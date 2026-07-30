Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине: президент США раскрыл детали переговоров

Встреча прошла в закрытом формате Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским настаивал на необходимости завершить конфликт на Украине. Об этом он сказал во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«Я хотел бы, чтобы он положил конец конфликту. Это было бы очень просто», — сказал Трамп во время трансляции.

Он также добавил, что поддерживает хорошие отношения и с Владимиром Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, конфликт на Украине не мешает его диалогу с обеими странами.

Встреча Трампа с Зеленским прошла в Вашингтоне 28 июля. Переговоры прошли в закрытом формате и продолжались около часа. Позже в своём Telegram-канале Зеленский написал, что их диалог прошёл хорошо. Стороны обсудили лицензию на производство перехватчиков для систем Patriot. Также они говорили о необходимости «активизировать дипломатический процесс».