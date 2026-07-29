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Страна и мир Адвокат Дурова прокомментировал обвинения против своего клиента

Адвокат Дурова прокомментировал обвинения против своего клиента

Он объяснил, выдаст ли предпринимателя Франция

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Павел Дуров заявил, что Telegram передает информацию не обо всех пользователях мессенджера | Источник: Pavel Durov / Telegram Павел Дуров заявил, что Telegram передает информацию не обо всех пользователях мессенджера | Источник: Pavel Durov / Telegram

Павел Дуров заявил, что Telegram передает информацию не обо всех пользователях мессенджера

Источник:

Pavel Durov / Telegram

Франция не может выдать создателя Telegram Павла Дурова России, поскольку закон прямо запрещает экстрадицию своих граждан. Об этом заявил французский адвокат предпринимателя Филипп де Вель.

«Статья 696-4 Уголовно-процессуального кодекса Франции запрещает экстрадицию французских граждан», — сказал де Вель.

По его словам, даже если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Ордер проходит дополнительную проверку: прокуратура и французский суд устанавливают, является ли соответствующее деяние преступлением во Франции. Сам Интерпол также проверяет запрос на соответствие статье 3 устава организации, которая не допускает уведомления политического, военного, религиозного или расового характера.

Если Франция сочтет преследование политически мотивированным либо установит, что деяние не является правонарушением по французскому законодательству, она может отказаться от дальнейших действий и не задерживать человека. Окончательное решение остается за прокуратурой, подчеркнул адвокат беседе с ТАСС.

По его словам, Франция может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми в республике. Однако это будет уже внутреннее дело страны, а не вопрос экстрадиции.

Дуров имеет российское и французское гражданство. Кроме того, он обладает паспортами Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис.

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение в содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск. Основанием стало то, что администрация мессенджера не удалила каналы и чаты, которые использовались для подготовки преступлений. Можно ли продолжать пользоваться мессенджером после этого, рассказали в отдельном материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Павел Дуров Адвокат Экстрадиция Международный розыск Telegram
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