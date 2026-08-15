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Сбитые БПЛА и закрытый аэропорт: в Ярославской области отменили беспилотную опасность

Подробности ночной атаки

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Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RUОтбой беспилотной опасности на территории Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

15 августа в 3:59 в Ярославской области завыли сирены. Губернатор объявил беспилотную опасность. Она действовала до 9:36.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — написал в своем max-канале глава региона.

Также в 9:36 открыли аэропорт в Туношне. Небо над ним ранее закрыли в 3:34.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, из-за введенных ранее ограничений задерживаются два рейса — прилет самолета из Санкт-Петербурга, запланированный на 9:15, и вылет в из Ярославля в Нарьян-Мар в 10:00.

Оба рейса обслуживает авиакомпания «Руслайн». По их информации, самолет из Санкт-Петербурга ждут в Ярославле в 11:04. А рейс из Туношны в Нарьян-Мар отправится в 11:35.

Также во время беспилотной опасности перекрыли трассу М-8 на въезде в Ярославль со стороны Москвы. Ограничения действовали с 4:05 до 4:40.

Напомним, ранее стало известно о сбитии пяти беспилотников над Ярославской областью. Жертв и пострадавших, со слов губернатора, нет. Также на территории области не поражен ни один объект.

Накануне днем 14 августа в Ярославской области объявляли ракетную опасность.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
БПЛА Беспилотная опасность Росавиация Михаил Евраев
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