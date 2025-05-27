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Здоровье В Ярославле закрыли роддом: какую альтернативу предложили женщинам

В Ярославле закрыли роддом: какую альтернативу предложили женщинам

О том, что это произойдет, стало известно еще в марте

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87 комментариев
В Ярославле закрыли акушерское отделение | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле закрыли акушерское отделение | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле закрыли акушерское отделение

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле в мае закрыли акушерское отделение больницы имени Семашко на улице Гагарина. Об этом сообщили в правительстве региона.

О том, что это произойдет, стало известно еще в марте. Тогда тревогу забили местные жительницы.

«Все, кто рожал, уверены, что решение принято преждевременно и все будут сожалеть», — написала ярославна на странице губернатора в соцсетях.

В Минздраве объяснили решение сокращением рождаемости.

«За последние пять лет количество родов в регионе снизилось. При этом количество развернутых акушерских коек не менялось. В результате отделения не загружены, койки работают ниже нормативного уровня», — отметили власти.

Также в правительстве добавили, что реорганизация коечного фонда в Ярославле рекомендована курирующим медучреждением — «Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика Кулакова».

По мнению экспертов, снижение количества родов в больнице имени Семашко было рискованным для беременных, так как уровень квалификации медицинского персонала при отсутствии достаточной загруженности может снижаться.

В Минздраве отметили, что сейчас в Ярославле функционирует три акушерских стационара — в областном перинатальном центе, в клинических больницах № 2 и № 9.

«Эти стационары имеют мощности для оказания медицинской помощи беременным и роженицам в необходимом объеме даже с учетом увеличения родов. Стационары клинических больниц № 2 и № 9 рассчитаны на прием до 5000 родов, но принимают на сегодняшний день около 3000. Перемаршрутизация пациенток в больницы № 2 и № 9 не отразится негативно на процессе оказания медицинской помощи. Доступность медпомощи по профилю „акушерство-гинекология“ для жительниц Ярославля сохранится в полном объеме», — пояснили власти.

Напомним, в Ярославле пройдет объединение больниц. В правительстве рассказали, кого из сотрудников сократят.

Поддерживаете решение о закрытии роддома в больнице имени Семашко?

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Комментарии
87
Sebastyan
27 мая, 10:16
голиковская реструктуризация медицины продолжается....
Гость
27 мая, 09:10
С экономят,зато больше подсветок будет,переделок переделанного, мишки фонтаны и катки ежегодные многомиллионные,вобщем не как раньше все лля людей их благополучия,а так видимое благополучие
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