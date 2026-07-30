«И так постоянно дорожают»: эксперты оценили, отразятся ли новые ограничения полетов на ценах на билеты

Подорожают ли билеты на самолеты — рассказали эксперты Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Из-за установления предельной высоты полета гражданских самолетов над Москвой у авиакомпаний могут увеличиться расходы на топливо. Об этом в разговоре с MSK1.RU рассказал гражданский летчик Андрей Литвинов. Повлияет ли это на стоимость авиабилетов, MSK1.RU разбирается в этом материале.

В пределах московского авиаузла — аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково — гражданским самолетам разрешено подниматься до 4900 м (ранее было 8250–8550 м).

Подорожают ли авиабилеты

Рост расходов на топливо летчик Литвинов объяснил так: «Новые ограничения будут увеличивать время захода на посадку примерно на 10–15 минут. Соответственно, на каждый рейс будет приходиться дополнительный расход топлива за это время, потому что при полете на низких высотах расход топлива увеличивается».

При этом эксперт считает, что это напрямую не повлияет на стоимость авиабилетов, которые и так регулярно дорожают.

Стоимость авиабилетов и так будет расти с учетом инфляции и удорожания топлива. Но это не будет напрямую связано именно с этой ситуацией. Андрей Литвинов летчик гражданской авиации

Аналитик авиаотрасли Роман Гусаров подтвердил слова летчика Литвинова, но добавил, что расход топлива может увеличиться незначительно.

«Если говорить обо всём полете, который длится, например, четыре часа, а снижение занимает последние 15–20 минут, то разница (в расходе топлива. — Прим. ред.) будет минимальной. Условно — около одного процента», — отметил Гусаров.

Он также отметил, что это вряд ли напрямую скажется на стоимости билетов для пассажиров.

Даже если себестоимость полета немного вырастет, для пассажиров это не будет заметно. Авиакомпании заранее закладывают подобные риски в стоимость билетов, поскольку невозможно точно предсказать условия выполнения рейса. Роман Гусаров аналитик авиаотрасли, руководитель портала Avia.ru