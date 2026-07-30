В них сидели чиновники: подборка домов-памятников в Ярославской области, которые пустили с молотка

В Ярославской области продают несколько исторических памятников — подборка Источник: Гис Торги / torgi.gov.ru

Ярославская земля славится своим историческим и культурным наследием. Особняки, памятники, старинные мельницы и заводы — в каждом районе региона найдется здание, стены которого до сих пор помнят прошлое.

В Ярославской области объекты культурного наследия активно продают. Ради этого власти даже выселяются из центральных исторических зданий и переезжают на окраину центра. В этой подборке — обзор особняков, в которых еще недавно сидели чиновники, а также другая дорогая историческая недвижимость.

Торговый дом Вахромеева

В Ярославле продают «Торговый дом Вахромеева» Источник: Артем Бауман / 76.RU

«Торговый дом Вахромеева» в Ярославле власти уже не первый раз предлагают к покупке. Объект культурного наследия регионального значения находится на улице Андропова, 9/9, в самом центре города, который сейчас как раз ремонтируют. Часть дома расположится на пешеходной улице.

Ранее в здании бывшего «Торгового дома Вахромеева» располагалось Министерство финансов Ярославской области. Историческую постройку включили в план приватизации в ноябре 2025 года.

Начальную стоимость здания площадью 1197 кв. м с земельным участком в 911 кв. м оценили в 168 миллионов рублей. Заявку на участие в аукционе можно подать до 25 августа 2026 года, сами торги пройдут 28 августа.

Двухэтажное здание было построено в конце XIX века. Его фасады оформлены в стиле эклектики. У купца Ивана Вахромеева было несколько промышленных предприятий по всей Ярославской губернии, в здании на Андропова, 9/9, по словам историка Дмитрия Чекмасова, располагалось что-то наподобие их центрального правления. «Торговый дом Вахромеева» в начале XX века считался одним из крупнейших предприятий по размерам капитала.

Представители рода Вахромеевых основали табачное, белильное, помадное и ватное производства. В их собственности находились бакалейные лавки, парфюмерные магазины, а также мукомольный завод на берегу Которосли.

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Дом Смолина

Исторический дом продают за 53,3 миллиона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Дом Смолина» находится в Ярославле на улице Революционной, д. 9/4. В пяти минутах от набережной с одной стороны и Богоявленской площади — с другой. До переезда в «правительственный квартал» в здании располагалось министерство культуры. В план приватизации его внести в сентябре 2025 года.

Объект культурного наследия середины XIX века общей площадью 518 кв. м выставили на продажу за 53,3 миллиона рублей. Прием заявок на аукцион продлится до 4 августа 2026 года, сами торги пройдут 7 августа.

До утверждения регулярного плана Ярославля в 1778 году на этом месте располагались торговые ряды, сообщает «Ярославский архив». Строительство здания началось в 1810 году. В 1816 году оно упоминалось в документах как трехэтажное. Возводить его начинала ярославская посадская Феврония Тихоновна Мухина, она выкупила участок у купцов Коровайниковых. После ее смерти дом перешел мужу, который занимался лесной торговлей, а затем — племяннице. До 1870-х здание называлось «Мухинским подворьем». В 1856 году о доме пишут, что ему требовался капитальный ремонт, ибо он был «весьма ветх», капитальные стены имели «значительные трещины сквозные, а особенно в перемычках и надо воротами». Мещанину, а позже и купцу Василию Смолину дом был передан в 1888. Смолин закончил перестройку дома, после чего он принял сохранившийся до сегодняшних дней двухэтажный вид. Смолин происходил из крестьян села Диева Городища, вместе с братом владел известковыми заводами в Ярославле и Рыбинске, братья вели торговлю цементом, белым камнем и выполняли строительные подряды.

«Продавец обязан выполнять требования охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — указано в проектной документации.

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Бывшая женская гимназия

Здание бывшей женской гимназии в Ярославской области выставили на продажу Источник: Гис Торги / torgi.gov.ru

В Переславле-Залесском продают здание бывшего центра занятости населения. В частные руки предлагают забрать объект культурного наследия XIX века — «Женская гимназия. Здание, в котором была создана первая городская комсомольская организация». Дом находится в Переславле-Залесском на улице Советская, 22.

Власти уже пытались продать здание в марте 2026 года, однако желающих не нашлось. Теперь здание предлагают за 48,3 миллиона. Последний день отправления заявки — 30 июля, покупателя выберут 4 августа.

Здание «Женской гимназии» было возведено в 1864 году в самом центре Переславля. Одноэтажный деревянный дом украшен резными наличниками и имеет подпольный этаж. Как описывают в акте о техническом состоянии здания: убранство фасадов памятника исполнено в стиле имитации классицизма.

В архивах Ярославской области говорится, что большой денежный вклад в развитие училища вложили владелицы красильной фабрики Варвара и Татьяна Гладковы.

В 1918 году в нем открыли первую комсомольскую организацию в городе. В советский период историческое здание занимала школа, а в наше время там находилась районная служба занятости.

Корпус «Ансамбля присутственных мест»

В Переславле-Залесском продают бывшее здание госоргана Источник: Гис Торги / torgi.gov.ru

В Переславле-Залесском продают главный корпус «Ансамбля присутственных мест» 1839–1841 года на Советской, 14. Здание было введено в эксплуатацию в 1917-м.

Исторический памятник общей площадью 556,2 кв. м выставлен на торги за 19,6 миллиона рублей. Подать заявку на участие можно до 31 августа, аукцион состоится 3 сентября.

В ансамбль входят: тюремная церковь, здание тюрьмы, главный корпус, южный флигель, северный флигель. План постройки был утвержден в 1822 году, возведение всех корпусов закончили в 1841-м. Главное здание ансамбля выполнено в стиле позднего классицизма.

Здание мукомольной мельницы

В Ярославе продают мукомольную мельницу, располагавшуюся на берегу Волги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле снова выставили на продажу историческую мельницу на улице Смолякова, 23а в Заволжском районе. «Здание мукомольной мельницы А. А. Галкина — И. В. Вахрамеева, 1905–1906 гг., 1915–1916 гг.» уже неоднократно предлагали для продажи, но пока никто не заинтересовался шестиэтажным гигантом.

В 2025 году за старинную мельницу общей площадью 2,4 тысячи кв. м на берегу Волги просили 42,9 миллиона, в апреле 2026-го — 21,4 миллиона. В этот раз цену скинули в четыре раза — до 5,3 миллиона рублей. И это не удивительно, состояние здания оценивают как неудовлетворительное.

По информации министерства имущественных отношений, мельница, возведенная в 1906 году, до революции принадлежала двум купцам: сначала вологодскому — Александру Алексеевичу Галкину, а затем архангельскому — Ивану Васильевичу Вахрамееву. В XX веке предприятие работало без остановок, исправно снабжая ярославцев мукой даже в самые сложные периоды. Производство здесь прекратилось только в начале 2000-х годов.

Заявку на аукцион можно подать до 28 августа, сами торги пройдут 3 сентября.