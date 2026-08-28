Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки

Обзоры на продукты в разных странах — что может быть интереснее. Посмотреть, какие диковинки есть за границей, сравнить цены на традиционные и у нас фрукты и овощи, погрустить, а может, и испытать шок. 72.RU уже собирал информацию о стоимости клубники, арбузов, мяса. Писали про цены в магазинах Америки и Китая. Пришло время сделать обзор на продуктовые полки в Таиланде. Следуем за тюменкой Аксинией Петровой, которая провела в этой стране пару месяцев и собрала свою продуктовую корзину. Далее — от первого лица.
На острове Пхукет (Таиланд) много разных супермаркетов. Я ходила в несколько: Super cheap, Big C и Makro. Первый — дискаунт. Здесь очень дешевые продукты и бытовая химия. Уровень нашего даже не «Чижика», а «Светофора». Всё стоит в коробках, магазин напоминает склад. К вечеру там уже все фрукты и овощи протухают, и такой характерный запах, но зато цены — супердешевые.
Второй — стандартный классический супермаркет по типу «Пятерочки» или «Магнита». Туристы туда ходят, очень удобно там всё купить и на развес, и по доступным ценам. Третий — по типу нашего «Метро». Там даже есть бренды, которые и в России представлены. Рай для оптовиков. Можно купить всё из продуктов, но большими порциями.
Продукты из сои распространены здесь, как и в Китае. Сою добавляют везде и самыми разными способами готовят (и жарят, и варят). И, конечно, есть стритфуд с соевыми шашлычками, например. Или еда, сделанная из замороженных заготовок.
Еще тут есть что-то типа суперфуда — богатые белком продукты. Например, рыбный тофу. Это некая субстанция из тофу со специями, рыбой, добавлением икры летучей рыбы или, например, классического сыра, креветок. Я такое люблю и ем много и часто.
Шоколадки импортных брендов — дешевые. Классический KitKat стоит в районе 66 рублей, с каким-то интересным вкусом — в районе 90 рублей. Кстати, KitKat с матчей — вообще топ, мне очень понравился.
В сторах Таиланда представлено большое разнообразие снеков: чипсы, начос, орешки. Это недорогой продукт. Например, большая пачка чипсов — в районе 100 рублей. А если какую-то акцию поймать, то будет сильно дешевле. И вкус у них другой, на китайские чипсы вообще не похоже. Собственный, тайский какой-то.
В местных магазинах целые отделы разнообразных приправ. Обширный выбор. Есть готовые смеси для приготовления национальных блюд. Например: том ям, пад тай, кокосовый суп, салат из папайи. Есть бульонные кубики — классические в нашем понимании или со вкусом национальных блюд.
Еще тайцы любят молочный чай. Ниже вы видите порошок, из которого готовят этот самый напиток. Он продается везде, пакетами побольше и поменьше. Я так понимаю, пьют его вместо кофе по утрам.
Ниже вы видите тайский национальный овощ. Местные его везде используют. По вкусу — горькая тыква.
В Таиланде продают японскую редиску. Она выглядит как большая белая морковка, такая же твердая. Я о таком овоще вообще не знала. Но в один день мы решили приготовить окрошку и стали читать, чем заменить наш редис. И нашли японский редис. По вкусу он почти один в один как российский, чуть с горчинкой.
Этот продукт тоже много где используется. Даже в производстве косметики. У меня была сыворотка с добавлением редиса японского.
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