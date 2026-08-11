Вымостили плиткой и посадили деревья: рассматриваем, каким получился пешеходный центр Рыбинска

Как выглядит пешеходный центр в Рыбинске — фоторепортаж Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В Рыбинске после ремонта открыли пешеходный центр. Об окончании благоустройства объявили в День города, который праздновали 1 августа.

Теперь выложены плиткой и доступны только для пешеходов участки Преображенского и Вознесенского переулков, улицы Крестовой от Соборной площади до улицы Стоялой, Волжской набережной от моста до улицы Стоялой и улицы Стоялой от набережной до дома № 16.

«Сохраняется выезд с улицы Чкалова налево до городской парковки и направо до улицы Бульварной и Советской площади. Точно так же с Советской площади можно будет заехать на улицу Чкалова и далее продолжить движение», — ранее объяснял и. о. директора департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Антон Андреев.

Ранее в администрации города показывали, где машинам будет не проехать Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Мы побывали в Рыбинске и посмотрели, как изменились улицы. Оказалось, не все участки еще доремонтировали. В этом материале — фоторепортаж пешеходного центра в городе.

Благоустройство пешеходного центра обошлось в сумму более 600 миллионов рублей Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Деньги на благоустройство выделяли из регионального бюджета Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Плитка в двух оттенках Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Раньше здесь ездили машины Источник: Алена Троицкая / 76.RU

На улицах много туристов Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Некоторые места еще не доделали Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В Преображенском переулке появилась статуя фонарщика. Памятник облюбовали дети. Похожий хотят установить на улице Нахимсона в Ярославле Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Красная площадь и так была пешеходной, теперь дорога рядом с ней на Крестовой улице тоже выложена плиткой Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Дорогу у музея-заповедника сделали пешеходной Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Сделать центр Рыбинска пешеходным решили еще в 2025 году Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Из-за отсутствия машин в центре стало тише Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Помимо новой плитки, на улицах поставили фонари, урны и лавочки Источник: Алена Троицкая / 76.RU

А еще здесь остались деревья, в отличие от Ярославля, где на некоторых улицах их убрали полностью Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В Преображенском переулке появились два металлических велосипеда, на которые туристы залезают, чтобы сфотографироваться Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Теперь прямо на дороге можно делать красивые фото на фоне заката Источник: Алена Троицкая / 76.RU

С благоустройством еще не закончили Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Чтобы стройку было не видно, ее закрыли баннером Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Скоро здесь тоже будет пешеходная зона Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Конец пешеходной зоны сложно не заметить Источник: Алена Троицкая / 76.RU

После красивой плитки идут осколки дорог и камни Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Конец Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Масштабное благоустройство центра Рыбинска обошлось больше чем в 600 миллионов рублей. Одним из первых пешеходным было решено сделать Преображенский переулок.