«Он точно будет гореть в аду». В сумке посреди поля в Подмосковье нашли тело 39-летней девушки

В Подмосковье нашли тело 39-летней Светланы, которая пропала еще 18 июля Источник: соцсети погибшей

В Подмосковье нашли тело без вести пропавшей 39-летней Светланы (имя изменено). По данным из ориентировки, она пропала 17 июля, а уже 18-го, как сообщают ее друзья, была убита. Но тело обнаружили спустя несколько дней благодаря собаке, с которой ушла гулять женщина: она указала на место расположения трупа. Как сообщает РЕН-ТВ, тело лежало в сумке посреди поля в Одинцово.

Последний раз женщину видели, когда она выходила из ЖК «Ромашково» вместе со своей собакой. После этого она перестала выходить на связь. Известно, что в день исчезновения она была вместе со своим сожителем.

Как сообщили в региональном СК, по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ход его расследования контролирует областная прокуратура.

Подозреваемого в убийстве 44-летнего Павла Козлова объявили в федеральный розыск. Сам он родом из Ташкента. Подруга Светланы утверждает, что мужчину объявили уже в международный розыск. Его пытаются найти с момента пропажи девушки, сейчас в картотеке указано, что его ищут в Московской области.

«Мы будем очень стараться, чтобы твоего убийцу за то, что он с тобой сделал, наказали по всей строгости закона. Он точно будет гореть в аду!» — написала в соцсетях подруга убитой.

Источник: Мвд.рф

Сейчас назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы для установления всех обстоятельств преступления.