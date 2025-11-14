«Уменьшили порции у детей»: родители пожаловались на еду в детских садах Ярославской области

Родители жалуются на питание в детсадах Переславля-Залесского Источник: читательница 76.RU

Жители Переславля-Залесского Ярославской области пожаловались на качество питания в детских садах. По словам родителей, порции стали меньше, а рацион — однообразным.

«Уменьшили порции у детей: если раньше порция была 230 граммов, сейчас — 180. В меню в основном хлеб и углеводы, мяса почти нет, котлеты размером со сливу. Супы чаще без мяса. Есть лишь несколько блюд с мясом», — рассказали 76.RU родители.

По словам местных жителей, изменения в питании заметили с сентября 2025 года, когда в городе начала работать новая компания, отвечающая за организацию питания в детских садах и школах.

Родители отмечают, что котлеты по нормам должны весить до 70 граммов, однако во время родительского контроля выяснилось, что они весят меньше Источник: читательница 76.RU

«Из фруктов каждый день дают яблоко — с сентября одно и то же. Раньше были бананы, груши, мандарины. Сейчас даже в запеканку добавляют яблоки, подливу делают из яблок — однообразие полное», — добавили родители.

Кто отвечает за питание в школах и садах

Как сообщили в администрации Переславля-Залесского, большинство детских садов и школ города с осени 2025 года обслуживает компания «Промпит».

«Две недели назад поступили жалобы, — рассказала в беседе с 76.RU начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления образования администрации Переславля-Залесского Елена Сапожникова. — Мы сразу среагировали. Пригласили руководство " Промпита ", организовали день открытых дверей, показали технологические карты, сняли пробы с продукции, проверили качество приготовления», — пояснила Сапожникова.

По ее словам, после проверки нарушений не выявлено.

Что известно про компанию «Промпит» Узнать ООО «Промпит» было образовано в 2014 году в Ярославле. Основной вид деятельности — организация общественного питания, а также производство и продажа продуктов питания. Директор — Дмитрий Панкратов. Компания принадлежит депутату Ярославской областной думы, сыну бывшего губернатора Сергея Вахрукова — Максиму Вахрукову. Бизнесмен до 2022 года числился в списке владельцев «Промпита», затем доли переписали на другие юрлица: 75% компании принадлежит московскому ООО «Вимакс», учредитель которого Максим Вахруков, а 25% — ООО «Максимум», где он указан генеральным директором. Вахруков-младший также был совладельцем Комбината социального питания, который долгое время оставался практически монополистом по поставкам питания в учреждения социальной сферы Ярославля.

Родители поделились фото меню на 6 ноября в детском садике «Рябинка» в Переславле-Залесском Источник: читательница 76.RU

«Вопросы были сняты. Родители действительно отмечали, что порции стали меньше. В СанПиНах установлены нормы по граммовке для каждого возраста. Раньше готовили ближе к верхней границе, и часть еды оставалась. Сейчас делают по нижней границе нормы — дети всё съедают, голодными не остаются», — добавила представитель администрации.

Она уточнила, что компания «Промпит» начала работу в Переславле с октября. Большая часть школ теперь работает на аутсорсе, а несколько образовательных учреждений сохранили собственную систему питания.

Когда происходят изменения, всегда нужно время, чтобы привыкнуть. Руководители школ активно взаимодействуют с компанией — договариваются о дополнительных блюдах, корректируют меню. Важно сохранять открытость и быстро реагировать на обращения. Елена Сапожникова начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления образования администрации Переславля-Залесского

Елена Сапожникова также подчеркнула, что во всех учреждениях продолжается родительский контроль.

«Родители могут прийти, взвесить порции, проверить качество. Бракиражная комиссия осталась, и никто не снял с руководителей ответственность за контроль. Мы открыты для взаимодействия», — подчеркнула она.

Бракиражная комиссия — это специализированная комиссия в образовательных или социальных учреждениях (школы, детские сады, больницы и т. п.), которая проверяет качество и количество продукции, чаще всего питания.

Позиция подрядчика

Редакция 76.RU обратилась за комментарием к представителю компании «Промпит», который объяснил, что стало причиной недовольства родителей.

«Ранее образовательные учреждения сами занимались питанием. После создания образовательных комплексов часть штата сократили, и обслуживание передали сторонним компаниям. Переход на аутсорс всегда болезненный: раньше все сотрудники были в штате учреждений, а теперь в сумму родительской платы (193 рубля в день) входит не только еда, но и логистика, зарплаты, оборудование», — пояснил представитель компании.

По его словам, изменения затронули и работу сотрудников пищеблоков — теперь у них меньше свободы, поскольку продукты поступают в строго установленном количестве и по утвержденному меню.

«Когда работаешь на аутсорсе, нельзя отступать от технологических карт. Поэтому некоторым сотрудникам это кажется ограничением, и часть недовольства отражается через родителей», — добавил представитель подрядчика.

Он подчеркнул, что все продукты, используемые при приготовлении, сертифицированы и соответствуют требованиям. Все работники пищеблоков были официально трудоустроены в «Промпит», а зарплаты, по его словам, даже выросли.

«Стараемся разнообразить питание»

Вот такое ультрапастеризованное молоко используется в местных садиках Источник: читательница 76.RU Переславские родители также недовольны качеством сока, который дают их детям Источник: читательница 76.RU

Родители пожаловались, что в детских садах и школах используется ультрапастеризованное молоко. Также они выразили недовольство используемым в учреждениях соком. Представитель компании прокомментировал эти жалобы.

«Мы используем одинаковый сок во всех муниципалитетах. Он сертифицирован и предназначен для социальной сферы. Родителям в Угличе он не понравился, поэтому мы пошли им навстречу и заменили продукт. Что касается молока, то в начале нашей работы мы брали ультрапастеризованное, пока налаживали работу сотрудников, чтобы избежать порчи, но сейчас переходим на свежее», — отметил представитель компании.

Жалобу про однообразное питание в компании «Промпит» взяли к сведению.

«Мы стараемся разнообразить питание, добавляем блюда вроде митболов или фишболов, чтобы детям было интересно. Ситуация стабилизируется, и мы работаем над улучшением качества предоставляемого питания», — заверил представитель «Промпита».

Митболы — небольшие мясные фрикадельки, обычно из говядины или смеси мясного фарша. Фишболы — маленькие котлетки или шарики из рыбы, похожие на фрикадельки.

Ранее жители Углича жаловались на качество питания в школах и детских садах. За организацию питания также отвечает компания «Промпит». После того как информация появилась в СМИ, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.