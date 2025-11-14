НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

8 м/c,

ю-з.

 742мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,60
EUR 93,70
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Поднимут тарифы на проезд
«Умные решения»
Проблемы с питанием в детсадах
Теплоход-пансионат заметили в Ярославской области
Депутат — о платных парковках
Толпа в центре
Почему возникают проблемы с интернетом
Где хоронить домашних животных
Образование Школьное питание «Уменьшили порции у детей»: родители пожаловались на еду в детских садах Ярославской области

«Уменьшили порции у детей»: родители пожаловались на еду в детских садах Ярославской области

Что на их претензии ответил подрядчик

2 419
Родители жалуются на питание в детсадах Переславля-Залесского | Источник: читательница 76.RUРодители жалуются на питание в детсадах Переславля-Залесского | Источник: читательница 76.RU

Родители жалуются на питание в детсадах Переславля-Залесского

Источник:

читательница 76.RU

Жители Переславля-Залесского Ярославской области пожаловались на качество питания в детских садах. По словам родителей, порции стали меньше, а рацион — однообразным.

«Уменьшили порции у детей: если раньше порция была 230 граммов, сейчас — 180. В меню в основном хлеб и углеводы, мяса почти нет, котлеты размером со сливу. Супы чаще без мяса. Есть лишь несколько блюд с мясом», — рассказали 76.RU родители.

По словам местных жителей, изменения в питании заметили с сентября 2025 года, когда в городе начала работать новая компания, отвечающая за организацию питания в детских садах и школах.

Родители отмечают, что котлеты по нормам должны весить до 70 граммов, однако во время родительского контроля выяснилось, что они весят меньше | Источник: читательница 76.RUРодители отмечают, что котлеты по нормам должны весить до 70 граммов, однако во время родительского контроля выяснилось, что они весят меньше | Источник: читательница 76.RU

Родители отмечают, что котлеты по нормам должны весить до 70 граммов, однако во время родительского контроля выяснилось, что они весят меньше

Источник:

читательница 76.RU

«Из фруктов каждый день дают яблоко — с сентября одно и то же. Раньше были бананы, груши, мандарины. Сейчас даже в запеканку добавляют яблоки, подливу делают из яблок — однообразие полное», — добавили родители.

Кто отвечает за питание в школах и садах

Как сообщили в администрации Переславля-Залесского, большинство детских садов и школ города с осени 2025 года обслуживает компания «Промпит».

«Две недели назад поступили жалобы, — рассказала в беседе с 76.RU начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления образования администрации Переславля-Залесского Елена Сапожникова. — Мы сразу среагировали. Пригласили руководство "Промпита", организовали день открытых дверей, показали технологические карты, сняли пробы с продукции, проверили качество приготовления», — пояснила Сапожникова.

По ее словам, после проверки нарушений не выявлено.

Что известно про компанию «Промпит»

ООО «Промпит» было образовано в 2014 году в Ярославле. Основной вид деятельности — организация общественного питания, а также производство и продажа продуктов питания. Директор — Дмитрий Панкратов.

Компания принадлежит депутату Ярославской областной думы, сыну бывшего губернатора Сергея Вахрукова — Максиму Вахрукову. Бизнесмен до 2022 года числился в списке владельцев «Промпита», затем доли переписали на другие юрлица: 75% компании принадлежит московскому ООО «Вимакс», учредитель которого Максим Вахруков, а 25% — ООО «Максимум», где он указан генеральным директором.

Вахруков-младший также был совладельцем Комбината социального питания, который долгое время оставался практически монополистом по поставкам питания в учреждения социальной сферы Ярославля.

Родители поделились фото меню на 6 ноября в детском садике «Рябинка» в Переславле-Залесском | Источник: читательница 76.RUРодители поделились фото меню на 6 ноября в детском садике «Рябинка» в Переславле-Залесском | Источник: читательница 76.RU

Родители поделились фото меню на 6 ноября в детском садике «Рябинка» в Переславле-Залесском

Источник:

читательница 76.RU

«Вопросы были сняты. Родители действительно отмечали, что порции стали меньше. В СанПиНах установлены нормы по граммовке для каждого возраста. Раньше готовили ближе к верхней границе, и часть еды оставалась. Сейчас делают по нижней границе нормы — дети всё съедают, голодными не остаются», — добавила представитель администрации.

Она уточнила, что компания «Промпит» начала работу в Переславле с октября. Большая часть школ теперь работает на аутсорсе, а несколько образовательных учреждений сохранили собственную систему питания.

Когда происходят изменения, всегда нужно время, чтобы привыкнуть. Руководители школ активно взаимодействуют с компанией — договариваются о дополнительных блюдах, корректируют меню. Важно сохранять открытость и быстро реагировать на обращения.

Елена Сапожникова

начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления образования администрации Переславля-Залесского

Елена Сапожникова также подчеркнула, что во всех учреждениях продолжается родительский контроль.

«Родители могут прийти, взвесить порции, проверить качество. Бракиражная комиссия осталась, и никто не снял с руководителей ответственность за контроль. Мы открыты для взаимодействия», — подчеркнула она.

Бракиражная комиссия — это специализированная комиссия в образовательных или социальных учреждениях (школы, детские сады, больницы и т. п.), которая проверяет качество и количество продукции, чаще всего питания.

Позиция подрядчика

Редакция 76.RU обратилась за комментарием к представителю компании «Промпит», который объяснил, что стало причиной недовольства родителей.

«Ранее образовательные учреждения сами занимались питанием. После создания образовательных комплексов часть штата сократили, и обслуживание передали сторонним компаниям. Переход на аутсорс всегда болезненный: раньше все сотрудники были в штате учреждений, а теперь в сумму родительской платы (193 рубля в день) входит не только еда, но и логистика, зарплаты, оборудование», — пояснил представитель компании.

По его словам, изменения затронули и работу сотрудников пищеблоков — теперь у них меньше свободы, поскольку продукты поступают в строго установленном количестве и по утвержденному меню.

«Когда работаешь на аутсорсе, нельзя отступать от технологических карт. Поэтому некоторым сотрудникам это кажется ограничением, и часть недовольства отражается через родителей», — добавил представитель подрядчика.

Он подчеркнул, что все продукты, используемые при приготовлении, сертифицированы и соответствуют требованиям. Все работники пищеблоков были официально трудоустроены в «Промпит», а зарплаты, по его словам, даже выросли.

«Стараемся разнообразить питание»

Вот такое ультрапастеризованное молоко используется в местных садиках | Источник: читательница 76.RUВот такое ультрапастеризованное молоко используется в местных садиках | Источник: читательница 76.RU

Вот такое ультрапастеризованное молоко используется в местных садиках

Источник:

читательница 76.RU

Переславские родители также недовольны качеством сока, который дают их детям | Источник: читательница 76.RUПереславские родители также недовольны качеством сока, который дают их детям | Источник: читательница 76.RU

Переславские родители также недовольны качеством сока, который дают их детям

Источник:

читательница 76.RU

Родители пожаловались, что в детских садах и школах используется ультрапастеризованное молоко. Также они выразили недовольство используемым в учреждениях соком. Представитель компании прокомментировал эти жалобы.

«Мы используем одинаковый сок во всех муниципалитетах. Он сертифицирован и предназначен для социальной сферы. Родителям в Угличе он не понравился, поэтому мы пошли им навстречу и заменили продукт. Что касается молока, то в начале нашей работы мы брали ультрапастеризованное, пока налаживали работу сотрудников, чтобы избежать порчи, но сейчас переходим на свежее», — отметил представитель компании.

Жалобу про однообразное питание в компании «Промпит» взяли к сведению.

«Мы стараемся разнообразить питание, добавляем блюда вроде митболов или фишболов, чтобы детям было интересно. Ситуация стабилизируется, и мы работаем над улучшением качества предоставляемого питания», — заверил представитель «Промпита».

Митболы — небольшие мясные фрикадельки, обычно из говядины или смеси мясного фарша.

Фишболы — маленькие котлетки или шарики из рыбы, похожие на фрикадельки.

Ранее жители Углича жаловались на качество питания в школах и детских садах. За организацию питания также отвечает компания «Промпит». После того как информация появилась в СМИ, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В местной администрации сообщили, что некачественные продукты, на которые жаловались родители, начали заменять. В «Промпите» 76.RU пояснили, что все продукты, использовавшиеся в учреждениях Углича, соответствовали нормам и были безопасными. При этом подрядчик отметил, что готов пойти навстречу родителям, если они остались недовольны.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Питание Детский сад Школа Переславль-Залесский
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
50
Гость
6 часов
Чужие дети чей-то бизнес.
Гость
6 часов
Цены и порции кремлёвской столовой выкладывали в сети, в ресторане хуже кормят, а цены копеечные
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление