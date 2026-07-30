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В сфере ЖКХ проведут реформу: что изменится в наших платежках и когда

Новые правила уже внесли в закон

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Для некоторых граждан оставят бумажные документы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUДля некоторых граждан оставят бумажные документы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Для некоторых граждан оставят бумажные документы

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Россияне смогут получать электронные квитанции за ЖКУ через «Госуслуги». Такая форма платежек станет доступна с 1 сентября 2027 года. Новая норма вошла в закон, который поддерживает «Почту России».

«Квитанцию за ЖКУ с 1 сентября 2027 года можно будет получить через „Госуслуги“. Чтобы получать платежки именно в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций», — рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что бумажные квитанции всё равно останутся. Если гражданин не даст согласие на получение документов через «Госуслуги», ему их будут приносить в печатном виде. Это же будет касаться категорий, для которых сохранят бумажную доставку, пишет ТАСС.

«Важно, что размещать платежные документы в системе смогут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, РСО и другие поставщики коммунальных услуг. Для работы с системой и последующей выгрузкой на „Госуслуги“ они должны будут заключить договор с ее оператором. Процедуру также определит правительство», — заключил Колунов.

В этом году традиционного повышения тарифов ЖКУ 1 июля не было, так как индексацию уже провели 1 января. Но значительное подорожание коммунальных услуг всё же произойдет в новую дату — 1 октября. Совокупный платеж может увеличиться на 9,9–10%, а в регионах размер роста составит от 8% до 22%. Подробнее о грядущих изменениях рассказали в этом материале.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Квитанция Документ Госуслуги
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Комментарии
1
Гость
23 минуты
уже давно через госуслуги дом оплачиваю, очень удобно
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Гость
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