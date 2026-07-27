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Город Атака БПЛА на Ярославль «Вышел на перекур — бабах»: ярославцы рассказали о том, как переживали утреннюю атаку БПЛА

«Вышел на перекур — бабах»: ярославцы рассказали о том, как переживали утреннюю атаку БПЛА

Сирены разбудили жителей города около половины шестого утра

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Ярославцы рассказали, как переживали атаку БПЛА этим утром | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUЯрославцы рассказали, как переживали атаку БПЛА этим утром | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Ярославцы рассказали, как переживали атаку БПЛА этим утром

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

Утром 27 июля в Ярославской области было неспокойно. В 05:29 завыли сирены. В это же время власти объявили в области беспилотную опасность.

Чтобы было не так страшно, ярославцы делились эмоциями и переживаниями друг с другом.

«На работу утром просыпаться не от будильника, а от звуков сирен — ну такое себе», — расстроенно написал читатель 76.RU.

«Аж дом трясется…» — коротко добавила ярославна.

«Еще это громкое нарастающее жужжание…» — подметил жуткие звуки один из жителей города.

«У нас машины под домом орали», — написали ярославцы, которых разбудила не только сирена, но и сигналящие авто.

«На работе в ночную смену вышел на перекур на улицу, слышу в небе звуки, потом — бабах», — поделился житель Ярославской области, который застал сирены на рабочем месте.

«Больше часа слышно было сбитие и сирену — сна ни в одном глазу», — расстроено написал читатель 76.RU.

Некоторые из жителей Ярославля отметили, что атака БПЛА утром 27 июля показалась им одной из самых сильных.

«Я лежу в ванной и боюсь выходить. Наверное, хуже, чем сегодня, не было никогда», — написала читательница 76.RU, живущая на Суздалке.

«Сегодня была самая страшная ночь. Спасибо нашим ракетчикам!» — согласилась ярославна.

«Такое ощущение, что прям над домами сбивают. Живем», — поделились эмоциями жители Ярославля.

«Прямо над головой, но не видно. Слышно прямо два раза отчетливо, очень громко пролетели», — согласился с предыдущим комментатором ярославец.

«У нас только отдаленный гул было слышно, который можно было с далекой грозой спутать», — написала жительница Брагина.

«Было жутко», — коротко констатировал житель Ярославля.

Ранее губернатор региона Михаил Евраев сообщал, что во время атаки БПЛА пострадал один человек. Всего над Ярославской областью 27 июля сбили 40 вражеских летательных аппаратов.

Власти также добавили, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — объяснил инструкцию Михаил Евраев.

А вы как переживали это утро?

Было очень страшно
Я не слышал сирен, спал
Я сейчас в другом городе
Напишу в комментариях

В июле Ярославль не единожды подвергается налетам со стороны Украины. Самая массовая атака беспилотниками случилась 6 июля, тогда военные ликвидировали 72 БПЛА над Ярославской областью.

Если вы, ваше жилье или имущество пострадали после прилета беспилотников, расскажите об этом. Мы есть в Telegram, «ВКонтакте», MAX и «Одноклассниках».

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Беспилотная опасность Атака БПЛА
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13 минут
когда закончиться бадминтон???
Гость
22 минуты
Все, отбой беспилотной опасности официально объявили. Отразили все угрозы! Спасибо ПВО
Читать все комментарии
Гость
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