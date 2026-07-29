И «вышка» не нужна: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Ярославской области

Вакансии с высокой зарплатой в Ярославской области Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Аналитики сервиса hh.ru назвали топ-5 вакансий в Ярославской области с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц. По данным специалистов, в целом в регионе больше 2,9 тысячи подобных предложений. Главное требование работодателей — опыт.

«Анализ вакансий показал, что наиболее высокие зарплатные предложения размещали работодатели из сферы рабочих профессий, строительства и недвижимости, производства, транспорта и логистики, а также продаж и обслуживания клиентов», — уточнили аналитики.

Специалисты рассказали, что наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием для таких позиций.

«В 68% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие. При этом 29% вакансий с предлагаемым доходом от 200 тысяч доступны только кандидатам с высшим образованием, а 7% — со средним профессиональным», — говорится в исследовании.

При этом для большинства высокооплачиваемых позиций наличие опыта является обязательным условием.

«Так, 47% вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей предполагают опыт работы до трех лет, 26% — до шести лет, а 5% — более шести лет. Лишь 21% подобных предложений доступны начинающим специалистам без профессионального опыта», — рассказали в hh.ru.

Топ-5 вакансий в Ярославской области с зарплатой от 200 тысяч рублей

На первом месте в списке высокооплачиваемых профессий в регионе оказался функциональный архитектор 1С (Блок складской логистики). Работодатель предлагает 340—402 тысячи рублей за месяц до вычета налогов. У потенциального сотрудника должен быть опыт работы не менее шести лет. В описании вакансии указан восьмичасовой рабочий день и график 5/2.

Следующая вакансия в списке — водитель категории «Е». Работодатель предлагает зарплату от 300 тысяч рублей в месяц на руки. Требуется от одного до трех лет опыта работы, полная занятость. У соискателя должны быть водительские права категории «Е».

Третье место в топе заняла вакансия ведущего инженера-технолога участка ламинации на производстве гибкой упаковки. Потенциальному сотруднику предлагают зарплату в 250 тысяч рублей в месяц на руки. Требуемый опыт работы — 1-3 года. Полная занятость, восьмичасовой рабочий день с графиком 5/2. Уточняется, что рассматриваются кандидаты с высшим техническим образованием.

Машинисту бульдозера с опытом работы 3-6 лет предлагают зарплату в 210 тысяч рублей в месяц на руки. Соискателю следует быть готовым к десятичасовому рабочему дню и вахтам. Предлагаются варианты на 30, 45, 60 смен и другие. Требуется наличие удостоверения машиниста-тракториста с отметкой о праве управления бульдозером, а также наличие свидетельства о прохождении профильного обучения.