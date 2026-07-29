«Умоляла не убивать ее». Следователь — о том, как школьник зарезал девочку, ее маму и шпица

Иван Иванов специализируется на расследовании убийств Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Маленький шпиц отчаянно лаял, слыша крики своей хозяйки. Потом 14-летняя девочка затихла. На ее шее и спине остались 9 ножевых ранений. Убийца, 16-летний парень, которого она любила, оставил тело на диване и нахмурился. Подростка раздражал лай перепуганного животного, поэтому крохотный песик погиб следующим. Третья жертва, мама его девушки, была еще жива и не знала, что ее уже приговорили…

Тройное убийство в Екатеринбурге девочки, ее мамы и собаки прогремело на всю Россию в 2023 году, вызвало шквал дискуссий и требования снизить возраст привлечения к уголовной ответственности.

Следователь-криминалист отдела криминалистики областного управления Следственного комитета Иван Иванов в то время работал в Железнодорожном отделе Екатеринбурга. Он был одним из тех, кто расследовал это дело. Он рассказал, как удалось поймать убийцу, как преступник вел себя на допросе и почему мальчик превратился в бездушного монстра с ножом, для которого чужая жизнь оказалась равна нулю. Далее — его рассказ от первого лица для E1.RU.

Умоляла не убивать ее

Преступник прошел психиатрическую экспертизу — она установила, что он вменяемый. А в крови его не нашли ни наркотиков, ни алкоголя. Может, что-то и было, какие-то отклонения, но это не мешало ему руководить своими действиями и осознавать последствия.

Подполковник юстиции Иван Иванов раскрывает убийства уже 14 лет. Он успел поработать в Талицком межрайонном отделе, Туринске, Нижнем Тагиле и Железнодорожном районе Екатеринбурга. Занимался резонансными делами: о банде, в которой заправлял высокопоставленный борец с наркотиками, о групповом убийстве в Каменске-Уральском в нулевых и многих других. В настоящее время как следователь-криминалист Иван Юрьевич входит в состав объединенной следственной группы по раскрытию преступлений прошлых лет.

При проведении следственных действий он вел себя спокойно. Не плакал, не раскаивался, голос не дрожал. Хладнокровно рассказывал, как убил сначала свою подругу, потом собаку и затем маму девочки.

Из его показаний: «Я сходил на кухню за ножом, прикрыл ее одеялом. Дождался, когда на часах будет 00:00, и начал наносить удары в область спины, шеи».

Девочка кричала, умоляла его прекратить, но он всё равно не остановился. Иван Иванов следователь-криминалист

Сожалений у него не было. Он убил ее из-за ревности. Убийца подозревал, что девушка общается с его родственником. И приревновал ее к нему. Родственнику было около 30 лет. Он был трудоустроен, социализирован и имел семью.

Согласно материалам дела, Денис и Диана (имена изменены) познакомились в общей компании и встречались около месяца. По словам подруг, парень сильно ревновал ее, мог ударить. В день убийства он пришел к ней в гости, положил на живот, накрыл ей голову одеялом и вонзил нож.

Собаку он лишил жизни, по его словам, из-за ее лая, чтобы она не привлекла внимания соседей. А маму девочки убил, чтобы она ничего не рассказала. Денис спрятался в шкафу, дождался, когда женщина вернется с работы. Дождался, пока она зайдет в одну из комнат, подошел к ней сзади и также нанес ей множественные удары. Сопротивления она не смогла оказать: он бил сразу в горло и другие жизненно важные места до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаки жизни. На ее теле потом насчитали 15 ножевых ранений.

Подполковник Иванов не испытывает сочувствия к убийцам Источник: Евгений Кошек / E1.RU

Преступление было спланировано. Когда он пришел к ней в гости, у него уже был умысел на убийство. Думал, как будет заметать следы, как расправится со свидетелями. И свой умысел он довел до конца.

В ходе расследования криминалисты изучили социальные сети подростка и историю браузера. Выяснилось, что за несколько дней до убийства он смотрел различные тру-крайм-истории в интернете, расследования. Изучал, как ловили убийц. Но эти знания не помогли ему.

16-летний Денис и 14-летняя Диана встречались всего чуть больше месяца Источник: читатель E1.RU

Рассказал другу про убийство

После убийства он забрал из квартиры деньги, которые нашел, телефон и карточку матери. Встретился с друзьями, одному из них рассказал об убийстве, показал телефоны потерпевших и предложил ему вместе украсть деньги с банковского счета жертвы. Соответственно, они уже вдвоем совершили это преступление. Добычей их стало чуть больше 20 тысяч рублей.

Дальше они пошли в квартиру к знакомой девушке. Там один из друзей сообщил в полицию.

«Первоначально он ничего не говорил. Потом рассказал, что поругался с Дианой и убил ее, а потом ее маму. Я испугался, что он может меня убить дальше или еще кого-нибудь, поэтому незаметно позвонил его брату. Тот уже вызвал сотрудников. Не исключено, что этим решением я спас чью-то жизнь», — ранее рассказывал E1.RU Сергей, сообщник Дениса по краже денег.

После этого приехали сотрудники полиции и доставили подростка в территориальный отдел. Его друг, который убийства не совершал, отделался легко.

Главное, что известно о двойном убийстве, рассказываем в одном видео Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Плохо учился, воровал

Мать девочки, погибшая от его рук, с самого начала была против их связи. Возможно, это тоже повлияло на его решение убить ее: он испытывал к женщине личную неприязнь.

Отца у него не было. Мать — обычная женщина. Она любила сына, но не справлялась с ним. Он ее не слушался, убегал из дома, пил, курил. На следственных действиях она очень переживала за сына. Старший брат тоже не мог на него повлиять, да и жил он в другом городе.

Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности — подворовывал. Учился плохо, делал что хотел.

Никаких интересов у него не было, ничем не увлекался. Жил, можно сказать, в свое удовольствие. Иван Иванов следователь-криминалист, подполковник юстиции

Я думаю, тут повлияла совокупность факторов: определенная предрасположенность и отсутствие воспитания. Он что хотел, то и делал, и всё ему сходило с рук. Тут не было какой-то воровской, блатной романтики. Просто вседозволенность.

Не исключаю, что, если бы и это сошло ему с рук, он мог бы стать серийным маньяком. Слишком легко это ему далось. Жалко ли мне его? Какая в данной ситуации вообще может быть жалость? Он так хладнокровно убил ни в чем не повинных людей. Несовершеннолетнюю, у которой вся жизнь была впереди. Мать тоже жалко, просто так взял и убил.

Суд назначил ему девять с половиной лет, не скажу, что это справедливое наказание, но это максимально возможное по закону.

Приговор Денис выслушал молча. Он не прятал лицо. Рассказал, что раскаивается, но о причинах конфликта и своего поступка распространяться не захотел. Лишь признался, что жалеет об этом. Его мать Людмила и брат не пришли на приговор, из родственников была только сестра. На приговор пришел отец убитой девочки, он тоже молчал.

Дениса признали виновным в двойном убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). По одной из его краж и жестокому обращению с животными уголовное дело прекратили по истечении срока давности. Также ему зачли время, проведенное в СИЗО, в срок наказания. Год в изоляторе за полтора года в колонии. Когда подростку исполнится 18 лет, его переведут в колонию для взрослых.