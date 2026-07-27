Вражеская атака: что известно о налете БПЛА на Ярославскую область. Онлайн-трансляция

Утром 27 июля Ярославская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В этой онлайн-трансляции рассказываем всё, что известно.
В связи с перекрытием Московского проспекта в Ярославле изменили маршруты общественного транспорта.
Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.
Режим беспилотной опасности объявлен также в соседних Вологодской, Костромской, Ивановской областях.
Если вы увидели БПЛА
Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, нужно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112.
Опишите диспетчеру, где, во сколько и в каком направлении двигался дрон. Это позволит специалистам быстро отреагировать и принять необходимые меры.
При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.
Что делать при атаке БПЛА — смотри в карточках:
Что означает вой сирен при атаках БПЛА
Сирены включают для привлечения внимания населения при непосредственной угрозе нападения с применением беспилотных авиационных систем. Это может быть сигнал о «Беспилотной опасности», «Авиационной опасности» или «Ракетной опасности».
«Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности», — ранее комментировали в правительстве.
Напомним, узнать об угрозе БПЛА в Ярославской области можно с помощью:
соцсетей губернатора Ярославской области Михаила Евраева (MAX, Вконтакте, Telegram);
Max-канал РСЧС по Ярославской области;
мобильного приложения «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;
федеральных каналов и радиостанций. При угрозе атаки на ТВ выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24), также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона (в том числе «Европа Плюс», «Авторадио»).
А вы слышали сирену?
С 5:11 27 июля в ярославском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, в Ярославль 27 июля должны прилететь самолеты из Санкт-Петербурга (в 14:15), Перми (19:15) и Казани (22:40). Запланированы вылеты Пермь (в 15:00), Санкт-Петербург (в 20:00), Казань (в 23:20). Сообщений о задержках рейсов пока нет.
Для обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в 5:29 27 июля объявил губернатор региона Михаил Евраев. На улицах завыли сирены.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — обратился он к жителям.
Губернатор призвал соблюдать спокойствие.
Учреждения региона работают в штатном режиме.