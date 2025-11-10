НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В центре Ярославля продадут исторические здания Минфина и Минздрава

В центре Ярославля продадут исторические здания Минфина и Минздрава

В Ярославле продадут исторические здания на Советской улице, 11/9 и Андропова 9/9. Их включили в законопроект о прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в региональной собственности на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ уже внесли на рассмотрение в Ярославскую областную Думу.

В здании на Советской улице располагается региональное Министерство здравоохранения, а в историческом доме на улице Андропова — Министерство финансов. Ранее власти неоднократно заявляли, что чиновников из исторических зданий в центре Ярославля переселят, чтобы продать объекты культурного наследия частным собственникам. Планируется, что инвесторы могут создать в зоне ЮНЕСКО новые туристические объекты.

«В прогнозный план приватизации включены здания на площади Челюскинцев, улицах Советской, Андропова, где сейчас находятся органы власти. Они переедут в другое место. А здания в историческом центре Ярославля найдут других собственников, которые реализуют в них новые проекты», — говорил губернатор Михаил Евраев.

В первую очередь речь шла о переселении чиновников областных Министерств здравоохранения, имущественных отношений, образования и финансов. Часть из них переедут в здание на Советской, 69.

В документе указано, что по планам региональный бюджет получит от продажи имущества в 2026 году 2 миллиарда рублей, в 2027 году — 800 миллионов рублей и еще 800 миллионов в 2028 году.

Власти уже упоминали, что здание регионального Минздрава на Советской улице будет продано. Также сообщалось, что нового владельца будут искать бывшей поликлинике на Московском проспекте. А позже выяснилось, что будет продано здание Минкульта на Революционной улице.

Ранее в Ярославле уже продали здание Министерства имущественных отношений на площади Челюскинцев, 10/3. Его выкупил ярославский предприниматель Алексей Зайцев за 59 млн рублей.

Всю информацию о переезде чиновников и создании правительственного квартала собираем в специальном сюжете.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Приватизация Продажа Здания Правительство Ярославской области Ярославская областная дума
