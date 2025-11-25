«Обнаружена просроченная продукция»: в детсадах и школах Ярославской области провели проверку

Омбудсмен нашел нарушения в организации питания в школах и детсадах Переславля-Залесского Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

В Переславль-Залесском округе Ярославской области после жалоб родителей проверили питание в школах и детсадах. Как сообщил детский омбудсмен Михаил Крупин, в некоторых образовательных учреждениях были обнаружены просроченные продукты и другие проблемы с организацией питания. «Установлено, что качество поставляемых в образовательные организации продуктов является низким, в одном из учреждений обнаружена просроченная продукция, вес готовых блюд соответствует нижним показателям нормативов, установленных СанПин, ранее же старались придерживаться верхних показателей нормативов, в связи с чем в настоящее время отмечается уменьшение порций», — пояснил уполномоченный по правам ребенка Ярославской области. Кроме того, омбудсмен обратил внимание, что в школах и детсадах Переславля не соблюдаются правила бракеража (специальной проверки качества продуктов, — Прим. ред.).

Уполномоченный по правам ребенка отметил маленькие порции еды Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

«А именно в структурных подразделениях комплексов отсутствуют приказы о создании бракеражной комиссии и положения о бракеражной комиссии. В отдельных учреждениях отсутствует бракеражный журнал либо же заполняется с существенными нарушениями», — уточнил Михаил Крупин. После проверки в администрации округа провели совещание с руководителями школ. Им напомнили о необходимости строго соблюдать нормы детского питания и контролировать его качество.

Были проверены полуфабрикаты в столовых Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

Позиция подрядчика Организацией питания в школах и детсадах Переславля-Залесского занимается ярославская компания «Промпит». Она получила контракт с начала осени 2025 года. Редакция 76.RU обратилась к компании-поставщику, чтобы получить их комментарий по обнаруженным нарушениям в столовых образовательных учреждений.

Что известно про компанию «Промпит» Узнать ООО «Промпит» было образовано в 2014 году в Ярославле. Основной вид деятельности — организация общественного питания, а также производство и продажа продуктов питания. Директор — Дмитрий Панкратов. Компания принадлежит депутату Ярославской областной думы, сыну бывшего губернатора Сергея Вахрукова — Максиму Вахрукову. Бизнесмен до 2022 года числился в списке владельцев «Промпита», затем доли переписали на другие юрлица: 75% компании принадлежит московскому ООО «Вимакс», учредитель которого Максим Вахруков, а 25% — ООО «Максимум», где он указан генеральным директором. Вахруков-младший также был совладельцем Комбината социального питания, который долгое время оставался практически монополистом по поставкам питания в учреждения социальной сферы Ярославля.