Бастрыкин поручил возбудить дело из-за некачественной еды в школах и детсадах Ярославской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за проблем с организацией питания в школах и детсадах Углича Ярославской области. Об этом стало известно днем 4 ноября 2025 года.
«В этом году профильные структуры заключили договор на организацию питания в дошкольных и образовательных учреждениях. Однако поставщиком используется некачественная продукция, после употребления которой у детей развиваются кишечные инфекции. Обращения родителей результатов не принесли, мер реагирования не принимается», — сообщили в Следственном комитете России.
В ярославском СК организовали проверку.
Напомним, что ранее родители пожаловались на некачественную еду в школах и детсадах Угличского района. Заместитель начальника отдела образования Угличского района Валерия Рыбакова высказалась, что проблемы начались после оптимизации учреждений. Мол, количество сотрудников сократилось, поэтому и качество питания ухудшилось.
Кто занимает организацией питания в Угличе
По данным Угличской администрации, организацией питания занимается ярославская компания «Промпит». Она обеспечивает едой все городские школы и детские садики, а также Отрадновскую школу в деревне Клясово. В остальные сельские школы компания поставляет лишь продукты, из которых готовят блюда местные повара.
ООО «Промпит» было образовано в 2014 году в Ярославле. Основной вид деятельности — организация общественного питания, а также производство и продажа продуктов питания.
Компания принадлежит депутату Ярославской областной думы, сыну бывшего губернатора Сергея Вахрукова — Максиму Вахрукову. Бизнесмен до 2022 года числился в списке владельцев «Промпита», затем доли переписали на другие юрлица: 75% компании принадлежит московскому ООО «Вимакс», учредитель которого Максим Вахруков, а 25% — ООО «Максимум», где он указан генеральным директором.
Вахруков-младший также был совладельцем Комбината социального питания, который долгое время оставался практически монополистом по поставкам питания в учреждения социальной сферы Ярославля.
Ситуацию прокомментировал глава Угличского района Илья Филипцов. Он отметил, что за питание в образовательных учреждениях отвечает конкретная организация и не нужно перекладывать ответственность.
«Удивлен, что сотрудник администрации, ответственный за сферу образования, перекладывает вину за сложившуюся ситуацию на оптимизацию учреждений. За организацию питания в садиках и школах отвечают конкретные руководители, как в учреждении, так и в администрации. И именно они должны решать возникающие проблемы», — написал Илья Филипцов.