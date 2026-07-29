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Криминал «Он точно будет гореть в аду». В сумке посреди поля в Подмосковье нашли тело 39-летней девушки

«Он точно будет гореть в аду». В сумке посреди поля в Подмосковье нашли тело 39-летней девушки

Она пропала еще 18 июля, найти ее удалось благодаря собаке

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В Подмосковье нашли тело 39-летней Светланы, которая пропала еще 18 июля | Источник: соцсети погибшей В Подмосковье нашли тело 39-летней Светланы, которая пропала еще 18 июля | Источник: соцсети погибшей

В Подмосковье нашли тело 39-летней Светланы, которая пропала еще 18 июля

Источник:

соцсети погибшей

В Подмосковье нашли тело без вести пропавшей 39-летней Светланы (имя изменено). По данным из ориентировки, она пропала 17 июля, а уже 18-го, как сообщают ее друзья, была убита. Но тело обнаружили спустя несколько дней благодаря собаке, с которой ушла гулять женщина: она указала на место расположения трупа. Как сообщает РЕН-ТВ, тело лежало в сумке посреди поля в Одинцово.

Последний раз женщину видели, когда она выходила из ЖК «Ромашково» вместе со своей собакой. После этого она перестала выходить на связь. Известно, что в день исчезновения она была вместе со своим сожителем.

Как сообщили в региональном СК, по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ход его расследования контролирует областная прокуратура.

Подозреваемого в убийстве 44-летнего Павла Козлова объявили в федеральный розыск. Сам он родом из Ташкента. Подруга Светланы утверждает, что мужчину объявили уже в международный розыск. Его пытаются найти с момента пропажи девушки, сейчас в картотеке указано, что его ищут в Московской области.

«Мы будем очень стараться, чтобы твоего убийцу за то, что он с тобой сделал, наказали по всей строгости закона. Он точно будет гореть в аду!» — написала в соцсетях подруга убитой.

Источник: Мвд.рфИсточник: Мвд.рф
Источник:

Мвд.рф

Сейчас назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее MSK1.RU рассказывал, чем закончилась история балашихинского отравителя, который травил свою семью, а также девушку и друзей. Напомним, что суд в Московской области 24 июля приговорил к пожизненному сроку балашихинского отравителя Артема Миссюру.

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Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Убийство Криминал Собака
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Комментарии
2
Гость
32 минуты
🙏🙏🙏😥😥😥😢😢😢
Гость
1 час
Зачем женщины связываются с выходцами из азиатских республик бывшего СССР? Совсем отсутствует чувство самосохранения?
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Гость
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