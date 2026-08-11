Вымостили плиткой и посадили деревья: рассматриваем, каким получился пешеходный центр Рыбинска

В Рыбинске после ремонта открыли пешеходный центр. Об окончании благоустройства объявили в День города, который праздновали 1 августа.
Теперь выложены плиткой и доступны только для пешеходов участки Преображенского и Вознесенского переулков, улицы Крестовой от Соборной площади до улицы Стоялой, Волжской набережной от моста до улицы Стоялой и улицы Стоялой от набережной до дома № 16.
«Сохраняется выезд с улицы Чкалова налево до городской парковки и направо до улицы Бульварной и Советской площади. Точно так же с Советской площади можно будет заехать на улицу Чкалова и далее продолжить движение», — ранее объяснял и. о. директора департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Антон Андреев.
Мы побывали в Рыбинске и посмотрели, как изменились улицы. Оказалось, не все участки еще доремонтировали. В этом материале — фоторепортаж пешеходного центра в городе.
Масштабное благоустройство идет не только в Рыбинске, пешеходными делают центры в Ярославле, Ростове Великом и других городах области. Подробности о строительстве пешеходной зоны в столице Золотого кольца мы публикуем в сюжете.