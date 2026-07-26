«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине

Анна и Александр — педагоги, и отпуск у них длится чуть дольше, чем у большинства россиян. Провести его они решили на российском юге Источник: семья Скакуновых

Сезон отпусков в самом разгаре! И пока большинство путешественников собирают чемоданы и мчат в аэропорт, семья педагогов из Екатеринбурга решила загрузить все вещи в машину и отправиться на российский юг, закрыв глаза на топливный кризис.

Анна и Александр Скакуновы взяли с собой маленькую дочку Вику, пса Алекса и завели онлайн-дневник о своем путешествии. За несколько дней они преодолели более трех тысяч километров и в итоге добрались до Крыма. Подробнее о необычном автопутешествии и о том, в какую сумму оно обошлось, — в авторской колонке Анны для Е1.RU.

Анна Скакунова путешественница из Екатеринбурга

Бензин по 140 рублей за литр

Нормальные люди исчисляют время календарным годом, а мы — учебным. Настала пора долгожданного отпуска, и дочка сказала: «Хочу на море». Делать нечего, снарядили нашего «бегемота» (автомобиль JAC. — Прим. ред.) и отправились в путь. Выехали из Екатеринбурга 12 июля, через два дня остановились в Башкирии, чтобы погостить у родителей. Запаслись продовольствием и 14-го числа выдвинулись к морю. Решили делать остановки на каждой АЗС, чтобы не остаться с пустым баком.

Первая заправка была в Республике Башкортостан, в одном из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных регионов России. Ключевая отрасль — топливная промышленность, но парадокс заключается в том, что и здесь обстановка с бензином напряженная — на заправках присутствует либо 92-й, либо 100-й бензин. Отпускают по 20 литров. В очереди стояли 30 минут.

В путешествие семья отправилась на легковушке JAC Источник: семья Скакуновых Всего они преодолели 3000 километров Источник: семья Скакуновых

Следующая остановка была в Татарстане. Заправились 95-м бензином на 30 литров, хотя лимит был 50. Постояли в очереди 30 минут и прогулялись еще 15. Затем мы приехали в Тольятти. Подъезжали к городу с полным баком. На трассе бензин стоил около 70 рублей за литр 95-го.

Потом остановка была на АЗС «Газпромнефть» в Саратове. На предыдущих заправках просто не было бензина, на другой можно было заправиться только дизельным топливом, а цена на 95-й бензин была аж 140 рублей за литр.

Показали дочке город-герой

Длинная остановка была в Волгограде. Перед этим мы быстро заправились почти без очереди. Стоимость АИ-95 составила 71 рубль. В Волгограде сняли квартиру — хотели показать дочке город-герой. До ее рождения мы уже бывали здесь вдвоем и рады были вернуться уже вчетвером.

В итоге мы посетили мемориальный комплекс «Мамаев курган». Там мы увидели монумент «Родина-мать» высотой 85 метров, зал воинской скорби и площадь Героев. Затем мы отдохнули и поехали купаться в Волге. Вода была теплой, в отличие от той, что течет в Самаре. Мы искупались и прогулялись по набережной, которая заслуживает отдельного внимания. С нее открывается великолепный вид на Волгу, напоминающий морской пейзаж.

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Во время Сталинградской битвы набережная стала ареной ожесточенных боев. На ее месте установлена ротонда, построенная на фундаменте зенитной батареи, которая защищала выход к Волге от немецких танков. Набережная 62-й Армии протянулась на 3,5 км. Здесь расположены крупнейший в Европе речной вокзал и причалы для прогулочных судов.

В Волгограде, кстати, отпуск бензина только по топливным картам, свободной продажи нет. Сделали остановку под Краснодаром у наших очень хороших знакомых, с которыми мы познакомились пять лет назад на пляже. Кубань понравилась нам за открытость людей и гостеприимство. По дороге для очередной дозаправки не было бензина, в баке оставалось 10 литров, на платной трассе «Дон» заправились на «Лукойле», очередь была маленькая. Стоимость — 75 рублей за литр.

После Волгограда хотели съездить в Донецк, а после — в пансионат «Троянда» в Мариуполе, куда Саша в детстве ездил с любимой сестрой Аленой и родителями. В феврале супруг уже ездил сюда, чтобы посетить школу, с которой начал сотрудничать, — познакомиться с коллективом, обменяться опытом. В обратном направлении, при выезде из ДНР, на КПП его долго проверяли, так как его не было в какой-то базе. Требовалось подтвердить личность, интернет плохо ловил, это заняло продолжительное время.

Чтобы вновь не застрять на границе, решили ехать через побережье Краснодарского края. Кроме того, пока мы были в Татарстане, мужу пришла повестка из военкомата, вероятно, из-за этого могли бы возникнуть новые проблемы.

Чистая вода, пустые пляжи и звуки ПВО

Далее по пути следования на трех АЗС не было бензина, заправились на «Лукойле» 100-м по 100 рублей за литр на подъезде к Славянску-на-Кубани. В итоге добрались до Крыма 18 июля. Уже вовсю насладились горами, морем и теплым ветерком. Перед Крымским мостом хотели дозаправиться, но перед нами начал сливаться бензовоз. Поэтому после моста мы заправились на АЗС «Атан» в Крыму. Был только 100-й, стоимость — 349 рублей за литр.

Спустя неделю Скакуновы оказались у моря Источник: семья Скакуновых В Крыму они отдыхают не в первый раз Источник: семья Скакуновых

Сейчас отдыхаем и наслаждаемся морем, а оно здесь чистое-чистое. Тишина, на пляже мало людей, по утрам слушаем пение птиц. Просто никуда не торопимся и в такие моменты понимаем, как нужно и важно иногда останавливаться и замечать красоту вокруг.

Кстати, Крымский мост вместе с досмотром мы прошли за 20 минут. Накануне ночью впервые услышали, как летит беспилотник (звук, похожий на звук скутера). Сначала не обратили внимание, только заметили после того, как начала работать ПВО (а работа ПВО нам знакома с прошлого отпуска в Крыму).

На топливо у нас ушло в одну сторону 29 тысяч. На жилье в дороге — 10 тысяч. Средний чек на троих на обед — в районе тысячи рублей.

А вы бы рискнули отправиться в такое путешествие? Да, а почему нет? Да, но другим маршрутом Нет, предпочитаю путешествия на самолете Напишу в комментариях