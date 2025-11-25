НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Подробности «Обнаружена просроченная продукция»: в детсадах и школах Ярославской области провели проверку

«Обнаружена просроченная продукция»: в детсадах и школах Ярославской области провели проверку

Ранее родители жаловались на проблемы с качеством питания в образовательных учреждениях

532
Омбудсмен нашел нарушения в организации питания в школах и детсадах Переславля-Залесского | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

Омбудсмен нашел нарушения в организации питания в школах и детсадах Переславля-Залесского

Источник:

Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

В Переславль-Залесском округе Ярославской области после жалоб родителей проверили питание в школах и детсадах. Как сообщил детский омбудсмен Михаил Крупин, в некоторых образовательных учреждениях были обнаружены просроченные продукты и другие проблемы с организацией питания.

«Установлено, что качество поставляемых в образовательные организации продуктов является низким, в одном из учреждений обнаружена просроченная продукция, вес готовых блюд соответствует нижним показателям нормативов, установленных СанПин, ранее же старались придерживаться верхних показателей нормативов, в связи с чем в настоящее время отмечается уменьшение порций», — пояснил уполномоченный по правам ребенка Ярославской области.

Кроме того, омбудсмен обратил внимание, что в школах и детсадах Переславля не соблюдаются правила бракеража (специальной проверки качества продуктов, — Прим. ред.).

Уполномоченный по правам ребенка отметил маленькие порции еды | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

Уполномоченный по правам ребенка отметил маленькие порции еды

Источник:

Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

«А именно в структурных подразделениях комплексов отсутствуют приказы о создании бракеражной комиссии и положения о бракеражной комиссии. В отдельных учреждениях отсутствует бракеражный журнал либо же заполняется с существенными нарушениями», — уточнил Михаил Крупин.

После проверки в администрации округа провели совещание с руководителями школ. Им напомнили о необходимости строго соблюдать нормы детского питания и контролировать его качество.

Были проверены полуфабрикаты в столовых | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

Были проверены полуфабрикаты в столовых

Источник:

Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

Позиция подрядчика

Организацией питания в школах и детсадах Переславля-Залесского занимается ярославская компания «Промпит». Она получила контракт с начала осени 2025 года. Редакция 76.RU обратилась к компании-поставщику, чтобы получить их комментарий по обнаруженным нарушениям в столовых образовательных учреждений.

Что известно про компанию «Промпит»

ООО «Промпит» было образовано в 2014 году в Ярославле. Основной вид деятельности — организация общественного питания, а также производство и продажа продуктов питания. Директор — Дмитрий Панкратов.

Компания принадлежит депутату Ярославской областной думы, сыну бывшего губернатора Сергея Вахрукова — Максиму Вахрукову. Бизнесмен до 2022 года числился в списке владельцев «Промпита», затем доли переписали на другие юрлица: 75% компании принадлежит московскому ООО «Вимакс», учредитель которого Максим Вахруков, а 25% — ООО «Максимум», где он указан генеральным директором.

Вахруков-младший также был совладельцем Комбината социального питания, который долгое время оставался практически монополистом по поставкам питания в учреждения социальной сферы Ярославля.

«В пищеблоке может быть просроченная продукция — это совершенно нормально. Есть специальное место, где хранится просроченная продукция. Списанные продукты же в моменте не исчезают, их откладывают в специальное место. Если просроченная продукция лежит в пищеблоке, это не значит, что ее используют в готовке», — отметил представитель «Промпита» в разговоре с 76.RU.

С замечанием о маленьких порциях в компании также не согласны.

«В СанПиНах установлены нормы по граммовке для каждого возраста. Раньше готовили ближе к верхней границе, и часть еды оставалась. Сейчас делают по нижней границе нормы — дети всё съедают, голодными не остаются», — уточнили в «Промпите».

По поводу продуктов плохого качества поставщик сказал следующее: «На все изделия имеются сертификаты, и они полностью соответствуют ГОСТ», — уточнили в компании «Промпит».

Ранее жители Углича жаловались на качество питания в школах и детсадах, за которое отвечает компания «Промпит». После появления информации в СМИ глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В администрации сообщили, что некачественные продукты начали заменять. В «Промпите» 76.RU заявили, что использованные продукты соответствовали нормам и были безопасны, но компания готова учитывать пожелания родителей, если они недовольны.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
1 час
в каждом учреждении образования, должна быть своя кухня, как было в советское время.
Гость
56 минут
Вот, как не приучают детей есть просрочку и фальсификат, а они все никак не хотят и только жалуются, и ни капли благодарности.
Гость
