И «вышка» не нужна: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Ярославской области

Аналитики сервиса hh.ru назвали топ-5 вакансий в Ярославской области с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц. По данным специалистов, в целом в регионе больше 2,9 тысячи подобных предложений. Главное требование работодателей — опыт.
«Анализ вакансий показал, что наиболее высокие зарплатные предложения размещали работодатели из сферы рабочих профессий, строительства и недвижимости, производства, транспорта и логистики, а также продаж и обслуживания клиентов», — уточнили аналитики.
Специалисты рассказали, что наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием для таких позиций.
«В 68% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие. При этом 29% вакансий с предлагаемым доходом от 200 тысяч доступны только кандидатам с высшим образованием, а 7% — со средним профессиональным», — говорится в исследовании.
При этом для большинства высокооплачиваемых позиций наличие опыта является обязательным условием.
«Так, 47% вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей предполагают опыт работы до трех лет, 26% — до шести лет, а 5% — более шести лет. Лишь 21% подобных предложений доступны начинающим специалистам без профессионального опыта», — рассказали в hh.ru.
Топ-5 вакансий в Ярославской области с зарплатой от 200 тысяч рублей
На первом месте в списке высокооплачиваемых профессий в регионе оказался функциональный архитектор 1С (Блок складской логистики). Работодатель предлагает 340—402 тысячи рублей за месяц до вычета налогов. У потенциального сотрудника должен быть опыт работы не менее шести лет. В описании вакансии указан восьмичасовой рабочий день и график 5/2.
Следующая вакансия в списке — водитель категории «Е». Работодатель предлагает зарплату от 300 тысяч рублей в месяц на руки. Требуется от одного до трех лет опыта работы, полная занятость. У соискателя должны быть водительские права категории «Е».
Третье место в топе заняла вакансия ведущего инженера-технолога участка ламинации на производстве гибкой упаковки. Потенциальному сотруднику предлагают зарплату в 250 тысяч рублей в месяц на руки. Требуемый опыт работы — 1-3 года. Полная занятость, восьмичасовой рабочий день с графиком 5/2. Уточняется, что рассматриваются кандидаты с высшим техническим образованием.
Машинисту бульдозера с опытом работы 3-6 лет предлагают зарплату в 210 тысяч рублей в месяц на руки. Соискателю следует быть готовым к десятичасовому рабочему дню и вахтам. Предлагаются варианты на 30, 45, 60 смен и другие. Требуется наличие удостоверения машиниста-тракториста с отметкой о праве управления бульдозером, а также наличие свидетельства о прохождении профильного обучения.
Последнее место в топе заняла вакансия машиниста экскаватора на демонтаж. Работодатель предлагает от 210 тысяч рублей в месяц на руки. График — 6/1. Можно выбрать 9, 10, 11 или 12-часовой рабочий день. Для иногородних сотрудников полагаются суточные выплаты по 700 рублей. Обязательными требованиями являются наличие документов, подтверждающих квалификацию, удостоверение на право управления соответствующей техникой, опыт работы на импортных экскаваторах с навесным оборудованием. Также желателен опыт работы на демонтаже, сносе зданий и сооружений.