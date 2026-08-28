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Еда Мнение Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки

Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки

Есть и вонючий фрукт, и горький овощ

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Что продают в супермаркетах Пхукета&nbsp;— показываем и рассказываем | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаЧто продают в супермаркетах Пхукета&nbsp;— показываем и рассказываем | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Что продают в супермаркетах Пхукета — показываем и рассказываем

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Обзоры на продукты в разных странах — что может быть интереснее. Посмотреть, какие диковинки есть за границей, сравнить цены на традиционные и у нас фрукты и овощи, погрустить, а может, и испытать шок. 72.RU уже собирал информацию о стоимости клубники, арбузов, мяса. Писали про цены в магазинах Америки и Китая. Пришло время сделать обзор на продуктовые полки в Таиланде. Следуем за тюменкой Аксинией Петровой, которая провела в этой стране пару месяцев и собрала свою продуктовую корзину. Далее — от первого лица.

Аксиния ПетроваАксиния Петрова
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени

На острове Пхукет (Таиланд) много разных супермаркетов. Я ходила в несколько: Super cheap, Big C и Makro. Первый — дискаунт. Здесь очень дешевые продукты и бытовая химия. Уровень нашего даже не «Чижика», а «Светофора». Всё стоит в коробках, магазин напоминает склад. К вечеру там уже все фрукты и овощи протухают, и такой характерный запах, но зато цены — супердешевые.

Второй — стандартный классический супермаркет по типу «Пятерочки» или «Магнита». Туристы туда ходят, очень удобно там всё купить и на развес, и по доступным ценам. Третий — по типу нашего «Метро». Там даже есть бренды, которые и в России представлены. Рай для оптовиков. Можно купить всё из продуктов, но большими порциями.

Полуфабрикаты из сои. Выбор большой. Всё стоит в районе 65 бат (160 рублей) за упаковку 200 граммов | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUПолуфабрикаты из сои. Выбор большой. Всё стоит в районе 65 бат (160 рублей) за упаковку 200 граммов | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Полуфабрикаты из сои. Выбор большой. Всё стоит в районе 65 бат (160 рублей) за упаковку 200 граммов

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Есть порции побольше. Цена за 1&nbsp;кг&nbsp;— от 500 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЕсть порции побольше. Цена за 1&nbsp;кг&nbsp;— от 500 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Есть порции побольше. Цена за 1 кг — от 500 рублей

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU

Продукты из сои распространены здесь, как и в Китае. Сою добавляют везде и самыми разными способами готовят (и жарят, и варят). И, конечно, есть стритфуд с соевыми шашлычками, например. Или еда, сделанная из замороженных заготовок.

Еще тут есть что-то типа суперфуда — богатые белком продукты. Например, рыбный тофу. Это некая субстанция из тофу со специями, рыбой, добавлением икры летучей рыбы или, например, классического сыра, креветок. Я такое люблю и ем много и часто.

Выбор шоколадок тоже впечатляет. Да и цены доступные | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUВыбор шоколадок тоже впечатляет. Да и цены доступные | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Выбор шоколадок тоже впечатляет. Да и цены доступные

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU

Шоколадки импортных брендов — дешевые. Классический KitKat стоит в районе 66 рублей, с каким-то интересным вкусом — в районе 90 рублей. Кстати, KitKat с матчей — вообще топ, мне очень понравился.

Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUИсточник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU

В сторах Таиланда представлено большое разнообразие снеков: чипсы, начос, орешки. Это недорогой продукт. Например, большая пачка чипсов — в районе 100 рублей. А если какую-то акцию поймать, то будет сильно дешевле. И вкус у них другой, на китайские чипсы вообще не похоже. Собственный, тайский какой-то.

В магазинах большой выбор различных снеков | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUВ магазинах большой выбор различных снеков | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

В магазинах большой выбор различных снеков

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU

В местных магазинах целые отделы разнообразных приправ. Обширный выбор. Есть готовые смеси для приготовления национальных блюд. Например: том ям, пад тай, кокосовый суп, салат из папайи. Есть бульонные кубики — классические в нашем понимании или со вкусом национальных блюд.

Еще тайцы любят молочный чай. Ниже вы видите порошок, из которого готовят этот самый напиток. Он продается везде, пакетами побольше и поменьше. Я так понимаю, пьют его вместо кофе по утрам.

Приправы тут в почете | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUПриправы тут в почете | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Приправы тут в почете

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Молочный чай за 146 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUМолочный чай за 146 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Молочный чай за 146 рублей

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Арбуз в районе 54 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUАрбуз в районе 54 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Арбуз в районе 54 рублей за кг

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Ананас&nbsp;— 20 бат за кг. Это примерно 48 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUАнанас&nbsp;— 20 бат за кг. Это примерно 48 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Ананас — 20 бат за кг. Это примерно 48 рублей

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Дуриан&nbsp;— 45 бат (110 рублей) | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUДуриан&nbsp;— 45 бат (110 рублей) | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Дуриан — 45 бат (110 рублей)

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Морковка. Такая яркая и красивая&nbsp;— 71 рубль за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUМорковка. Такая яркая и красивая&nbsp;— 71 рубль за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Морковка. Такая яркая и красивая — 71 рубль за кг

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Цена за килограмм лука&nbsp;тоже 71 рубль | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЦена за килограмм лука&nbsp;тоже 71 рубль | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Цена за килограмм лука тоже 71 рубль

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Картошка&nbsp;— 102 рубля за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКартошка&nbsp;— 102 рубля за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Картошка — 102 рубля за кг

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Батат (всегда несколько сортов)&nbsp;— в районе 144 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUБатат (всегда несколько сортов)&nbsp;— в районе 144 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Батат (всегда несколько сортов) — в районе 144 рублей за кг

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU

Ниже вы видите тайский национальный овощ. Местные его везде используют. По вкусу — горькая тыква.

Местный. Фирменный. По вкусу&nbsp;— как горькая тыква. 192 рубля за килограмм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUМестный. Фирменный. По вкусу&nbsp;— как горькая тыква. 192 рубля за килограмм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Местный. Фирменный. По вкусу — как горькая тыква. 192 рубля за килограмм

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUИсточник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Японский редис&nbsp;— 78 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЯпонский редис&nbsp;— 78 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Японский редис — 78 рублей за кг

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU

В Таиланде продают японскую редиску. Она выглядит как большая белая морковка, такая же твердая. Я о таком овоще вообще не знала. Но в один день мы решили приготовить окрошку и стали читать, чем заменить наш редис. И нашли японский редис. По вкусу он почти один в один как российский, чуть с горчинкой.

Этот продукт тоже много где используется. Даже в производстве косметики. У меня была сыворотка с добавлением редиса японского.

Китайская капуста&nbsp;— 85 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКитайская капуста&nbsp;— 85 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Китайская капуста — 85 рублей за кг

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Тыква&nbsp;— 58 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUТыква&nbsp;— 58 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Тыква — 58 рублей за кг

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Чеснок&nbsp;— 158 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЧеснок&nbsp;— 158 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Чеснок — 158 рублей за кг

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Тридцать яиц&nbsp;— 280 рублей. Кстати, они тут супермаленького размера | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUТридцать яиц&nbsp;— 280 рублей. Кстати, они тут супермаленького размера | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Тридцать яиц — 280 рублей. Кстати, они тут супермаленького размера

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Креветки королевские. 581 рубль за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКреветки королевские. 581 рубль за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Креветки королевские. 581 рубль за кг

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Стейки из говядины, 300 граммов, разные производители. В среднем&nbsp;280–340 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUСтейки из говядины, 300 граммов, разные производители. В среднем&nbsp;280–340 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Стейки из говядины, 300 граммов, разные производители. В среднем 280–340 рублей

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Куриные крылышки, голени, куриный фарш&nbsp;— от 185 до 350 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКуриные крылышки, голени, куриный фарш&nbsp;— от 185 до 350 рублей за кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Куриные крылышки, голени, куриный фарш — от 185 до 350 рублей за кг

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Куриная колбаса (упаковка 450 граммов)&nbsp;— 240 рублей. Ветчина такая же по стоимости | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКуриная колбаса (упаковка 450 граммов)&nbsp;— 240 рублей. Ветчина такая же по стоимости | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Куриная колбаса (упаковка 450 граммов) — 240 рублей. Ветчина такая же по стоимости

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Макароны из твердых сортов пшеницы&nbsp;— 160 рублей. В продаже много азиатской лапши (яичная, фунчоза, соба)&nbsp;— они гораздо дешевле | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUМакароны из твердых сортов пшеницы&nbsp;— 160 рублей. В продаже много азиатской лапши (яичная, фунчоза, соба)&nbsp;— они гораздо дешевле | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Макароны из твердых сортов пшеницы — 160 рублей. В продаже много азиатской лапши (яичная, фунчоза, соба) — они гораздо дешевле

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Сыры твердые. В основном это импорт из Австралии или Новой Зеландии. Сорта самые разнообразные: от 1100 до 1600 рублей за килограмм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUСыры твердые. В основном это импорт из Австралии или Новой Зеландии. Сорта самые разнообразные: от 1100 до 1600 рублей за килограмм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Сыры твердые. В основном это импорт из Австралии или Новой Зеландии. Сорта самые разнообразные: от 1100 до 1600 рублей за килограмм

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU
Молоко (2 литра)&nbsp;— в районе 230 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUМолоко (2 литра)&nbsp;— в районе 230 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Молоко (2 литра) — в районе 230 рублей

Источник:
Аксиния Петрова специально для 72.RU

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Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
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