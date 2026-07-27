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Вражеская атака: что известно о налете БПЛА на Ярославскую область. Онлайн-трансляция

Здесь публикуем все новости по ситуации

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Утром 27 июля Ярославская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В этой онлайн-трансляции рассказываем всё, что известно.

Екатерина Лещенкова

В связи с перекрытием Московского проспекта в Ярославле изменили маршруты общественного транспорта.

Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.

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Екатерина Лещенкова

Режим беспилотной опасности объявлен также в соседних Вологодской, Костромской, Ивановской областях.

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Екатерина Лещенкова

Если вы увидели БПЛА

Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, нужно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112.

Опишите диспетчеру, где, во сколько и в каком направлении двигался дрон. Это позволит специалистам быстро отреагировать и принять необходимые меры.

При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

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Екатерина Лещенкова

Что делать при атаке БПЛА — смотри в карточках:

Что делать при беспилотной опасности&nbsp;— карточки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЧто делать при беспилотной опасности&nbsp;— карточки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЕсли вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Если вы на улице, переместитесь в здание. | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЕсли вы на улице, переместитесь в здание. | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаВ квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЕсли вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
При обнаружении беспилотника&nbsp;— звоните 112 | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаПри обнаружении беспилотника&nbsp;— звоните 112 | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
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Екатерина Лещенкова

Что означает вой сирен при атаках БПЛА

Сирены включают для привлечения внимания населения при непосредственной угрозе нападения с применением беспилотных авиационных систем. Это может быть сигнал о «Беспилотной опасности», «Авиационной опасности» или «Ракетной опасности».

«Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности», — ранее комментировали в правительстве.

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Екатерина Лещенкова

Напомним, узнать об угрозе БПЛА в Ярославской области можно с помощью:

  • соцсетей губернатора Ярославской области Михаила Евраева (MAX, Вконтакте, Telegram);

  • Max-канал РСЧС по Ярославской области;

  • канал 76.RU в MAX и Telegram;

  • мобильного приложения «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • федеральных каналов и радиостанций. При угрозе атаки на ТВ выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24), также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона (в том числе «Европа Плюс», «Авторадио»).

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Екатерина Лещенкова

А вы слышали сирену?

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Екатерина Лещенкова

С 5:11 27 июля в ярославском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, в Ярославль 27 июля должны прилететь самолеты из Санкт-Петербурга (в 14:15), Перми (19:15) и Казани (22:40). Запланированы вылеты Пермь (в 15:00), Санкт-Петербург (в 20:00), Казань (в 23:20). Сообщений о задержках рейсов пока нет.

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Екатерина Лещенкова

Для обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

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Екатерина Лещенкова

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в 5:29 27 июля объявил губернатор региона Михаил Евраев. На улицах завыли сирены.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — обратился он к жителям.

Губернатор призвал соблюдать спокойствие.

Учреждения региона работают в штатном режиме.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
БПЛА Беспилотная опасность Перекрытие дороги
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Комментарии
33
Гость
11 минут
Ребятам, которые охраняют наш сон , огромное спасибо!🤗
Гость
13 минут
Смена на славнефти пол ночи опять по подвалам пряталась?
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Гость
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