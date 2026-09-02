Водитель потратил 3 миллиона на автомобиль мечты. А потом пошел в суд, чтобы поскорее от него избавиться

Проблемный автомобиль удалось заменить на новый Источник: читатель / E1.RU

На Урале автовладелец после долгих судебных разборок сумел заменить неисправный кроссовер Haval Dargo на аналогичный новый. Для этого потребовалось несколько лет и непростые судебные разбирательства. Подробности истории — в материале наших коллег из E1.RU.

Холодная печка

Проблемный автомобиль житель Екатеринбурга приобрел в автосалоне за 3,3 миллиона рублей еще в июне 2024 года. На момент покупки Haval 2022 года выпуска был на гарантии, с пробегом всего 42 тысячи километров. Техническое обслуживание автомобиля проводилось у официального дилера.

Но уже весной 2025-го начались неприятности: у машины перестала нормально работать печка, из нее периодически дул холодный воздух. Хозяин пригнал Haval на техобслуживание к официальному дилеру, и в тот же день ему сообщили, что проблема устранена.

Но уже через две недели печка вновь вышла из строя. Владелец кроссовера повторно приехал к официальному дилеру, и машину забрали в ремонт. На этот раз механики провели промывку системы кондиционирования и заменили антифриз. На эту работу ушло два дня.

Но и это не помогло. Через четыре месяца злополучная печка снова подула холодным. Третий приезд к официальному дилеру закончился трехдневным ремонтом. А в начале сентября 2025-го, когда отопитель в очередной раз прекратил работать, Haval прочно обосновался в ремонтной зоне.

В конце октября (спустя почти два месяца) хозяина «китайца» пригласили в автосервис, сообщив о готовности автомобиля. Выяснилось, что дилер принял решение кардинально разобраться с неисправным кроссовером — у автомобиля заменили двигатель. При этом был нюанс: мотор оказался без паспорта и номера. В сервисе заявили, что документы задержались на таможне. Но тут же всплыл обескураживающий факт — замена ДВС не исправила работу печки: она продолжала изредка дуть холодным воздухом.

В середине ноября у Haval заменили радиатор отопления, поскольку температура потока воздуха с левого и правого воздуховодов была разной.

Чаша терпения переполнилась: измотанный постоянными техническими проблемами владелец Haval написал досудебную претензию, в которой потребовал от дилера замены автомобиля на аналогичный, но надлежащего качества.

Споры вокруг ремонта

В суде, который прошел летом 2026 года, автосалон отказался менять проблемный авто. На заседании их представитель заявил, что Haval проходил углубленную диагностику, после чего были заменены двигатель и турбокомпрессор в рамках гарантии завода-изготовителя. На период ремонта клиенту дали подменный автомобиль, а потом он получил исправный Haval (после ремонта печка лишь раз подула холодным во время поездки по трассе).

«Был заменен двигатель на безномерной, что не запрещено действующими нормами, — заявил в суде юрист автосалона. — Регистрация изменений в номере ДВС осуществляется в органах ГАИ. Подписывая заказ-наряд без замечаний к качеству работ, истец принял работы по гарантийному ремонту автомобиля. То есть выбрал способ восстановления нарушенного права потребителя в виде безвозмездного устранения недостатков товара».

Также в автосалоне отметили, что, по сути, отремонтировали Haval и предложили провести его техническую экспертизу. Больше всего они упирали на то, что владелец продолжил эксплуатировать автомобиль. А самого клиента обвинили в том, что он решил злоупотребить своими правами потребителя.

Меняйте авто!

Несмотря на доводы представителей дилера, суд встал на сторону хозяина Haval. Были проанализированы все документы, свидетельствующие о неоднократном обращении автовладельца из-за регулярных поломок машины.

Выяснилось, что главным злом была вовсе не печка: двигатель «китайца» подъедал масло, а выхлопные газы попадали в расширительный бачок. На холодную мотор запускался кое-как, при этом чувствовалась его вибрация. Именно поэтому потребовалась замена ДВС.

Все эти недостатки суд квалифицировал как существенный недостаток Haval как технически сложного товара. По закону дилер обязан был отремонтировать машину в течение 45 дней. Но только с октября 2025-го кроссовер простоял в ремонтной зоне 55 суток.

Согласно п. 1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», в отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

В итоге судья потребовал, чтобы дилер принял у клиента проблемный Haval, а взамен предоставил новый.

«Суд приходит к выводу о нарушении ответчиком прав истца, доказательств отсутствия своей вины ответчик не представил, — было сказано в решении суда. — Обязать (дилера) заменить ненадлежащего качества автомобиль марки Haval Dargo на новый товар аналогичной марки, модели и комплектации».

Воля судьи была исполнена: дилер позвал клиента к себе и предоставил ему другой Haval Dargo того же цвета и комплектации. Правда, не обошлось без конфузов: сроки замены были не соблюдены (дольше 7 дней), кроме того, на новом Dargo оказались поцарапанные диски. Колёса также заменили.

Слева — старый Haval, справа — новый, который дилер предоставил на замену Источник: читатель / E1.RU

Юрист: сохраняйте все документы

По мнению автоправозащитника Кирилла Форманчука, владелец Haval сделал важную вещь: сохранил доказательства своих регулярных поездок к дилеру. Кроме документов из сервиса, он предоставил распечатки поездок на такси, детализации звонков и так далее. Именно этот фактор позволил суду сделать вывод, что права потребителя действительно были нарушены.

«Владелец Haval оказался юридически подкованным и сохранил все заказ-наряды, — объяснил Форманчук. — Самая большая проблема, что водители часто не имеют этих заказ-нарядов на руках. Им либо не выдают документы в принципе, либо оформляют заказ-наряды одним днем: открывают и сразу закрывают. Например, говорят, что нет в наличии запчастей, и советуют позвонить через 2–3 месяца. По итогу клиент остается надолго без машины, но потом не может доказать, что дилер не устранял поломку в положенные законом сроки».

В автосалонах не дураки сидят. Это люди, которые годами продают автомобили. И они знают, как оформить документы так, чтобы не текли гарантийные сроки. Самый распространенный прием: открыли заказ-наряд и сразу же закрыли. Кирилл Форманчук автоюрист-блогер, глава Комитета по защите прав автовладельцев

Как отмечает эксперт, в этой истории владельца Haval, что называется, водили за нос. Вероятно, в автосалоне рассчитывали, что машину удастся починить и выйти из сложной ситуации с наименьшими финансовыми потерями.