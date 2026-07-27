Вражеская атака: что известно о налете БПЛА на Ярославскую область. Онлайн-трансляция

Если вы увидели БПЛА

Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, нужно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112.

Опишите диспетчеру, где, во сколько и в каком направлении двигался дрон. Это позволит специалистам быстро отреагировать и принять необходимые меры.



При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.