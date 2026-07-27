«Через два дня приеду»: ярославцы рассказали о грибной обстановке в лесах — что пора собирать

Ярославцы рассказали, какая сейчас обстановка в наших лесах Источник: Грибы Ярославской области / vk.ru

В Ярославской области в конце дождливого июля полезли грибы. Лесники вовсю хвастаются урожаем. Поляны богаты молоденькими белыми и лисичками. Замечают ярославцы и следы диких животных.

Кадрами грибных урожаев ярославцы делятся друг с другом в соцсетях. Давайте посмотрим, что выросло на опушках.

«Ну что вам сказать, грибники? Беленькие пошли», — написал ярославец 27 июля.

«Знать бы, где они ходят. Мы в воскресенье десяток нашли и штук 20 гнилых, но это не считается, червяки их нашли раньше», — ответил в комментариях поста житель города.

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«Сегодня дождь, но такие грибочки компенсировали плохое настроение! Маленькие белые только вылезать начали», — рассказал один из грибников.

«При заходе двух маленьких оставил. Думаю, дня через два приеду. Посмотрю», — поделился в группе для грибников один из них.

Житель Ярославской области, нашедший килограммы лисичек, отметил, что в лесу грибники ходят не одни. Можно встретить и животных.

«Не без приключений, очень много медвежьих следов», — отметила ярославна.

Целые корзины лисичек ярославцы выносят из лесов Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.ru

Из леса в Даниловском районе вывезли целый багажник грибов Источник: Грибы Ярославской области / vk.ru

«Не удержался, рванул на разведку. Такого кладбища белых я давно не видел, взял только маленькие, остальные в лесу остались», — рассказал один из ярославских лесников.

Напоминаем, что не все грибы можно срезать в Ярославской области. За редкие виды грозит штраф. Полный список публиковали в этом материале.

Для тех, кто уже открыл сезон и набрал первые корзинки, представляем восемь простых и вкусных блюд из лесных грибов.