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Город Реконструкция центра Эксклюзив Фонтаны-балерины и маски-кресла: проектировщики показали идеи для Депутатской улицы — фото

Фонтаны-балерины и маски-кресла: проектировщики показали идеи для Депутатской улицы — фото

Какой она может стать после ремонта

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Депутатская улица будет театральной | Источник: Проектный институт Ярославской областиДепутатская улица будет театральной | Источник: Проектный институт Ярославской области

Депутатская улица будет театральной

Источник:

Проектный институт Ярославской области

В Ярославле продолжают преображать центр города. Большой ремонт по созданию единой пешеходной зоны затронул улицы Нахимсона, Депутатскую, Кирова, Максимова и Андропова. Те места, где раньше ездили автомобили, превратятся в пешеходный тематический квартал.

Ранее мы показывали, какой будет кинематографичная улица Нахимсона: с фонтаном-попкорном, бронзой и статуями киногероев. В этом обзоре предлагаем взглянуть на дизайнерские идеи от проектного института Ярославской области для улицы Депутатской. Она, по задумке, будет театральной — это отразится в ее наполнении.

Изюминкой улицы станет фонтан с балеринами. Их образы ещё доработают | Источник: Проектный институт Ярославской областиИзюминкой улицы станет фонтан с балеринами. Их образы ещё доработают | Источник: Проектный институт Ярославской области

Изюминкой улицы станет фонтан с балеринами. Их образы ещё доработают

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Среди идей: светодиодный проектор GoboPro и театральный домик | Источник: Проектный институт Ярославской областиСреди идей: светодиодный проектор GoboPro и театральный домик | Источник: Проектный институт Ярославской области

Среди идей: светодиодный проектор GoboPro и театральный домик

Источник:

Проектный институт Ярославской области

У начала пешеходной зоны поставят световые инсталляции в виде театрального занавеса | Источник: Проектный институт Ярославской областиУ начала пешеходной зоны поставят световые инсталляции в виде театрального занавеса | Источник: Проектный институт Ярославской области

У начала пешеходной зоны поставят световые инсталляции в виде театрального занавеса

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Еще один вариант световой инсталляции на входе улицы со стороны Первомайской | Источник: Проектный институт Ярославской областиЕще один вариант световой инсталляции на входе улицы со стороны Первомайской | Источник: Проектный институт Ярославской области

Еще один вариант световой инсталляции на входе улицы со стороны Первомайской

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Проектировщики предложили на выбор несколько вариантов фонарей | Источник: Проектный институт Ярославской областиПроектировщики предложили на выбор несколько вариантов фонарей | Источник: Проектный институт Ярославской области

Проектировщики предложили на выбор несколько вариантов фонарей

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Какие-то из них будут реализованы, как это случилось на улице Максимова | Источник: Проектный институт Ярославской областиКакие-то из них будут реализованы, как это случилось на улице Максимова | Источник: Проектный институт Ярославской области

Какие-то из них будут реализованы, как это случилось на улице Максимова

Источник:

Проектный институт Ярославской области

В качестве наполнения улицы рассматриваются варианты полукруглой скамейки и кресел в форме масок | Источник: Проектный институт Ярославской областиВ качестве наполнения улицы рассматриваются варианты полукруглой скамейки и кресел в форме масок | Источник: Проектный институт Ярославской области

В качестве наполнения улицы рассматриваются варианты полукруглой скамейки и кресел в форме масок

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Ещё варианты фонарных столбов для украшения улицы | Источник: Проектный институт Ярославской областиЕщё варианты фонарных столбов для украшения улицы | Источник: Проектный институт Ярославской области

Ещё варианты фонарных столбов для украшения улицы

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Редакция 76.RU направит запрос в мэрию Ярославля, чтобы уточнить, какие именно детали вошли в итоговую версию ремонта улицы Депутатской.

Во время реконструкции центра в Ярославле непростые времена переживает бизнес. Какие-то заведения потеряли до половины своих клиентов, а одно из кафе открылось буквально накануне большой стройки. Предприниматели рассказали, как выкручиваются из ситуации.

Все новости по теме реконструкции центра публикуем в специальном сюжете.

Как вам идеи?

Класс! Скорее бы прогуляться по такой улице
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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Благоустройство Пешеходный центр
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Комментарии
48
Гость
9 минут
Много - не значит красиво. Все хорошо в меру. Явный перебор обьектов.
Гость
37 минут
А что будет с плиткой к весне? Она сейчас уже местами гуляет под ногами на Нахимсона. Губернатор , видимо , торопил подрядчиков, чтоб покрасоваться и открыть улицу во время фестиваля. Вот и результат. Спешка хороша только при ловле блох
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