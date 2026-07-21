Фонтаны-балерины и маски-кресла: проектировщики показали идеи для Депутатской улицы — фото

Депутатская улица будет театральной Источник: Проектный институт Ярославской области

В Ярославле продолжают преображать центр города. Большой ремонт по созданию единой пешеходной зоны затронул улицы Нахимсона, Депутатскую, Кирова, Максимова и Андропова. Те места, где раньше ездили автомобили, превратятся в пешеходный тематический квартал.

Ранее мы показывали, какой будет кинематографичная улица Нахимсона: с фонтаном-попкорном, бронзой и статуями киногероев. В этом обзоре предлагаем взглянуть на дизайнерские идеи от проектного института Ярославской области для улицы Депутатской. Она, по задумке, будет театральной — это отразится в ее наполнении.

Изюминкой улицы станет фонтан с балеринами. Их образы ещё доработают Источник: Проектный институт Ярославской области

Среди идей: светодиодный проектор GoboPro и театральный домик Источник: Проектный институт Ярославской области

У начала пешеходной зоны поставят световые инсталляции в виде театрального занавеса Источник: Проектный институт Ярославской области

Еще один вариант световой инсталляции на входе улицы со стороны Первомайской Источник: Проектный институт Ярославской области

Проектировщики предложили на выбор несколько вариантов фонарей Источник: Проектный институт Ярославской области

Какие-то из них будут реализованы, как это случилось на улице Максимова Источник: Проектный институт Ярославской области

В качестве наполнения улицы рассматриваются варианты полукруглой скамейки и кресел в форме масок Источник: Проектный институт Ярославской области

Ещё варианты фонарных столбов для украшения улицы Источник: Проектный институт Ярославской области

Редакция 76.RU направит запрос в мэрию Ярославля, чтобы уточнить, какие именно детали вошли в итоговую версию ремонта улицы Депутатской.

Во время реконструкции центра в Ярославле непростые времена переживает бизнес. Какие-то заведения потеряли до половины своих клиентов, а одно из кафе открылось буквально накануне большой стройки. Предприниматели рассказали, как выкручиваются из ситуации.

Все новости по теме реконструкции центра публикуем в специальном сюжете.