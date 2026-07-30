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Экономика Новые законы Карты ограничат, а вызовы заблокируют: новые законы о деньгах, звонках и мошенниках

Карты ограничат, а вызовы заблокируют: новые законы о деньгах, звонках и мошенниках

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За количеством карт будут следить | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU За количеством карт будут следить | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

За количеством карт будут следить

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России вступают в силу законы, которые изменят правила использования банковских карт, денежных переводов и мобильной связи. Они направлены на борьбу с мошенничеством и защиту финансов граждан. Подробнее обо всех нововведениях, к которым стоит готовиться, читайте в нашем материале.

Система учета карт и лимит на их количество

С 1 сентября 2026 года банки начнут передавать данные о выданных картах в единую систему учета. Оператором системы станет Национальная система платежных карт (НСПК). В нее попадут все карты, включая Visa и Mastercard, а также карты с истекшим сроком действия, если банк продолжает их обслуживать. Банки будут передавать номера выданных карт, номера карт, использование которых прекращено, и ИНН их держателей.

С 1 сентября 2027 года вводится ограничение на количество банковских карт. У одного человека не может быть больше 20 штук. Исключения возможны только по решению ЦБ. Если уже есть 20 карт, новую ему не выдадут ни в одном банке. При этом закрывать старые карты не будут. Ограничение коснется только новых выпусков.

Антивирусная защита и возмещение средств

С 1 марта 2027 года банки обязаны предлагать клиентам установить антивирус на устройства для защиты банковских приложений. Если на устройстве обнаружат вредоносное ПО, банк вправе отказать в переводе по распоряжению с зараженного гаджета. Кроме того, банки будут обязаны возмещать клиентам средства, переведенные без их добровольного согласия, если учреждение получило сигнал от системы «Антифрод», но всё равно исполнило подозрительный перевод.

Защита от мошеннических звонков

С 1 марта 2027 года граждане смогут устанавливать запрет на звонки из-за границы через «Госуслуги» или МФЦ. Абоненты также смогут уведомлять оператора о передаче номера несовершеннолетнему. Расторгнуть договор с оператором будет возможно только через 90 дней после получения номера.

Создадут единую базу IMEI-кодов. Если устройство попадет в черный список, оператор не сможет оказывать услуги связи с его использованием. Массовые вызовы банков своим клиентам для предупреждения мошеннических операций не будут считаться нарушением, но банки обязаны уведомлять абонентов о цели звонка.

IMEI — это уникальный 15-значный номер, который присваивается каждому мобильному устройству (смартфону, планшету с SIM-картой). Его можно представить как «цифровой паспорт» телефона — по нему оператор идентифицирует устройство в сети, даже если вставить другую SIM-карту.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Перевод Банковская карта Ограничение Мобильная связь Антивирус Мошенничество
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Комментарии
7
Гость
17 минут
Наличка рулит. Все расчёты в нале.
JayroslavMudryi

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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32 минуты
и эта--так называемая борьба с инфляцией за счет граждан??? ограничить их во всем--не знают что и придумать, а мошенники готовят новые схемы
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Гость
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