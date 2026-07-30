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Лето Молнии 30 июля считались опасным знаком: что нельзя делать в день Марины Огненной

Молнии 30 июля считались опасным знаком: что нельзя делать в день Марины Огненной

Грозу лучше переждать дома — здесь народный календарь неожиданно согласен с МЧС

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Народный календарь связывал 30 июля с зарницами, сильными дождями и опасностью открытого огня | Источник: GPTНародный календарь связывал 30 июля с зарницами, сильными дождями и опасностью открытого огня | Источник: GPT

Народный календарь связывал 30 июля с зарницами, сильными дождями и опасностью открытого огня

Источник:

GPT

Летняя гроза умеет быстро менять планы. Только что на даче собирались идти к реке или разжигать мангал, а через несколько минут небо темнеет, ветер хлопает калиткой, и пикник приходится отменять. В старину к такой погоде относились особенно внимательно, а 30 июля связывали с ней целый набор примет и запретов.

В народном календаре дата известна как Марина Лазоревая, Марина с Лазарем или Марина Огненная. Некоторые старые правила выглядят экзотично, но другие близки к современным рекомендациям по безопасности.

Почему Марину называли Огненной

30 июля по новому стилю Православная церковь вспоминает великомученицу Марину Антиохийскую. Она жила в Малой Азии и пострадала за христианскую веру во время гонений при императоре Диоклетиане. В церковном календаре речь идет именно о памяти святой, а не о бытовых запретах, гаданиях или прогнозах погоды.

Народная традиция добавила к дате собственные образы. Имя Марины связывали с водой и сильным дождем, а память преподобного Лазаря — с лазоревыми, то есть голубоватыми, отблесками молний. Так появилось название «Марина Лазоревая». В южнославянской традиции закрепились варианты Огненная Мария и Марина Огненная.

На Руси рассказывали легенду о морской царевне Марине, которая ушла от отца на землю. Морской царь будто бы сердился на беглянку и метал в небо огненные стрелы. Так объясняли зарницы и сухие молнии. Смотреть на них долго не советовали: люди верили, что яркий свет может повредить зрению или навлечь неприятности.

Церковь вспоминает Марину Антиохийскую, но не устанавливает народных погодных запретов | Источник: GPTЦерковь вспоминает Марину Антиохийскую, но не устанавливает народных погодных запретов | Источник: GPT

Церковь вспоминает Марину Антиохийскую, но не устанавливает народных погодных запретов

Источник:

GPT

Что нельзя было делать 30 июля по народным приметам

Запреты различались от местности к местности, поэтому воспринимать их как единый строгий свод не стоит. Однако несколько мотивов повторялись особенно часто.

  1. Не смотрели на молнии из окна. Это считалось плохим знаком, особенно для детей. Практический смысл у обычая тоже есть: во время грозы безопаснее держаться подальше от окон, дверей и открытых веранд.

  2. Не купались и не выходили на воду. Реки и озера в грозу действительно становятся опасным местом. Рыбалку, прогулку на лодке и заплыв разумнее перенести, даже если дождь еще не начался.

  3. Не работали в поле и не начинали сенокос. В южнославянских селениях верили, что нарушение запрета может привести к пожару. Сегодня причина проще: открытая местность, металлический инструмент и приближающаяся гроза плохо сочетаются.

  4. Не разжигали огонь без необходимости. В некоторых регионах не пекли хлеб и не выполняли тяжелую работу. Для современной дачи это можно перевести как совет отложить костер, мангал и использование электроприборов на улице.

  5. Не отправлялись в дальнюю дорогу без нужды. Суеверная часть запрета обещала неприятности, а бытовая напоминала: ливень, сильный ветер и плохая видимость способны осложнить поездку.

В современных подборках к списку также добавляют свадьбы, покупки, займы и начало важных дел. Эти рекомендации относятся к народным толкованиям и не являются церковными предписаниями. Переносить регистрацию брака или отказываться от нужной покупки только из-за даты нет оснований.

Что можно делать в день Марины Огненной

Специального церковного запрета на работу, поездки или домашние дела 30 июля нет. Верующие могут посетить храм, помолиться или спокойно провести день, не смешивая память святой с суевериями.

С бытовой точки зрения полезнее ориентироваться не на календарную дату, а на погоду. Перед поездкой стоит проверить прогноз, а при приближении грозы — закрыть окна, убрать с балкона легкие предметы, зарядить телефон заранее и перенести прогулку.

Безопасное укрытие защищает лучше навеса | Источник: GPTБезопасное укрытие защищает лучше навеса | Источник: GPT

Безопасное укрытие защищает лучше навеса

Источник:

GPT

Домашние дела, встречи и покупки также не требуют отмены, если нет предупреждений об опасных погодных явлениях. Марина Огненная — скорее повод вспомнить старинные традиции, чем причина ставить жизнь на паузу.

Как вести себя во время грозы на самом деле

МЧС России рекомендует в помещении закрыть окна и двери, не стоять рядом с электропроводкой, антеннами, водостоками и окнами, а также по возможности отключить бытовые приборы. На улице нельзя прятаться под одиноким высоким деревом, оставаться у воды или ложиться на землю. Если здания рядом нет, лучше уйти с возвышенности и найти более низкое место.

Если слышен гром — зайдите в помещение. Специалисты советуют укрываться в капитальном здании или автомобиле с закрытыми окнами и не возвращаться на улицу как минимум 30 минут после последнего раската грома.

Дома во время сильной грозы лучше не пользоваться проводным телефоном, не принимать душ и не мыть посуду: разряд способен пройти по проводке или водопроводным коммуникациям. Мобильным телефоном пользоваться можно, если он не подключен к розетке. Животных следует забрать с улицы: будка, беседка или навес не считаются надежным укрытием.

Если человека ударила молния, к нему можно прикасаться — электрический заряд в теле не сохраняется. Нужно вызвать экстренную помощь по номеру 112, проверить дыхание и пульс и при необходимости начать сердечно-легочную реанимацию, если есть соответствующие навыки.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Церковный праздник Народный календарь Гроза
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