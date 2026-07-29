У Стрельцов — любовная катастрофа, а у Овнов — проблемы в поездках. Гороскоп на август

Эльза Кушина рассказала, что нужно знать всем знакам зодиака в августе Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Август выдастся контрастным. Всем знакам зодиака придется пережить коридор затмений, который даст многим импульс для смелых решений и перемен в личной жизни. Свою лепту внесут также ретроградность Хирона и Паллады — они заставят вас вернуться к урокам прошлого. Но как не допустить фатальных ошибок, читайте в гороскопе астролога Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

Август 2026 года может стать для Овнов одним из самых непростых месяцев в вопросах поездок, путешествий и взаимодействия с иностранцами. Важно проявлять максимальную осторожность, особенно если речь идет об отдыхе за границей. Возможны проблемы с транспортом, задержки рейсов, отмены поездок, неприятные инциденты на дороге.

Звезды предупреждают, что представители знака рискуют попасться на обман. Не стоит слепо верить чужим обещаниям и принимать решения под влиянием эмоций.

Телец

Последний месяц лета станет для Тельцов важным периодом переоценки отношений и окружения. Многие представители знака могут столкнуться с ситуациями, которые заставят по-новому взглянуть на людей, вероятно, через ситуации обмана, недосказанности, скрытых мотивов, корысти и лицемерия. Тельцам стоит присмотреться к своим близким: нет ли среди них тех, кто пытается навредить.

Подобный урок дан неспроста, вселенная словно включает механизм очищения, помогая Тельцу увидеть истинное лицо окружающих людей. Месяц будет наполнен общением. Вероятны новые знакомства, которые в будущем могут перерасти во что-то большее, чем просто дружба.

Близнецы

В августе у Близнецов происходит подъем личной энергии, что подталкивает их к более решительным действиям, убирая сомнения и привычные колебания. Многие Близнецы почувствуют, что им легче сосредотачиваться на одном направлении и доводить начатое до конца. Кроме того, там, где раньше было много идей и распыления, теперь формируется более структурированный подход. Это хороший период для того, чтобы воплощать давние планы.

Также многие представители этого знака задумаются о здоровом образе жизни, отсюда появится желание больше двигаться, заниматься спортом, работать с телом или заняться физическим обновлением пространства вокруг себя (ремонт, обустройство дома, наведение порядка в быту).

Рак

В этот период у Раков внимание смещается в сторону практических задач: профессиональных дел, бытовых вопросов, а также всего, что связано с темой здоровья. Такой фокус внимания на всё вышеперечисленное повышает риск перегрузки, поэтому важен баланс. В случае игнорирования сигналов организма вероятен сбой психики, что впоследствии отразится на здоровье.

Во второй половине месяца в жизни Раков появится новый романтический виток. Одинокие представители знака рискуют по уши влюбиться. Но нужно быть осторожнее: есть вероятность, что чувствами Раков будут пользоваться. Из хороших новостей — всё тайное быстро станет явным.

Лев

Для Львов этот период проходит под влиянием внутренней двойственности, которая может заметно раскачивать поведение, реакции и даже систему ценностей. С одной стороны, представителей знака ждет мягкость, открытость, желание быть добрым, понимающим и даже уязвимым. Но с другой — резкость, вспышки раздражения, категоричность и стремление «сжечь мосты» в один момент.

Также может возникнуть ощущение внутреннего маятника: сегодня у Львов одно мнение, завтра — противоположное, что дает эмоциональную полярность и импульсивность. В негативе подобное может привести к напряжению в отношениях, потери доверия, ухудшению профессиональной репутации. Отсюда всем Львам важно не бросаться из крайности в крайность и не пытаться доказать свою правоту любой ценой.

Дева

Август 2026 года становится периодом мягкого, но глубокого преображения, когда перемены затрагивают сразу несколько уровней жизни — внешний облик, внутреннее состояние и образ жизни в целом. Представители знака меняются и удивляют своим новым видом всех окружающих. Так, в жизни Дев начинается новый цикл. Отношения выходят на новый уровень: пары будут готовы вместе обустраивать дом и много времени проводить в нем. А одиночкам август подарит множество возможностей для приятных знакомств.

Во второй половине месяца будет проще навести порядок в делах, структурировать задачи. Возможна материальная помощь от родных: подарок, наследство или просто щедрый жест, который облегчит ваши расходы.

Весы

Внимание у Весов может быть направлено на тему здоровья — как собственного, так и здоровья близких. Также стоит учесть, что иллюзии (обман, недосказанность, ошибки и пр.) будут давать неоднозначность в восприятии медицинской информации. Это может проявляться как противоречивые мнения специалистов, неясные результаты обследований или ощущение, что картина здоровья не складывается в единую систему. Отсюда важно не ограничиваться одним источником медицинского мнения и перепроверять диагнозы.

В то же время внутри семьи могут усложниться отношения. Представители знака могут быть в этот период излишне прямолинейными, что неизбежно приведет к конфликтным ситуациям и спорам. Лишь во второй половине августа «страсти» поутихнут.

Скорпион

Скорпионам в августе стоит проявить особую осторожность в вопросах новых начинаний. Управитель Плутон этого знака зодиака всё так же продолжает находиться в ретроградном движении, отсюда энергия месяца больше располагает к переосмыслению, завершению старых дел и внутренней трансформации.

В профессиональной сфере возможен спад: появится неудовлетворенность от дела, которому представитель знака посвящает большую часть времени, последствия будут и для кошелька. Но, несмотря на это, Скорпионам нужно помнить, что это лишь временная пробуксовка — совсем скоро ситуация может в корне измениться.

Стрелец

Август станет месяцем, когда тема здоровья для Стрельца выйдет на первый план. Вселенная словно напоминает ему: тело — это главный ресурс, от которого зависят все остальные сферы жизни. Именно поэтому любые действия, направленные на укрепление организма, окажутся особенно полезными и своевременными.

Месяц также будет наполнен различными форс-мажорами: прежде всего это затронет ваши дружеские и романтические отношения. Некрепкие пары могут расстаться, а семейные — столкнуться с кризисом. Любой незначительный повод может подтолкнуть к конфликту и поискам новых отношений. Главное — это не рубить сплеча, а хорошенько обдумывать свои действия и их последствия.

Козерог

Сатурн, управитель знака Козерога, находится в ретроградной фазе, что дает ощущение паузы, задержек в делах, пересмотра планов и необходимости разбираться с тем, что раньше откладывалось в дальний угол.

Также в этот период важно оглянуться назад и внимательно пересобрать всю систему ценностей, понимая, чего Козерог действительно хочет от жизни. Отсюда могут возникнуть вопросы в отношении работы, окружения, даже самого себя, и понимание, что настало время избавится от того, что тянет его на дно. Август принесет холодную трезвость и полное развеивание романтических иллюзий. Сейчас представителям знака не нужны громкие выяснения отношений или новые романы. Лучшая тактика — временное уединение.

Водолей

Для Водолеев август может стать периодом, когда прошлое неожиданно снова начинает напоминать о себе (возвращение старых контактов, всплывающие воспоминания, незавершенные эмоциональные истории или ситуации, которые казались давно закрытыми). Отсюда важно учесть, что задача прошлого — открыть двери в новое будущее.

Прекрасное время для гармонии в любви и в партнерстве. У вас может быть много приятного общения.

Рыбы

Нептун — управитель знака зодиака Рыбы — находится в ретроградной фазе, что создает особое состояние замедления и внутренней перестройки. Внешне это может ощущаться как пауза в делах: снижается динамика в работе, бизнес-процессах и даже в сфере личных отношений. Кроме того, во внутреннем мире Рыб усиливается склонность к глубокому самоанализу, пересмотру убеждений и переоценке собственного места в мире.

Отсюда возникает потребность «уйти внутрь себя», чтобы отделить фантазии от реальности, эмоции от фактов, желания от истинных потребностей, что даст более зрелый и устойчивый взгляд на жизнь и понимание, куда им «плыть» дальше.

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