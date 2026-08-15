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Происшествия Скончалась от травм: в Ярославской области велосипедистку сбила иномарка

Скончалась от травм: в Ярославской области велосипедистку сбила иномарка

Что известно о ДТП

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Смертельное ДТП с велосипедисткой в Ярославской области | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxСмертельное ДТП с велосипедисткой в Ярославской области | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

Смертельное ДТП с велосипедисткой в Ярославской области

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославской области 66-летнюю велосипедистку насмерть сбила иномарка. Происшествие случилось в Рыбинском районе 14 августа около 18:00. Подробностями поделились в УМВД России по Ярославской области.

«На Каменниковском тракте 64-летний водитель „Киа“ совершил наезд на двигающегося в попутном направлении велосипедиста», — сообщили в полиции.

После ДТП женщину доставили в больницу. Но пережить аварию ей не удалось, она скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — дополнили в ведомстве.

Ранее в Заволжском районе Ярославля 48-летняя женщина пострадала в ДТП. 2 августа около 10:25 на проспекте Машиностроителей, 26, велосипедистка врезалась в автобус, после чего рухнула на землю.

«Гражданка передана бригаде скорой медицинской помощи», — добавили тогда в УМВД России по Ярославской области.

Также в конце июля на трассе разбилась многодетная семья, недавно переехавшая в Ярославль. ДТП произошло из-за выезда на встречку. В машине ехали родители и трое детей, погибли все.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Велосипедистка Иномарка УМВД
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Комментарии
2
Гость
30 минут
а может достали пьяницы за рулем
Гость
57 минут
Достали из эти велосипедисты самокатчики и электро мопеды
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Гость
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