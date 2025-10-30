НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Нужен жесткий контроль»: власти ответили на жалобу родителей о качестве питания в школах и детсадах

«Нужен жесткий контроль»: власти ответили на жалобу родителей о качестве питания в школах и детсадах

Проблема возникла в образовательных учреждениях Угличского района Ярославской области

122
Родители Угличского района пожаловались на качество питания в местных детских садиках и школах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUРодители Угличского района пожаловались на качество питания в местных детских садиках и школах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Родители Угличского района пожаловались на качество питания в местных детских садиках и школах

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

По поводу жалоб на питание в школах и детсадах Угличского района Ярославской области высказался глава округа Илья Филипцов. Он отметил, что для решения проблемы нужен жесткий контроль.

«Сейчас первоочередная задача — навести порядок с питанием детей в детсадах и школах. В настоящее время работаем с подрядчиком, с руководителями всех учреждений. Благодарю родителей за обратную связь — ведь они дают честный мониторинг ситуации. Ситуацию держу на контроле», — написал Илья Филипцов у себя в соцсетях 30 октября.

Илья Филипцов

Здоровье и безопасность наших детей — это абсолютный приоритет, и любая халатность или недосмотр в этой сфере недопустимы. Для решения проблем нужен жесткий контроль, понимание ответственности и четкое исполнение своих обязанностей.

Илья Филипцов

глава Угличского района

Напомним, что ранее родители пожаловались на некачественную еду в школах и детсадах Угличского района. Заместитель начальника отдела образования Угличского района Валерия Рыбакова высказалась, что проблемы начались после оптимизации учреждений. Мол, количество сотрудников сократилось, поэтому и качество питания ухудшилось.

Глава Угличского района в своем посте на это сказал, что за питание в образовательных учреждениях отвечает конкретная организация и не нужно перекладывать ответственность.

«Удивлен, что сотрудник администрации, ответственный за сферу образования, перекладывает вину за сложившуюся ситуацию на оптимизацию учреждений. За организацию питания в садиках и школах отвечают конкретные руководители, как в учреждении, так и в администрации. И именно они должны решать возникающие проблемы», — написал Илья Филипцов.

Кто занимается организацией питания

По данным Угличской администрации, организацией питания занимается ярославская компания «Промпит». Она обеспечивает едой все городские школы и детские садики, а также Отрадновскую школу в деревне Клясово. В остальные сельские школы компания поставляет лишь продукты, из которых готовят блюда местные повара.

ООО «Промпит» было образовано в 2014 году в Ярославле. Основной вид деятельности — организация общественного питания, а также производство и продажа продуктов питания.

Компания принадлежит депутату Ярославской областной думы, сыну бывшего губернатора Сергея Вахрукова — Максиму Вахрукову. Бизнесмен до 2022 года числился в списке владельцев «Промпита», затем доли переписали на другие юрлица: 75% компании принадлежит московскому ООО «Вимакс», учредитель которого Максим Вахруков, а 25% — ООО «Максимум», где он указан генеральным директором.

Вахруков-младший также был совладельцем Комбината социального питания, который долгое время оставался практически монополистом по поставкам питания в учреждения социальной сферы Ярославля.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Школа Детский сад Питание
Комментарии
6
Гость
23 минуты
Какие власти?
Гость
18 минут
если это фото показать в цивилизованных странах там будут в шоке
Читать все комментарии
