Учебный год начался со скандалов со школьным питанием: кто кормит ярославских детей и что пошло не так

Ярославских школьников будут кормить три фирмы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Школьное питание — это то, что волнует и родителей, и учеников, и сотрудников учебных учреждений. До конца 2022 года поставщиком еды в школы и садики Ярославля было одно предприятие — ООО «Комбинат социального питания». Казалось бы, система устоялась. Но в конце 2022 года, когда департамент образования мэрии обязал поставщика оплачивать коммунальные услуги на приготовление пищи, комбинат самоустранился, пояснив, что новые условия для него не выгодны. После этого на рынок пришло несколько фирм, которые взяли эти функции на себя. Периодически их список меняется.

В новом учебном году, по данным департамента образования мэрии Ярославля, питанием школы города будут обеспечивать три компании — ООО «Промпит», ООО «Агрофирма-Ярославль» и ООО «Агроинвест». Их определили еще летом на торгах — выиграли те, кто предлагал услуги за меньшую цену.

Контракты с поставщиками питания школы заключили до середины января 2025 года. Однако уже в начале нового учебного года не всё пошло гладко.

Смотрим, кто кормит детей в школах Ярославля и как это у них получается.

«Агроинвест»

Эта фирма выиграла контракты на поставку еды в большинство школ города. Порой для этого компания значительно понижала установленную властями изначальную стоимость питания — вместо 79 рублей за один прием пищи вызывалась кормить детей за 59 рублей 26 копеек. Эта ситуация пугала родителей. Мол, чем можно кормить учеников за такие деньги. И нехорошие предчувствия оправдались. На данный момент часть заключенных договоров между школами и ООО «Агроинвест» уже расторгнуты. В самих образовательных учреждениях ситуацию комментируют скупо.

— Расторгли договор. Фирма проработала один день, не справлялась с обязанностями, — рассказали нам в одном из учебных учреждений.

Изначально контракты у «Агроинвеста» были заключены примерно с семью десятками школ — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 31, 37, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25, 28, 29, 23, 27, 30, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 90, гимназиями № 1, № 2. Сейчас исполнение по ряду контрактов прекращено. А школы заключили договоры с другими поставщиками — «Агрофирмой-Ярославль» и «Промпитом».

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Агроинвест» было образовано в апреле 2019 года. Зарегистрировано в Ярославле. Разрешенные виды деятельности — торговля мясом, овощами, фруктами, одеждой, обувью и другие. Чистая прибыль фирмы за 2023 год составила 142 тысячи рублей. Учредитель и директор компании — Дмитрий Демьянченко. В прошлом он был совладельцем фирм, занимающихся торговлей продуктами и лесом. При этом опыт работы с детскими учреждениями у компании уже есть — в 2023 году она поставляла питание в некоторые садики Ярославля.

По поводу ситуации 2024 года руководитель ООО «Агроинвест» Дмитрий Демьянченко сообщил порталу 76.RU следующее:

— Было принято решение о расторжении части контрактов со школами по соглашению сторон. Решили, что так будет лучше и заказчику, и нам. Все причины называть не буду. Но одна из них — заказчик не исполнил своих обязательств по передаче нам помещений и оборудования. Сейчас у нас осталось около 30 школ, которые мы кормим. Отзывы положительные, нас тоже всё устраивает.

По словам руководителя фирмы, схема обеспечения питанием с их стороны заключается в поставке сырья в учебные учреждения, из которых на месте готовят блюда школьного меню.

— Мы готовим горячую еду прямо на местах из собственного сырья. Персонал, который работает в школах, принят к нам в штат, — добавил Дмитрий Демьянченко.

«Агрофирма-Ярославль»

Второй поставщик питания в ярославские школы — ООО «Агрофирма-Ярославль». Кроме школ, она также выиграла право кормить детей в садиках Ярославля.

Компания была образована в сентябре 2014 года, зарегистрирована в Ярославле. В списке разрешенных видов деятельности компании — общественное питание, производство продукции из мяса, торговля фруктами, овощами и другие. На конец 2023 года чистая прибыль компании составила 1000 рублей. Учредитель ООО «Агрофирма-Ярославль» — Павел Милишников. Также он является ИП, среди видов деятельности которого указаны производство древесины, мебели, торговля сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем, полуфабрикатами, зерном, кормами для животных и т. д.

Изначально, судя по данным сайта Госзакупок, фирма выиграла право обеспечивать питанием школы № 18, 26, 52, 75, 99. Но сейчас к ней перешла часть учебных учреждений, расторгнувших контракт с «Агроинвестом». По словам директора компании Сергея Ивченко, это около 20 учебных учреждений.

— Мы привозим в школы не готовые блюда, а сырье. Полуфабрикатов практически не используем. Поэтому обслуживаем только те школы, в которых есть возможность доготовки. Профессиональные повара на местах готовят из того сырья, которое мы поставляем. Работники столовых числятся у нас в штате, — пояснил Ивченко.

Правда, у этой компании, как оказалось, возникли временные трудности с исполнением контрактов.

— С 5 сентября детям не выдают ни сливочного масла, ни сыра по причине «у поставщика нет нужных продуктов», дают на завтрак пустой хлеб. Также осуществляют замену других продуктов по той же самой причине, — пожаловались в редакцию 76.RU в одном из детских садов Ярославля.

Директор компании Сергей Ивченко пояснил:

— Некоторое время были проблемы у поставщиков с доставкой масла и других молочных продуктов. На сегодняшний день поставки восстановлены. Сейчас в рамках 10-дневной накопительной ведомости мы восполним в меню пробел по этой продукции.

К слову, ООО «Агрофирма-Ярославль» стала одной из первых, которая пришла на рынок школьного питания после ухода «Комбината социального питания» — работает в этой сфере уже третий год.

«Промпит»

ООО «Промпит» — ярославская компания, созданная в январе 2014 года. По данным сервиса «Контур. Фокус», в число разрешенных видов деятельности у нее входит общественное питание, производство и продажа продуктов питания. Чистая прибыль организации в 2023 году составила 3,7 миллиона рублей.

Одним из владельцев компании до 2022 года был Максим Вахруков, которому принадлежит ООО «Комбинат социального питания». Сейчас собственница ООО «Промпит» — Анжела Спокойнова, которая в 2022 году также была совладелицей «Комбината социального питания». Кроме «Промпита», она является соучредителем фирм того же профиля — «Комбинат школьного питания „Подросток“» в Оренбургской области, «Региональный Оператор Питания Самара», питерского «Комбината питания № 1» и других организаций.

В новом учебном году компания выиграла торги на обеспечение питанием восьми школ Ярославля — № 8, 15, 16, 32, 35, 68, 73, 88. На данный момент, судя по информации сайта Госзакупок, все контракты действуют. Кроме того, по некоторым данным, компания забрала часть школ, которые изначально заключали договор с «Агроинвестом».

Мы поговорили с сотрудниками школ, где работает «Промпит» — они сказали, что серьезных претензий к поставщику еды на данный момент нет. Есть только небольшие пожелания по корректировке меню.

— Например, детям два раза за одну неделю давали гречу. Ученики ее едят плохо. Можно было бы заменить этот гарнир на что-то другое, — рассказали в одной из школ.

Мы направили запрос в компанию по этому вопросу.