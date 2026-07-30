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Развлечения Тест Кажется, что всё валится из рук? Пройдите короткий тест и узнайте, какой у вас этап выгорания

Кажется, что всё валится из рук? Пройдите короткий тест и узнайте, какой у вас этап выгорания

Проверьте, сколько ресурса у вас осталось и когда пора просить помощи

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Иногда за обычной ленью скрываются выгорание и депрессия | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUИногда за обычной ленью скрываются выгорание и депрессия | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Иногда за обычной ленью скрываются выгорание и депрессия

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Мы привыкли списывать упадок сил на недосып, сезон или загруженность. Но что, если это на самом деле сигнал эмоционального истощения? В таком случае чувство опустошенности становится фоновым, а радость от привычных дел ускользает.

— Обычная апатия или лень отличаются от выгорания. Выгорание — это эмоциональное, физическое, умственное и психическое истощение. Тебе ничего не хочется, всё делаешь на автомате и лишь бы сделать, ничего не радует. В таком состоянии день прошел — и ладно. Если обычную апатию можно победить дисциплиной, то с выгоранием нужно работать не один день, — объясняет психолог Алина Задыбаева.

Мы составили тест, который может показать, в каком ресурсном состоянии вы находитесь. Важно помнить, что это честный разговор с собой, а не постановка диагноза.

Во время ответа на вопросы подумайте, как часто за последние 2–3 месяца вы сталкивались с описанными ситуациями, и выберите тот вариант, который вам ближе.

ТестПройден 7 раз
Тест на эмоциональное истощение
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Даже после полноценного отдыха вы не ощущаете себя отдохнувшим?

  • Нет, я с этим не сталкиваюсь

  • Иногда бывает, но редко

  • Да, частенько бывает

  • Да, почти всегда так

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Анастасия ИльинаАнастасия Ильина
Анастасия Ильина
Редактор
Психология Эмоции
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