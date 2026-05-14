Почти как в Москве? Разглядываем новую пешеходную улицу в центре Ярославля — видео

Улицу Максимова в Ярославле открыли после обновления. Теперь она полностью пешеходная, и это притягивает туристов (и не только).
Местные блогеры снимают здесь видео, сравнивая улицу с московским Арбатом. Найти свободный уголок для фотографии бывает не так-то просто из-за большого потока людей.
Журналисты 76.RU прогулялись по благоустроенной улице и показали, как она изменилась. Рассматриваем вместе интересные арт-объекты и не забываем указать на недоработки строителей.
Начали ремонт осенью
Обновление улицы Максимова — первый этап реконструкции центра Ярославля по проекту создания большого пешеходного квартала. Работы здесь начали в сентябре 2025 года.
«В планах — создание здесь пешеходной зоны с озеленением, современным освещением и фонтаном», — ранее обещал губернатор Михаил Евраев.
Тематика улицы Максимова — музыкальная. На ней располагается Ярославская филармония (а еще — здание Союза художников России). В мае 2026 года напротив нее установили фонтан в форме рояля и повесили гирлянду в виде музыкальных нот.
Согласно эскизам, вокруг фонтана должны были установить скамейки. Пока их на Максимова нет.
Еще один интересный объект, поддерживающий тематику улицы, — фонари-музыканты.
Наш глаз, вернее, ботинок зацепился за новую плитку. Пока к ее укладке остаются вопросы: гуляющие рискуют запнуться.
Напомним, создание пешеходного центра в Ярославле обсуждают с 2022 года. Идею освободить улицы от автомобилей предложил губернатор Михаил Евраев. Изначально в плане были три улицы: Депутатская, Нахимсона и Андропова.
Осенью 2023 года власти расширили пешеходную зону до участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка.
Все подробности о переделке центра Ярославля собираем в специальном сюжете.
Вы уже успели погулять по обновленной улице Максимова в Ярославле?