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Развлечения Подробности «Мне многого не надо»: Сергей Лазарев раскрыл свой райдер

«Мне многого не надо»: Сергей Лазарев раскрыл свой райдер

Что на столе у популярного певца

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Сергей Лазарев рассказал, что стоит у него на столе во время гастролей | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUСергей Лазарев рассказал, что стоит у него на столе во время гастролей | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Сергей Лазарев рассказал, что стоит у него на столе во время гастролей

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Бытовые райдеры звезд порой могут свести организаторов концертов с ума. Филипп Киркоров возит с собой повара, которому необходимо предоставить полный доступ на кухню отеля, где остановился певец. У Басты в гримерке, помимо стандартных нарезок, должны присутствовать 60 сосисок. У Анны Асти обязательным пунктом значатся свежевыжатые соки из ананаса и сельдерея, а также дорогой импортный алкоголь. Сергей Лазарев тоже удивил всех своим бытовым райдером.

Артист у себя в соцсетях сравнил свой райдер с тем, что заказывают артисты его балета. Список запросов оказался по-настоящему королевским: там красовались мясные и сырные нарезки, свежие ягоды и куча других вкусностей.

— Вишня, черешня, клубника, арбуз, персики, колбаса такая, сякая, — перечислил Лазарев.

А вот личные пожелания самого певца на этом фоне выглядели ультраскромно.

— Для сравнения: у меня райдер: йогуртик, лимончик, помидорчик. Где клубника? Где арбуз? Вообще ничего. Нормально вот? Видите, кто главные звездочки в нашем коллективе? Я скромный артист, мне многого не надо, мне к зрителям на сцену надо, — с юмором отметил Лазарев.

Певец даже в своем гастрольном райдере не гонится за деликатесами. Он в целом поддерживает идеальную физическую форму с помощью жестких ограничений в питании, регулярных тренировок и колоссальных кардионагрузок во время своих масштабных шоу. По словам 43-летнего артиста, удерживать рельефный пресс и тонус тела с годами становится всё сложнее из-за природной склонности к полноте, поэтому ему приходится во многом себе отказывать.

Сергей Лазарев много времени проводит в спортзале, чтобы держать себя в форме | Источник: Сергей Лазарев / T.meСергей Лазарев много времени проводит в спортзале, чтобы держать себя в форме | Источник: Сергей Лазарев / T.me

Сергей Лазарев много времени проводит в спортзале, чтобы держать себя в форме

Источник:

Сергей Лазарев / T.me

Система ухода артиста за собой строится на трех ключевых правилах.

Во-первых, у него жесткое табу на сахар и углеводы. Певец не скрывает, что он жуткий сладкоежка, но ради кубиков пресса ему приходится проходить мимо выпечки с закрытыми глазами. Вместо этого он делает ставку на белок и клетчатку: основу меню составляют куриное мясо, нежирная рыба и обилие зеленых овощей. Еще один важный пункт — обязательный плотный завтрак, который артист не пропускает даже на гастролях.

Во-вторых, Сергей занимается спортом минимум 2–3 раза в неделю. Из-за плотного рабочего графика он не всегда успевает в полноценный фитнес-зал, но нашел этому замену. В свободные дни он тренируется дома вместе с детьми, делая упор на базовые упражнения — отжимания, приседания и качание пресса. Во время долгих разъездов его фитнес-тренер расписывает артисту интенсивные круговые комплексы на все группы мышц, чтобы держать тело в тонусе.

В-третьих, дополнительным секретом стройности Лазарева являются его живые выступления. Певец выполняет сложнейшие танцевальные элементы наравне со своим балетом. За один двухчасовой концерт за счет бешеного темпа и кардионагрузки на сцене он теряет от 1,5 до 2 килограммов.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Сергей Лазарев Райдер Еда
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Комментарии
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Гость
6 минут
Тату крыло попугая что значит интересно?
Гость
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Человек я простой. Ром, свиная грудинка и яичница — вот и всё, что мне нужно. Билли Бонс.
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