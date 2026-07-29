Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы

Розетку для зарядки установить в многоквартирнике обычно не так просто Источник: Денис Дедюхин

Всё больше российских автомобилистов интересуются машинами, которые могут стать альтернативой бензиновым в условиях топливного коллапса. О том, что представляет собой электромобиль, как его эксплуатировать и с какими сложностями предстоит столкнуться, нашим коллегам из 72.RU рассказал Денис Дедюхин. Он не только владеет электрокаром, но и сам разрабатывает этот вид транспорта. Далее — от первого лица.

Денис Дедюхин

Свой первый электрокар я приобрел в 2013 году. Основной причиной перехода на электротранспорт была прежде всего экономия семейного бюджета — разница между зарядкой и заправкой дэвээсной (ДВС — двигатель внутреннего сгорания. — Прим. ред.) техники была заметной.

Это способствовало тому, что основные поездки в городском цикле езды и в пригороде осуществлялись за счет электромобилей. Далее нам в семье оставалось только решить вопрос с межгородом — те же поездки на Север. На трассах постепенно появлялись зарядные станции, но их мало — как было немного, так и осталось. Поэтому нам нужна была машина, которая совмещала бы в себе главные преимущества электромобиля, но при этом не зависела от неразвитой зарядной инфраструктуры.

В дальних поездках электромобилисты испытывают серьезный дефицит в зарядных станциях, в их мощности, в скорости зарядки. В конечном итоге у нас в семье появился плагин-гибрид, подключаемый гибрид. В городе мы передвигались исключительно на электротяге, на трассе же просто заправлялись 92-м бензином и путешествовали в любые точки России и не только.

Моя супруга часто ездит на дачу и на заправки не заезжает, не стоит в очередях. В текущих реалиях электрокар сейчас очень выручает: приезжаешь домой, ставишь машину на зарядку и уходишь заниматься своими делами.

Автомобилист заряжает электрокар на своем участке Источник: Денис Дедюхин

Я использую минимальный тариф для физических лиц на электроэнергию — за счет этого идет колоссальная экономия средств при езде по городу. Для того чтобы свободно эксплуатировать электротранспорт, нужна зарядная инфраструктура — станции даже не 150, а 350 и более кВт·ч. Это позволяет быстро заряжать мощные, дорогостоящие электромобили с большими батареями. Мы рассчитывали на то, что зарядная инфраструктура будет развиваться, а цены станут доступными. Но всё осталось на том же уровне.

Главный минус , к которому не готово большинство владельцев электромобилей, — это отсутствие работающей зарядной инфраструктуры. Она может не работать из-за помех мобильного интернета или из-за того, что станции недостаточно обслуживаются. К тому же эти машины имеют серьезную специфику эксплуатации — у них используются батареи для поддержания температуры в салоне, поэтому зимой запас хода снижается. Электромобилисты тщательно готовят машины — устанавливают дополнительные подогревы.

На электромобиле вполне можно поехать в путешествие при наличии зарядных станций Источник: Денис Дедюхин

Спрос на электромобили растет, но не думаю, что они станут трендом. Электрокары как были эксклюзивным видом транспорта, так и остаются по сей день. Не стоит забывать о том, что владельцам нужно иметь свою розетку, а это, как правило, возможно в частном доме. Установить ее в многоквартирнике — достаточно сложная задача. Поэтому локального роста не будет, но интерес к электротранспорту появляется.

Денис Дедюхин заснял заправку в Белоруссии Источник: Денис Дедюхин

В качестве примера приведу Республику Беларусь, где всячески поощряется покупка электромобилей. В стране новый электрокар можно купить за 15 тысяч долларов. Электротранспорт использует полосы для общественного транспорта. Эксплуатация зарядных станций стоит дешевле, чем бензиновая заправка. Машины едут со специальными зелеными номерами. У них нет утильсбора и есть льготный тариф растаможки для электротранспорта, хотя квоты тоже снижаются, потому что электромобилей становится очень много.

Большинство людей из моего окружения уже давно пересели на электромобили. Но я никогда никого не стараюсь переубедить и пересадить на такой транспорт.

Как итог, электромобили могут упростить жизнь обычным людям: помочь отвезти детей в садик, школу, съездить по личным делам. Но если говорить глобально, то отсутствие топлива крайне негативно сказывается на всём: логистике, доставке продуктов и сельскохозяйственных работах. То есть без бензина и дизеля мы сейчас прожить не сможем.