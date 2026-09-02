На Ярославском вокзале начался ремонт платформ — фото

На Ярославском вокзале начали ремонтировать платформы Источник: читатель MSK1.RU

На Ярославском вокзале в Москве, куда прибывают поезда из столицы Золотого кольца России, Рыбинска, Костромы, Вологды и Архангельска, начался ремонт платформ. Кадры прислал в редакцию наших коллег из MSK1.RU читатель.

На фото видно, что выход на платформу огородили металлическими конструкциями. За ограждением — горки строительного песка.

Ремонт платформ — только первый этап масштабной реконструкции всего вокзала. Власти планируют полностью обновить Ярославский вокзал до конца 2028 года. Работы начнутся в декабре 2026 года. Сейчас специалисты занимаются проектированием.

Выход на платформу огородили металлическими конструкциями Источник: читатель MSK1.RU

На Ярославском вокзале начался ремонт платформ Источник: читатель MSK1.RU

Как сообщали MSK1.RU, когда именно вокзал будет закрыт и как будет организован проход пассажиров к поездам, еще неизвестно.

«В ближайшие месяц-два ничего не изменится», — уточняли на Ярославском вокзале.

Как стало известно ранее, облик вокзала сильно изменится. Фасады и кровлю отремонтируют, а зданию «вернут исторический архитектурный вид».

Зданию «вернут исторический архитектурный вид» Источник: Департамент градостроительной политики Москвы

Появятся навесы Источник: Департамент градостроительной политики Москвы

Так будет выглядеть Ярославский вокзал после реконструкции Источник: Департамент градостроительной политики Москвы

Над пригородными платформами установят новые навесы общей площадью около 10,7 тысячи квадратных метров. Для поездов дальнего следования построят новые навесы еще на 3,7 тысячи «квадратов».

Залы ожидания станут вдвое просторнее. Появятся дополнительные входы и выходы к метро. А пространство между Ярославским и Ленинградским вокзалами накроют единым навесом площадью почти 12 800 квадратных метров. Так два вокзала станут единым транспортным узлом.