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Происшествия Беспилотники вновь ударили по складу Wildberries — территория всыпхнула, есть пострадавший

Беспилотники вновь ударили по складу Wildberries — территория всыпхнула, есть пострадавший

Рассказываем, что известно об атаке

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Сотрудников центра эвакуировали | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСотрудников центра эвакуировали | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Сотрудников центра эвакуировали

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, один из сотрудников пострадал.

«Порядка 200 сотрудников эвакуировано. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов», — написал он в своём канале в MAX.

Мельниченко добавил, что на территории склада начался пожар. Сотрудники МЧС занимаются его тушением.

«Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. К сожалению, есть пострадавший, ему оказана необходимая медицинская помощь. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — прокомментировали атаку в пресс-службе Wildberries.

Добавим, что до этого в регионе объявили режим беспилотной и ракетной опасности. Местных жителей попросили не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице, зайти в укрытие. Также начали действовать временные ограничения в работе мобильного интернета. Кроме того, в области ввели план «Ковер» в воздушном пространстве. Из-за этого аэропорт Пензы временно не отправляет и не принимает рейсы.

Ранее основатель компании Wildberries Татьяна Ким рассказала, как маркетплейс восстанавливает работу после атак по складам. Также она объяснила, какую поддержку получат продавцы, чей товар пострадал.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Удар Беспилотник Wildberries Склад Пострадавший
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Комментарии
1
Гость
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Да сколько можно... Лишь бы не погиб никто
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