Должны были стать частью нового ЖК: в Ярославле выставили на торги купеческий дом и мукомольную мельницу

Должны были стать частью нового ЖК: в Ярославле выставили на торги купеческий дом и мукомольную мельницу

Здания-памятники имеют богатую историю

105
Здание мельницы выставили на торги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание мельницы выставили на торги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на торги старинную мельницу и купеческий дом. Объекты находятся по соседству друг с другом на улице Смолякова в Заволжском районе города — буквально в 200 метрах от берега Волги. В 2023 году их изъяли у собственника.

Шестиэтажное здание мельницы выставили на аукцион по цене 42,9 миллиона рублей, а двухэтажный купеческий дом — за 11 миллионов.

Торги пройдут 1 декабря.

Рядом с мельницей стоит дом купца Александра Галкина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с мельницей стоит дом купца Александра Галкина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, оба здания построены в 1905–1906 годах. Мукомольная мельница Галкина-Вахрамеева — памятник промышленной архитектуры. Дом жилой вологодского купца Александра Галкина — редкий для Ярославля образец жилого дома, оформленного в эклектичной манере с использованием вологодской деревянной резьбы. Сейчас оба здания признаны объектами культурного наследия муниципального значения.

До революции в советские годы на площадке, где стоят памятники, производили муку. Мельница использовалась для промышленных нужд, а в домик купца имел административное назначение. Работа здесь прекратилась только в начале XXI века.

В последние годы собственником памятников и земли под ними был Мукомольный завод № 2. В 2019 году по заказу организации был разработан проект планировки и межевания территории бывшего мукомольного завода. Согласно документу территорию на берегу Волги, где стоят мельница и купеческий дом, решили перепрофилировать под застройку жильем. Дома-памятники планировали использовать как административные здания для оказания услуг. Но строительство так и не началось.

При этом мельница и дом все больше ветшали. В 2023 году власти изъяли памятники у частного владельца, чтобы найти для них нового хозяина, который сможет восстановить объекты.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
1
Гость
1 минута
Что то у меня другие сведения о собственниках бывших,совсем не 2й мукомольный.Последнее время они менялись как перчатки.
Читать все комментарии
