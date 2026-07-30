Беспилотники вновь ударили по складу Wildberries — территория всыпхнула, есть пострадавший

Сотрудников центра эвакуировали Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, один из сотрудников пострадал.

«Порядка 200 сотрудников эвакуировано. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов», — написал он в своём канале в MAX.

Мельниченко добавил, что на территории склада начался пожар. Сотрудники МЧС занимаются его тушением.

«Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. К сожалению, есть пострадавший, ему оказана необходимая медицинская помощь. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — прокомментировали атаку в пресс-службе Wildberries.

Добавим, что до этого в регионе объявили режим беспилотной и ракетной опасности. Местных жителей попросили не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице, зайти в укрытие. Также начали действовать временные ограничения в работе мобильного интернета. Кроме того, в области ввели план «Ковер» в воздушном пространстве. Из-за этого аэропорт Пензы временно не отправляет и не принимает рейсы.