Почти как в Москве? Разглядываем новую пешеходную улицу в центре Ярославля — видео

Благоустроили улицу Максимова в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улицу Максимова в Ярославле открыли после обновления. Теперь она полностью пешеходная, и это притягивает туристов (и не только).

Местные блогеры снимают здесь видео, сравнивая улицу с московским Арбатом. Найти свободный уголок для фотографии бывает не так-то просто из-за большого потока людей.

Журналисты 76.RU прогулялись по благоустроенной улице и показали, как она изменилась. Рассматриваем вместе интересные арт-объекты и не забываем указать на недоработки строителей.

В этом видео — обзор благоустроенной улицы Максимова Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кристина Геворкян / 76.RU

Начали ремонт осенью

Обновление улицы Максимова — первый этап реконструкции центра Ярославля по проекту создания большого пешеходного квартала. Работы здесь начали в сентябре 2025 года.

«В планах — создание здесь пешеходной зоны с озеленением, современным освещением и фонтаном», — ранее обещал губернатор Михаил Евраев.

Тематика улицы Максимова — музыкальная. На ней располагается Ярославская филармония (а еще — здание Союза художников России). В мае 2026 года напротив нее установили фонтан в форме рояля и повесили гирлянду в виде музыкальных нот.

Вот так выглядит новый арт-объект Источник: Александр Куренной / 76.RU

Согласно эскизам, вокруг фонтана должны были установить скамейки. Пока их на Максимова нет.

Ранее власти города предоставляли такой эскиз благоустройства улицы Максимова Источник: мэрия Ярославля

Еще один интересный объект, поддерживающий тематику улицы, — фонари-музыканты.

Так выглядят новые фонари Источник: Александр Куренной / 76.RU

Наш глаз, вернее, ботинок зацепился за новую плитку. Пока к ее укладке остаются вопросы: гуляющие рискуют запнуться.

На улице Максимова проезд машин для выгрузки товаров разрешен для баров, которые тут работают Источник: Александр Куренной / 76.RU

Работы еще полностью не окончены Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напомним, создание пешеходного центра в Ярославле обсуждают с 2022 года. Идею освободить улицы от автомобилей предложил губернатор Михаил Евраев. Изначально в плане были три улицы: Депутатская, Нахимсона и Андропова.

Осенью 2023 года власти расширили пешеходную зону до участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка.

Все подробности о переделке центра Ярославля собираем в специальном сюжете.