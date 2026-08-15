Как оценки за поведение в школах повлияют на экзамены — ответ Минпросвещения

Выставлять оценки за поведение в школах будут по четырем основным критериям, включающим десять показателей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

С нового учебного года во всех регионах России в отдельных школах ученики 2–8-х классов начнут получать оценки за поведение. Их будут выставлять по четырем основным критериям. В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали подробнее о том, как оценки скажутся на допуске к экзаменам и промежуточной аттестации.

«По результатам апробации предыдущего года определена трехуровневая оценка поведения: „образцовое поведение“, „допустимое поведение“, „недопустимое поведение“. Оценивание проходит по четырем основным критериям, включающим десять показателей», — говорится в сообщении министерства.

При этом поведение будут оценивать отдельно от академической успеваемости школьника. Таким образом, поведение ученика не повлияет на текущие оценки, промежуточную аттестацию и не скажется на допуске к итоговым экзаменам. Также оценка за поведение не является мерой дисциплинарного взыскания.

Кроме того, с 1 сентября школьники начнут учиться по новой программе. Обществознание теперь будут изучать в 9–11-х классах, а количество часов на изучение истории увеличится. Еще в школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Подробнее — в материале.