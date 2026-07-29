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Криминал Задержали Елену Блиновскую Подробности «Кто-то ее время от времени навещает»: суд отказал Елене Блиновской в отсрочке приговора

«Кто-то ее время от времени навещает»: суд отказал Елене Блиновской в отсрочке приговора

Бывшая «королева марафонов» просила дать ей воспитать дочь

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Елене Блиновской отказали в отсрочке приговора | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕлене Блиновской отказали в отсрочке приговора | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елене Блиновской отказали в отсрочке приговора

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Блогеру Елене Блиновской из Ярославля отказали в отсрочке приговора. Заседание по этому вопросу прошло в Москве утром 29 июля.

44-летняя Блиновская просила отсрочить исполнение приговора, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Но суд отказал. Сейчас ребенку шесть лет, когда маму задержали, ей было три года.

«Было прошение о применении 82-й статьи, но не применили», — рассказал 76.RU адвокат блогера Булат Солтаханов.

Правозащитник уточнил, что юристы примут решение о том, будет ли прошение подаваться повторно уже после того, как они получат на руки письменное решение суда по уже прошедшему заседанию.

Статья 82 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания».

«Королева марафонов» Елена Блиновская сидит в колонии в поселке Головино во Владимирской области. Здесь она работает швеей. Адвокат блогера рассказал, что на здоровье она не жалуется.

«Чувствует себя ровно так, как можно чувствовать себя в колонии со строгими правилами и сложным режимом», — рассказал Булат Солтаханов.

Родным Елены разрешено посещать ее. Однако точно неизвестно, сколько она уже не виделась с детьми.

«Единственное знаю, что в рамках установленных законом свиданий, кто-то ее время от времени навещает. В основном, родители, реже — дети», — рассказал адвокат блогера.

Почему Елена Блиновская оказалась в колонии

Уголовное преследование Елены Блиновской началось три года назад — в апреле 2023 года. Блогера и «королефу марафонов» задержали в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Следственный комитет обвинил ее в уклонении от уплаты налогов. В ведомстве Блиновской насчитали почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, учитывая штрафы и пени.

Сначала ее отправили под домашний арест. Однако в декабре 2023 года Блиновская нарушила его условия: в канун Нового года она устроила дома вечеринку, на которой присутствовала свидетельница по ее уголовному делу — предпринимательница Виктория Асмолова. После этого в начале 2024 года суд ужесточил меру пресечения и отправил ее в СИЗО.

Расследование длилось почти два года. 3 марта 2025 года в московском суде вынесли приговор. Блиновскую признали виновной в неуплате налогов и отмывании денег и приговорили к пяти годам лишения свободы. В октябре 2025 года приговор смягчили — до четырех лет и шести месяцев со штрафом в 950 тысяч рублей.

Спустя три года после задержания Елены Блиновской мы рассказывали, что стало с бизнес-империей бывшего коуча, и кто сейчас следит за ее детьми.

Обо всем, что известно об уголовном деле Елены Блиновской, мы пишем в отдельном сюжете.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Суд Блогер Елена Блиновская Приговор
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Комментарии
3
Гость
1 минута
Вроде не так уж и много ей сидеть осталось. Даже не нужно эту тему обсуждать, она преступница, пусть и сидит спокойно
Гость
9 минут
Блиновская оказалась недостаточно скрепной, чтобы получить отсрочку приговора. Я считаю, что никаких отсрочек в принципе быть не должно, а то это какая-то насмешка над правосудием получается - суд вроде как назначил наказание, а по факту - преступник (точнее преступница) остаётся безнаказанным.
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