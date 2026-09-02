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Здоровье Новые штаммы опасного вируса придут в Россию: от них нет иммунитета

Новые штаммы опасного вируса придут в Россию: от них нет иммунитета

Заболевания приводят к тяжелым осложнениям

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Грипп наиболее опасен для детей, пожилых и беременных | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUГрипп наиболее опасен для детей, пожилых и беременных | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Грипп наиболее опасен для детей, пожилых и беременных

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Ожидается, что в России появятся новые штаммы свиного и гонконгского гриппа, а у большинства граждан нет к ним иммунитета. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

«К нам могут прийти и, скорее всего, придут оба варианта (А(H3N2) и A(H1N1). — Прим. ред.) гриппа, притом эти оба варианта — сменившихся штаммов, и к которым, скорее всего, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет. Мы не встречались с этими геновариантами», — сказала Попова журналистам.

Свиной грипп (A(H1N1)) — разновидность вируса гриппа А, которая получила такое название, потому что первые заболевшие заразились от свиней. Он опасен быстрым развитием осложнений. На вторые-третьи сутки могут возникнуть пневмония, бронхит, воспаление мозговых или сердечных оболочек. В группе риска — беременные, дети до двух лет и люди с хроническими заболеваниями легких.

Гонконгский грипп (A(H3N2)) — подтип вируса гриппа А, получивший название из-за крупной вспышки в Гонконге в 1968 году. Штамм известен высокой заразностью и тяжелым течением. Часто вызывает осложнения: пневмонию, бронхит, воспаление сердечной мышцы, а у детей — ложный круп. Особенно опасен в первые два года жизни, для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Она отметила, что в этом году планируется вакцинировать до 60% населения России, чтобы сформировать популяционный иммунитет. По словам главы Роспотребнадзора, в предыдущие годы это успешно удавалось, поэтому цифры заболеваемости гриппом в стране выглядят спокойными. Поставки российской вакцины от гриппа начинаются во все регионы.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Анна Попова Грипп Вакцинация
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Комментарии
1
Гость
1 час
Сейчас кур чипируют и никакие эпидемии России страшны не будут.
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Гость
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