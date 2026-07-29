«Не было ни трусов, ни купальников»: ярославна осталась без вещей в Турции из-за коллапса в аэропорту

Жительница Ярославля осталась без багажа во время полета в Турцию Источник: Аэропорт Внуково / Telegram

Жительница Ярославля Анна осталась без багажа во время полета в Турцию. Проблема произошла из-за масштабного сбоя багажных лент в московском аэропорту Внуково, который случился 26 июля.

По словам Анны, проблемы начались еще на этапе подготовки к посадке. Из-за сломавшейся ленты в аэропорту собирались огромные очереди. Ярославна говорит, что им с сыном ещё повезло пройти быстро, поскольку они оказались в числе первых. Однако к тому моменту, лента уже была сломана.

В Турцию ярославна с сыном прилетели 26 июля в 6 утра. Когда они пошли за багажом, поняли, что их чемоданов нет.

«Причем, часть пассажиров с нашего рейса багаж получили, а часть оказались без чемоданов. Я была в аэропорту почти три часа, то есть мы смогли уехать только в 9 утра. Потому что сначала мы бегали искали наши чемоданы после бессонной ночи. Потом мы пошли на стойку „lost and found“, оформляли документы — описывали наши вещи, наши чемоданы. Когда мы приехали в отель, вместо того, чтобы отдыхать, мы уставшие по жаре побежали на какой-то ближайший базар покупать вещи первой необходимости», — рассказала Анна.

Потому что у нас не было ни трусов, ни купальников, никакой сменной одежды — мы просто с рюкзаками прилетели в кедах. Пришлось покупать обувь. Анна Осталась в Турции без багажа

При этом, по словам Анны, коллапс усилился уже после их вылета.

«Потому что мы хотя бы вылетели вовремя. Люди, которые улетали уже после нас, из-за всей этой ситуации с багажными лентами, из-за того, что в аэропорту Внуково был полный коллапс, задерживали рейсы, люди сидели в самолете по 2-3 часа, не могли улететь — просто полный хаос», — рассказала Анна.

Пассажиры остались без багажа Источник: Аэропорт Внуково / Telegram

Ярославна рассказала, что к 28 июля ситуация с багажом начала потихоньку исправляться. Чемоданы прилетают из Москвы в Анталью, их развозят по отелям.

«Нам привезли один чемодан, у нас потерялось два. Привезли чемодан, в котором были вещи сына. Я хочу предупредить всех, кто собирается куда-то лететь: если у вас есть возможность лететь через Домодедово или через Шереметьево, лучше выбирайте эти аэропорты», — объяснила Анна.

Также она рассказала, что при покупке путевки принципиально выбрала перелет, организованный «Турецкими авиалиниями». Мол, хоть выйдет дороже, но обслуживание будет лучше. Однако она осталась полностью недовольна сервисом.

«Потому что они не первый раз так портят жизнь своим пассажирам. Начиная с прошлого года, у них огромные проблемы с багажом. Они несколько раз уже не доставляли багаж туристам, что в Москву, что в Турцию. Не переплачивайте за эту авиакомпанию», — обратилась Анна к своим подписчикам.