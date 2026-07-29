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Происшествия В Анапе запретили купаться из-за шторма: что происходит на пляжах

В Анапе запретили купаться из-за шторма: что происходит на пляжах

На море уже поднялись волны

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Не все прислушиваются к предупреждениям | Источник: МАКОВОЗОВЫ / Telegram Не все прислушиваются к предупреждениям | Источник: МАКОВОЗОВЫ / Telegram

Не все прислушиваются к предупреждениям

Источник:

МАКОВОЗОВЫ / Telegram

В Анапе 29 июля разбушевалось море. Местные жители показывают на видео большие волны и сильный ветер. На пляжах сперва подняли желтые флаги, а затем уже красные. Последнее означает запрет на купание.

Центральный пляж Витязево

Источник:

Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете / Telegram

Временный запрет на купание подтвердила пресс-служба мэрии города-курорта в Telegram-канале. Он действует из-за шторма и сильного донного течения.

Центральный пляж Анапы

Источник:

Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете / Telegram

Впрочем, это не останавливает туристов. Спасатели пытаются вывести отдыхающих из моря, крича в громкоговоритель. Некоторые игнорируют предупреждения и отплывают подальше, несмотря на волны. Другие даже пытаются спорить.

Источник:

МАКОВОЗОВЫ / Telegram

«Они реально доводят спасателей до белого каления, лезут с кругами и матрасами в воду, тащат детей — даже у меня нервы стали не выдерживать, сами отдыхающие говорят, что штрафовать надо, море ошибок не прощает, недавно только двоих вытащили», — отмечает местный блогер Андрей Маковозов.

Опасности подвергают себя не только взрослые, но и дети. Многие спокойно катаются на волнах на надувных матрасах и кругах.

«Сейчас ветер — в бухту, опасное боковое течение», — добавляет блогер Юрий Озаровский.

Он подтверждает, что, несмотря на красный флаг, купающиеся есть. Сегодня температура воды в Анапе — около +24 °C, ветер — 7 м/с.

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Максим ДмитриевМаксим Дмитриев
Максим Дмитриев
Журналист
Анапа Шторм Пляж Купание
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Комментарии
1
Гость
1 час
Какой же серфинг без волны?
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Гость
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