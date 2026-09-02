Бросила пилить ногти ради посуды с приколами: как мастер маникюра ушла в гончары и делает по 150 тысяч за одну ярмарку

Почти 10 лет Анна занималась маникюром, но устала от бьюти-сферы и решила стать керамистом Источник: «Цветы. Котики. Приколы» / T.me

30-летняя Анна Некрасова была высокооплачиваемым мастером маникюра, пока несколько лет назад не решила одним днем изменить всё и устроиться на работу в гончарную мастерскую. Там она научилась лепить авторскую посуду, а затем — расписывать ее необычными рисунками. Чтобы отличаться от конкурентов, она стала добавлять на готовые изделия забавные надписи.

Собственную мини-мастерскую Анна организовала прямо в квартире. Журналисты E1.RU заглянули к ней в гости, чтобы посмотреть, как с нуля создается посуда ручной работы. Посмотрите на этот процесс и вы!

«Господи, хоть бы не треснула»

Всех гостей мастерицы с порога встречают котики, цветочки и сердечки, нарисованные или слепленные из керамики. Милые, местами наивные рисунки — главный мотив в творчестве Анны, и название у ее бренда ручной работы соответствующее: «Цветы. Котики. Приколы». Бывший мастер маникюра говорит, что этот авторский стиль начал формироваться еще на прошлой работе, когда клиентки в салоне просили рисовать миниатюрные изображения на ногтях.

«Со временем тенденции поменялись, люди перестали просить сложный дизайн и роспись, и мне уже стало неинтересно быть мастером маникюра. Но на самом деле это очень сложная сидячая работа. К 22 годам у меня начались проблемы с позвоночником. В этой сфере есть большие деньги, но все они уходят на восстановление здоровья, поэтому я начала искать себя в другом — устроилась в гончарную мастерскую администратором и стала писать картины на холсте», — рассказывает она.

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Изделия Анна делает из керамики — это материал, который производят из глин или их смесей с минеральными добавками. Посуда из нее отличается высокой прочностью и твердостью, влагонепроницаемостью, термической стойкостью и экологичностью. Правда, в работе керамика очень капризная, и предугадать, каким именно получится изделие, невозможно до самого последнего момента.

«Если браться за лепку, нужно быть готовым, что будет много брака. Даже если за спиной большой опыт, это неизбежно. Изделие может сломаться, треснуть. Когда уже наносишь рисунок, то не понимаешь до конца, как глазурь будет выглядеть в готовом виде. Но в этом и есть азарт: получится или не получится? Я как-то 6 раз расписывала тарелку. Во время обжига просто стояла и молилась: " Господи, хоть бы она там не треснула " ».

Процесс изготовления начинается с подготовки глины — ее нужно разогреть и размять руками. Это, по мнению Анны, самый неприятный этап работы, требующий много физических сил. Затем материалу нужно придать форму при помощи специальных шаблонов и отправить сушиться под пленку примерно на неделю. Чтобы в процессе тарелка или кружка не поменяла форму, мастерица прижимает ее мешочком с крупой. Анна шутит, что в Екатеринбурге, где она живет, нет человека, который бы скупал горох в большем объеме, чем она.

Как Анна создает креативные тарелки, показываем в этом видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Если на первом этапе что-то пошло не так, глину можно смять и использовать заново, а вот высушенное и тем более запеченное изделие придется только выбросить. Но у Анны пока рука не поднимается так поступить, и неудавшиеся чашки и кружки она хранит в большой коробке на балконе. Иногда пересматривает их, чтобы отследить собственный прогресс.

«Порадуй лягушку, налей пиво в кружку»

Процесс изготовления одного изделия занимает в среднем от 10 до 12 дней. Конечная стоимость зависит от времени, потраченного на обжиг (более суток беспрерывной работы электрической печи) и на роспись. Например, чашка с надписью «Порадуй лягушку, налей пиво в кружку» продавалась на маркете мастеров за 2 тысячи рублей, ее себестоимость без учета работы — около 500 рублей. При удачном раскладе за одну ярмарку мастера зарабатывают 130–150 тысяч рублей.

«Обычно я считаю всё индивидуально уже перед продажей. Свою работу за час оцениваю в среднем диапазоне. Плюс я работаю на импортной глине, от этого у меня ценник повыше. Еще мне нравится именно детальная мелкая роспись, это тоже небыстро. Зато благодаря этому я сильно отличаюсь от других мастеров. Если посмотреть на остальных керамистов, можно заметить, что у них одни и те же формы, одна и та же глазурь, одна и та же глина. А у меня уже своя целевая аудитория сформировалась».

И вы порадуйте лягушку! Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Своей» аудиторией Анна считает людей с чувством юмора. Преимущественно это женщины и девушки, выбирающие подарок для подруги.

«Первые 2 года хитом была тарелка с уточками и подписью " Работаю сутками " . Эта шутка всем понятна. Другой хит — кружки с котиками внутри. Хотя кто-то этого не понимает, называет их утопленниками, а другие умиляются — говорят, что это ванна с чаем. На последний маркет решила сделать новый формат — магнитики с разными хохмами. Все разобрали. Кажется, сейчас людям уже надоели кружки, поэтому приходится придумывать что-то новое».

Простой каламбур сделал эту тарелку настоящим хитом продаж Источник: «Цветы. Котики. Приколы» / T.me Новый тренд — магнитики на холодильник Источник: «Цветы. Котики. Приколы» / T.me

Анна никогда не занималась рисованием профессионально и всему училась самостоятельно. Поначалу копировала картинки из интернета, повышала насмотренность и училась создавать собственные изображения. С юмористическими надписями та же схема — одни подсмотрены в Сети, вторые подсказали знакомые, третьи придуманы случайно.

«Часть надписей приходит сама. Например, на одном маркете мимо меня проходила женщина в таком пушистом белом пальтишке. Я стою и повторяю про себя: " Белое, пушистое… Я белая-пушистая, когда пью игристое " . Подумала: надо записать, сделать надпись на кружке или на тарелке. Иногда делаю роспись под заказ. Как-то на глубокой тарелке для ребенка разрабатывала дизайн с бегающими по полю гусями — чтобы у него была мотивация доесть суп и посмотреть картинку целиком».

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Есть и те, кому юмористические надписи Анны не близки. На выставках мастеров она время от времени слышит, как люди говорят: мол, нет смысла платить за такие чашки — их можно сделать и самому. Мастерица к таким высказываниям относится спокойно: главное, что большинство покупателей понимают трудоемкость ручного труда.