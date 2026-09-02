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Происшествия Начало учебного года обернулось трагедией: сразу в двух школах ученики устроили поножовщину. Подробности

Начало учебного года обернулось трагедией: сразу в двух школах ученики устроили поножовщину. Подробности

Без пострадавших не обошлось

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Раненого ребенка экстренно доставили в больницу на операцию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаненого ребенка экстренно доставили в больницу на операцию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Раненого ребенка экстренно доставили в больницу на операцию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во второй день учебного года произошло два нападения в школах. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Обо всем рассказываем в нашем материале.

В Башкирии школьник ударил ножом одноклассника во время урока

Утром 2 сентября в одной из школ Башкортостана во время урока произошел конфликт между школьниками. Один из учеников ударил ножом сверстника, сообщил в своем канале в MAX первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

«Врачи экстренно провели операцию. Гемрдинамика стабильна. К пострадавшему отправим бригаду врачей РДКБ», — написал Рахматуллин в MAX.

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Нападавшего задержали. В школе назначили внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на место выехала антикризисная бригада Министерства просвещения. Глава района Марат Латыпов, который выехал к школе, сообщил, что разбирается в ситуации и будут приняты все необходимые меры по установлению причин случившегося и недопущению подобных фактов.

В Москве школьник напал с ножом на учителя

В тот же день аналогичный инцидент произошел в Москве. В одной из школ учащийся напал на учителя, сообщили в учебном заведении.

«В нашей школе произошел инцидент: подросток с особенностями здоровья пришел в здание с холодным оружием и попытался напасть на педагога. Он незамедлительно был обезврежен охраной», — рассказали в школе.

Педагог получил поверхностные травмы, его жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали, по данному факту проводится проверка.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Школа Нападение Нож Учитель Ранение
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Комментарии
1
Гость
7 минут
А почему сейчас школьников не заставляют сдавать оружие на время учебного дня в камеры хранения на входе в школы?
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Гость
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