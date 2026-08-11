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Город Вымостили плиткой и посадили деревья: рассматриваем, каким получился пешеходный центр Рыбинска

Вымостили плиткой и посадили деревья: рассматриваем, каким получился пешеходный центр Рыбинска

Фоторепортаж с обновленных улиц

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Как выглядит пешеходный центр в Рыбинске&nbsp;— фоторепортаж | Источник: Алена Троицкая / 76.RUКак выглядит пешеходный центр в Рыбинске&nbsp;— фоторепортаж | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Как выглядит пешеходный центр в Рыбинске — фоторепортаж

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

В Рыбинске после ремонта открыли пешеходный центр. Об окончании благоустройства объявили в День города, который праздновали 1 августа.

Теперь выложены плиткой и доступны только для пешеходов участки Преображенского и Вознесенского переулков, улицы Крестовой от Соборной площади до улицы Стоялой, Волжской набережной от моста до улицы Стоялой и улицы Стоялой от набережной до дома № 16.

«Сохраняется выезд с улицы Чкалова налево до городской парковки и направо до улицы Бульварной и Советской площади. Точно так же с Советской площади можно будет заехать на улицу Чкалова и далее продолжить движение», — ранее объяснял и. о. директора департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Антон Андреев.

Ранее в администрации города показывали, где машинам будет не проехать | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаРанее в администрации города показывали, где машинам будет не проехать | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ранее в администрации города показывали, где машинам будет не проехать

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Мы побывали в Рыбинске и посмотрели, как изменились улицы. Оказалось, не все участки еще доремонтировали. В этом материале — фоторепортаж пешеходного центра в городе.

Благоустройство пешеходного центра обошлось в сумму более 600 миллионов рублей | Источник: Алена Троицкая / 76.RUБлагоустройство пешеходного центра обошлось в сумму более 600 миллионов рублей | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Благоустройство пешеходного центра обошлось в сумму более 600 миллионов рублей

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Деньги на благоустройство выделяли из регионального бюджета | Источник: Алена Троицкая / 76.RUДеньги на благоустройство выделяли из регионального бюджета | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Деньги на благоустройство выделяли из регионального бюджета

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Плитка в двух оттенках | Источник: Алена Троицкая / 76.RUПлитка в двух оттенках | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Плитка в двух оттенках

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Раньше здесь ездили машины | Источник: Алена Троицкая / 76.RUРаньше здесь ездили машины | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Раньше здесь ездили машины

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

На улицах много туристов

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Некоторые места еще не доделали | Источник: Алена Троицкая / 76.RUНекоторые места еще не доделали | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Некоторые места еще не доделали

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

В Преображенском переулке появилась статуя фонарщика. Памятник облюбовали дети. Похожий хотят установить на улице Нахимсона в Ярославле | Источник: Алена Троицкая / 76.RUВ Преображенском переулке появилась статуя фонарщика. Памятник облюбовали дети. Похожий хотят установить на улице Нахимсона в Ярославле | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В Преображенском переулке появилась статуя фонарщика. Памятник облюбовали дети. Похожий хотят установить на улице Нахимсона в Ярославле

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Красная площадь и так была пешеходной, теперь дорога рядом с ней на Крестовой улице тоже выложена плиткой

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Дорогу у музея-заповедника сделали пешеходной

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Сделать центр Рыбинска пешеходным решили еще в 2025 году | Источник: Алена Троицкая / 76.RUСделать центр Рыбинска пешеходным решили еще в 2025 году | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Сделать центр Рыбинска пешеходным решили еще в 2025 году

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Из-за отсутствия машин в центре стало тише | Источник: Алена Троицкая / 76.RUИз-за отсутствия машин в центре стало тише | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Из-за отсутствия машин в центре стало тише

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Помимо новой плитки, на улицах поставили фонари, урны и лавочки | Источник: Алена Троицкая / 76.RUПомимо новой плитки, на улицах поставили фонари, урны и лавочки | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Помимо новой плитки, на улицах поставили фонари, урны и лавочки

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

А еще здесь остались деревья, в отличие от Ярославля, где на некоторых улицах их убрали полностью | Источник: Алена Троицкая / 76.RUА еще здесь остались деревья, в отличие от Ярославля, где на некоторых улицах их убрали полностью | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

А еще здесь остались деревья, в отличие от Ярославля, где на некоторых улицах их убрали полностью

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

В Преображенском переулке появились два металлических велосипеда, на которые туристы залезают, чтобы сфотографироваться | Источник: Алена Троицкая / 76.RUВ Преображенском переулке появились два металлических велосипеда, на которые туристы залезают, чтобы сфотографироваться | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В Преображенском переулке появились два металлических велосипеда, на которые туристы залезают, чтобы сфотографироваться

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Теперь прямо на дороге можно делать красивые фото на фоне заката | Источник: Алена Троицкая / 76.RUТеперь прямо на дороге можно делать красивые фото на фоне заката | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Теперь прямо на дороге можно делать красивые фото на фоне заката

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

С благоустройством еще не закончили | Источник: Алена Троицкая / 76.RUС благоустройством еще не закончили | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

С благоустройством еще не закончили

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Чтобы стройку было не видно, ее закрыли баннером | Источник: Алена Троицкая / 76.RUЧтобы стройку было не видно, ее закрыли баннером | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Чтобы стройку было не видно, ее закрыли баннером

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Скоро здесь тоже будет пешеходная зона | Источник: Алена Троицкая / 76.RUСкоро здесь тоже будет пешеходная зона | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Скоро здесь тоже будет пешеходная зона

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Конец пешеходной зоны сложно не заметить | Источник: Алена Троицкая / 76.RUКонец пешеходной зоны сложно не заметить | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Конец пешеходной зоны сложно не заметить

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

После красивой плитки идут осколки дорог и камни | Источник: Алена Троицкая / 76.RUПосле красивой плитки идут осколки дорог и камни | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

После красивой плитки идут осколки дорог и камни

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Конец | Источник: Алена Троицкая / 76.RUКонец | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Конец

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

Масштабное благоустройство центра Рыбинска обошлось больше чем в 600 миллионов рублей. Одним из первых пешеходным было решено сделать Преображенский переулок.

Масштабное благоустройство идет не только в Рыбинске, пешеходными делают центры в Ярославле, Ростове Великом и других городах области. Подробности о строительстве пешеходной зоны в столице Золотого кольца мы публикуем в сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Рыбинск Пешеходный центр Благоустройство Ремонт
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Комментарии
72
Гость
20 минут
Как хорошо, что нет машин, точно лучше стало!
Гость
21 минута
Остались мелкие закутки, но стало лучше!
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Гость
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