиб — кадры

Туристический автобус с россиянами попал в аварию во Вьетнаме. Водитель уснул за рулем, один человек погиб — кадры

Еще двое пострадали

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Одного человека госпитализировали с переломом ноги | Источник: Vietnam.vnОдного человека госпитализировали с переломом ноги | Источник: Vietnam.vn

Одного человека госпитализировали с переломом ноги

Источник:

Vietnam.vn

Во Вьетнаме автобус с российскими туристами попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

«Утром 15 августа в провинции Ламдонг во Вьетнаме произошло ДТП с экскурсионным автобусом, следовавшим по маршруту Нячанг — Хошимин», — сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Там добавили, что один турист погиб. Еще двое пострадали, один из них госпитализирован в Хошимин с переломом ноги. Туроператор и страховая компания находятся с ним на связи и оказывают всю необходимую помощь. Еще один человек получил травму спины.

Источник: Tuoi Tre NewsИсточник: Tuoi Tre News
Источник: Tuoi Tre NewsИсточник: Tuoi Tre News

Остальные пассажиры отделались легкими ушибами, им оказали медпомощь. Точное количество туристов в автобусе пока неизвестно. Люди, которым не потребовалась госпитализация, после аварии возвращаются в Нячанг.

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали Фантьет, — Дау Зяй. Водитель автобуса якобы признался полиции, что уснул за рулем. Однако официально эту информацию пока не подтвердили. Причины ДТП предстоит выяснить.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Авария ДТП Вьетнам Турист Туризм Экскурсионный автобус
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