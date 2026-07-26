«Какой там берег турецкий?»: ярославна променяла all inclusive на круиз по Волге — отзыв

Куда отправиться в путешествие по Волге Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

В пору летних отпусков хочется отправиться в путешествие за новыми эмоциями. В последнее время всё популярнее становятся речные круизы. Такой вариант путешествия выбрала ярославский диетолог Татьяна Селезнева. В июне она отправилась в тур по Волге и Каме.

«Выбрали еще прошлым летом»

Теплоход «Виссарион Белинский» Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

Подходящий для себя маршрут Татьяна забронировала сильно заранее. Выбор пал на тур «Счастье на Каме» на теплоходе «Виссарион Белинский» от компании «Водоходъ».

«Тур мы выбрали еще прошлым летом, бронь оформляли заранее, оплачивали двумя частями: в августе — предоплата, в декабре — остаток», — вспоминает Татьяна.

Ярославская путешественница поделилась советами для туристов Источник: Татьяна Селезнева

Стоимость девятидневного путешествия на четырехпалубном теплоходе «Виссарион Белинский» начинается от 86 тысяч рублей на человека. Цена зависит от выбранной каюты. В стоимость включены проживание, трехразовое питание, экскурсии, развлекательные программы и оздоровительные услуги. Сам теплоход построен в 1980 году в Германии. В 2010 году судно было модернизировано. Название теплоход получил в честь Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848 г.) — одного из влиятельных русских литературных критиков и публицистов XIX века.

На теплоходе есть медицинский и массажный кабинеты, библиотека, фитобар и кислородные коктейли. Проводятся зарядка, оздоровительные занятия, различные мастер-классы, викторины, концерты. Скучать некогда. Татьяна Селезнева

Помимо экскурсионных программ, туристы расслаблялись и на самом теплоходе. Как врач-диетолог Татьяна отметила особое питание: всегда можно было выбрать «здоровые» блюда.

Татьяна отметила разнообразие блюд на шведском столе Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com Такой у туристов был обед Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

«Отдельное спасибо тем, кто обеспечивал культурную и развлекательную программу на теплоходе. Инструментальная музыка (фортепьяно, гитара, саксофон), живой вокал, конкурсы, викторины, музыкальные вечера, дискотеки и то, что меня особенно порадовало, — караоке (конкурентов у меня было немного, поэтому напелась от души)», — поделилась ярославна.

Как отметила Татьяна, многие туристы отправились в путешествие с детьми — для малышей была своя программа и аниматор.

Только посмотрите на эти виды! Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

«Насладились вволю»

При выборе направления ярославна опиралась на желание пройти по тем местам, где еще не была. С ее слов, удовлетворить эту потребность ей удалось: «Получили всё, что хотели».

Ухоженный канал Москвы;

затопленная Калязинская колокольня;

Мышкин;

памятник «Мать-Волга» (возле Рыбинска), который можно рассмотреть только с воды;

Ярославль, замок Понизовкиных в Некрасовском районе;

Кострома и Плес (прошли мимо них);

Нижний Новгород;

Козьмодемьянск;

столица Чувашии Чебоксары;

Казань;

Пермь.

Красота Нижнего Новгорода Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com Угадаете место? Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

«В Казани советую заглянуть в Музей Константина Васильева на улице Баумана — не пожалеете. Еще мы посетили маленький и уютный татарский городок Чистополь, в котором удивительно дружно уживаются православная и мусульманская культуры, узнали историю совсем молодого города-труженика Чайковского», — поделилась Татьяна Селезнева.

На фото — театр кукол «Экият» Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

В обширную программу не входило посещение Елабуги и Набережных Челнов. Полюбоваться городами у Татьяны получилось только с палубы.

«Но просторами Камы на насладились вволю», — отметила ярославна.

«Настоящие сокровища»

В поездке Татьяну больше всего удивило бережное отношение к истории. В каждом городе путешественница отметила ухоженные парки, храмы, памятники и музеи.

«Даже в таких малых городах, как Мышкин и Чистополь, в местных картинных галереях есть настоящие сокровища», — поделилась ярославна.

Изюминка путешествия — это роскошная северная река Кама, которая заслуживает не меньшего восхищения, чем матушка-Волга. Татьяна Селезнева

«Какой там берег турецкий?»

После поездки ярославская путешественница осталась довольна. Особенно ее поразило, сколько красоты получилось увидеть в родной стране, не уезжая за границу.

Погода была на стороне путешественников Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

«Путешествовать по России — это наполнять свое сердце особой силой и гордостью. Красоты нашей Родины не передать словами, это надо впитывать каждой клеточкой. Как подумаешь, сколько еще красивейших мест есть на нашей земле, так жить еще больше хочется. Какой там берег турецкий? Вы о чем? Успеть бы Россией налюбоваться», — размышляет Татьяна.

Теперь путешественница мечтает побывать на Алтае и Байкале.

Советы путешественникам

Татьяна Селезнева рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе речного круиза. Делимся с вами советами:

планировать путешествие лучше за год. На многие круизные путешествия действуют скидки, их можно уточнить на сайте самой компании;

при планировании бюджета учтите, что стоимость зависит от продолжительности тура, типа теплохода, палубы и вида каюты;

заранее продумайте, как добраться до места отправления теплохода и как после путешествия вернуться домой. Здесь также заранее следует забронировать билеты.

В поездке Татьяне удалось посмотреть много городов Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com И проводить немало идеальных закатов Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

«Если начинаете путешествие из Москвы, то до Северного Речного вокзала лучше заказывать трансфер», — обратила внимание Татьяна.