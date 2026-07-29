Россиянам стало сложнее попасть в еще одну страну: в чем дело

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Готовиться к поездке придется внимательнее

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Улететь в Грецию не могут даже те, кто уже оплатил тур | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUУлететь в Грецию не могут даже те, кто уже оплатил тур | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Улететь в Грецию не могут даже те, кто уже оплатил тур

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Ухудшилась ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), выросли сроки ожидания и число отказов.

«Туроператоры отмечают ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию летом 2026 года. Участники рынка сообщают об увеличении сроков рассмотрения документов и росте числа отрицательных решений, в том числе по заявлениям туристов с подтвержденными турами», — говорится на сайте АТОР.

По данным туроператоров на греческом направлении, в пик сезона процент отказов в выдаче виз достигал 50%. Среди самостоятельных туристов доля отрицательных решений может доходить до 70%. В одной из компаний уточнили, что количество отказов резко выросло в последние недели.

В ассоциации отмечают, что определить единую причину пока невозможно. В уведомлениях заявители получают стандартную формулировку: представленные документы недостаточно раскрывают цель и условия поездки. Отказы получают даже те, у кого оплачены туры и подтверждено проживание в Греции.

По неофициальной версии, при проверке акцент сместился на финансовую состоятельность путешественников. Большее внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и место работы. В самом же консульстве подробных объяснений при отказах не дают.

Другой проблемой стало то, что вырос срок рассмотрения заявлений. Раньше процесс занимал около двух-трех недель, но теперь может растянуться до полутора месяцев.

Чтобы не столкнуться с проблемой перед поездкой, туроператоры рекомендуют оформлять страховку от невыезда в Грецию и включать в полис покрытие визовых рисков. Также стоит взять в банке заверенные выписки, которые будут отображать поступления зарплаты, ежемесячные траты и остаток на счете. Кроме того, весомым аргументом станут документы о владении недвижимостью в РФ.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Греция Виза Шенген Поездка
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