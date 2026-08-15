НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 750мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Режиссер о съемках на Перекопе
Сбили БПЛА
Тест на знание сленга
Гид подготовки к учебному году
Онколог про рак
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Образование Как оценки за поведение в школах повлияют на экзамены — ответ Минпросвещения

Как оценки за поведение в школах повлияют на экзамены — ответ Минпросвещения

Их начнут выставлять с нового учебного года

34
Выставлять оценки за поведение в школах будут по четырем основным критериям, включающим десять показателей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВыставлять оценки за поведение в школах будут по четырем основным критериям, включающим десять показателей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Выставлять оценки за поведение в школах будут по четырем основным критериям, включающим десять показателей

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

С нового учебного года во всех регионах России в отдельных школах ученики 2–8-х классов начнут получать оценки за поведение. Их будут выставлять по четырем основным критериям. В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали подробнее о том, как оценки скажутся на допуске к экзаменам и промежуточной аттестации.

«По результатам апробации предыдущего года определена трехуровневая оценка поведения: „образцовое поведение“, „допустимое поведение“, „недопустимое поведение“. Оценивание проходит по четырем основным критериям, включающим десять показателей», — говорится в сообщении министерства.

При этом поведение будут оценивать отдельно от академической успеваемости школьника. Таким образом, поведение ученика не повлияет на текущие оценки, промежуточную аттестацию и не скажется на допуске к итоговым экзаменам. Также оценка за поведение не является мерой дисциплинарного взыскания.

Кроме того, с 1 сентября школьники начнут учиться по новой программе. Обществознание теперь будут изучать в 9–11-х классах, а количество часов на изучение истории увеличится. Еще в школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Подробнее — в материале.

Изменения коснутся и тех, кто только пойдет в школу в этом году. Первоклассников освободят от домашних заданий. Такую норму Минпросвещения закрепило еще в 2021 году. Узнать подробности об этом можно здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Минпросвещения РФ Оценка за поведение Образование Экзамен
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Рекомендуем