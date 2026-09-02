Начало учебного года обернулось трагедией: сразу в двух школах ученики устроили поножовщину. Подробности

Раненого ребенка экстренно доставили в больницу на операцию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во второй день учебного года произошло два нападения в школах. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Обо всем рассказываем в нашем материале.

В Башкирии школьник ударил ножом одноклассника во время урока

Утром 2 сентября в одной из школ Башкортостана во время урока произошел конфликт между школьниками. Один из учеников ударил ножом сверстника, сообщил в своем канале в MAX первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

«Врачи экстренно провели операцию. Гемрдинамика стабильна. К пострадавшему отправим бригаду врачей РДКБ», — написал Рахматуллин в MAX.

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Нападавшего задержали. В школе назначили внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на место выехала антикризисная бригада Министерства просвещения. Глава района Марат Латыпов, который выехал к школе, сообщил, что разбирается в ситуации и будут приняты все необходимые меры по установлению причин случившегося и недопущению подобных фактов.

В Москве школьник напал с ножом на учителя

В тот же день аналогичный инцидент произошел в Москве. В одной из школ учащийся напал на учителя, сообщили в учебном заведении.

«В нашей школе произошел инцидент: подросток с особенностями здоровья пришел в здание с холодным оружием и попытался напасть на педагога. Он незамедлительно был обезврежен охраной», — рассказали в школе.