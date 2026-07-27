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«Через два дня приеду»: ярославцы рассказали о грибной обстановке в лесах — что пора собирать

На опушках пошел самый долгожданный белый гриб

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Ярославцы рассказали, какая сейчас обстановка в наших лесах | Источник: Грибы Ярославской области / vk.ruЯрославцы рассказали, какая сейчас обстановка в наших лесах | Источник: Грибы Ярославской области / vk.ru

Ярославцы рассказали, какая сейчас обстановка в наших лесах

Источник:

Грибы Ярославской области / vk.ru

В Ярославской области в конце дождливого июля полезли грибы. Лесники вовсю хвастаются урожаем. Поляны богаты молоденькими белыми и лисичками. Замечают ярославцы и следы диких животных.

Кадрами грибных урожаев ярославцы делятся друг с другом в соцсетях. Давайте посмотрим, что выросло на опушках.

«Ну что вам сказать, грибники? Беленькие пошли», — написал ярославец 27 июля.

«Знать бы, где они ходят. Мы в воскресенье десяток нашли и штук 20 гнилых, но это не считается, червяки их нашли раньше», — ответил в комментариях поста житель города.

Целую корзину красавцев собрали на одной из опушек | Источник: Грибы Ярославской областиЦелую корзину красавцев собрали на одной из опушек | Источник: Грибы Ярославской области
После дождика грибочки блестят | Источник: Грибы Ярославской областиПосле дождика грибочки блестят | Источник: Грибы Ярославской области
Такого красавца сложно не заметить издалека | Источник: Грибы Ярославской областиТакого красавца сложно не заметить издалека | Источник: Грибы Ярославской области
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Слился с землей | Источник: Грибы Ярославской областиСлился с землей | Источник: Грибы Ярославской области
Семейсвто выглядывает из-под травы | Источник: Грибы Ярославской областиСемейсвто выглядывает из-под травы | Источник: Грибы Ярославской области

«Сегодня дождь, но такие грибочки компенсировали плохое настроение! Маленькие белые только вылезать начали», — рассказал один из грибников.

«При заходе двух маленьких оставил. Думаю, дня через два приеду. Посмотрю», — поделился в группе для грибников один из них.

Какой красавец! | Источник: Грибы Ярославской областиКакой красавец! | Источник: Грибы Ярославской области
Спрятался грибок | Источник: Грибы Ярославской областиСпрятался грибок | Источник: Грибы Ярославской области
Некоторые грибы уже переросли | Источник: Грибы Ярославской областиНекоторые грибы уже переросли | Источник: Грибы Ярославской области

Житель Ярославской области, нашедший килограммы лисичек, отметил, что в лесу грибники ходят не одни. Можно встретить и животных.

«Не без приключений, очень много медвежьих следов», — отметила ярославна.

Целые корзины лисичек ярославцы выносят из лесов | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.ruЦелые корзины лисичек ярославцы выносят из лесов | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.ru

Целые корзины лисичек ярославцы выносят из лесов

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / vk.ru

Из леса в Даниловском районе вывезли целый багажник грибов | Источник: Грибы Ярославской области / vk.ruИз леса в Даниловском районе вывезли целый багажник грибов | Источник: Грибы Ярославской области / vk.ru

Из леса в Даниловском районе вывезли целый багажник грибов

Источник:

Грибы Ярославской области / vk.ru

«Не удержался, рванул на разведку. Такого кладбища белых я давно не видел, взял только маленькие, остальные в лесу остались», — рассказал один из ярославских лесников.

В лесу много гнилых грибов | Источник: Грибы Ярославской области / vk.ruВ лесу много гнилых грибов | Источник: Грибы Ярославской области / vk.ru
С шляпок стекают последствия дождика | Источник: Грибы Ярославской области / vk.ruС шляпок стекают последствия дождика | Источник: Грибы Ярославской области / vk.ru
В лесу большая влажность | Источник: Грибы Ярославской области / vk.ruВ лесу большая влажность | Источник: Грибы Ярославской области / vk.ru

Напоминаем, что не все грибы можно срезать в Ярославской области. За редкие виды грозит штраф. Полный список публиковали в этом материале.

Для тех, кто уже открыл сезон и набрал первые корзинки, представляем восемь простых и вкусных блюд из лесных грибов.

Также мы рассказывали, какие популярные грибы можно перепутать с опасными.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Лес Грибы Август Грибник
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